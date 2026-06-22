Xà beng dài 1,5 mét xuyên qua đùi người đàn ông

Thanh xà beng dài 1,5 mét đâm xuyên đùi khiến người đàn ông sốc nặng. Các bác sĩ phải cấp cứu khẩn trong cuộc chiến giành giật từng phút.

Nạn nhân nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương

Tai nạn lao động kinh hoàng vừa xảy ra với nam bệnh nhân 37 tuổi ở Phú Thọ khi thanh xà beng dài khoảng 1,5 mét bất ngờ đâm xuyên vùng đùi trong lúc làm việc, khiến người đàn ông rơi vào tình trạng nguy kịch.

Theo BSCKII Nguyễn Mạnh Tiến, khoa Phẫu thuật Chi dưới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đây là một trong những ca chấn thương xuyên thấu đặc biệt nguy hiểm bởi dị vật có kích thước lớn, xuyên qua vị trí chứa nhiều mạch máu và bó thần kinh quan trọng.

Ngay sau tai nạn, bệnh nhân được sơ cứu tại chỗ. Do thanh xà beng quá dài, lực lượng cứu hộ buộc phải cắt ngắn dị vật để thuận tiện vận chuyển. Tuy nhiên, dù đã được xử trí ban đầu, bệnh nhân vẫn nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc chấn thương vì đau đớn và nguy cơ mất máu nghiêm trọng.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng nguy kịch, đau nhiều, tinh thần hoảng loạn, chi tổn thương bị cố định tạm thời cùng dị vật vẫn cắm sâu trong đùi.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn: hồi sức tích cực, giảm đau, chống sốc, cố định chi tổn thương và khẩn trương thực hiện các cận lâm sàng cần thiết.

Sau đánh giá ban đầu, ê-kíp xác định đây là ca bệnh cực kỳ nguy hiểm, không còn nhiều thời gian trì hoãn. Bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ cấp cứu.

BSCKII Nguyễn Mạnh Tiến chia sẻ thách thức lớn nhất nằm ở đường đi của dị vật. Thanh xà beng đâm xuyên từ mặt trong ra mặt trước ngoài đùi phải — khu vực tập trung dày đặc các mạch máu lớn, đặc biệt là động mạch đùi, cùng nhiều dây thần kinh chi phối vận động chân.

“Nếu xử trí thiếu thận trọng, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây tổn thương thứ phát, dẫn đến chảy máu ồ ạt hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động của người bệnh”, bác sĩ Tiến cho biết.

Điều khiến ê-kíp lo ngại nhất là dị vật có thể đã chạm hoặc gây tổn thương các cấu trúc sống còn nhưng chưa biểu hiện ngay. Chỉ cần rút thanh xà beng sai cách, tình trạng có thể chuyển biến xấu trong vài giây.

Thanh xà beng xuyên từ mặt trong ra mặt trước ngoài đùi nạn nhân

Trong phòng mổ, cuộc phẫu thuật diễn ra trong bầu không khí căng như dây đàn.

Ê-kíp phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa gồm chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật mạch máu và gây mê hồi sức nhằm kiểm soát tối đa mọi nguy cơ.

Các bác sĩ phải đánh giá kỹ toàn bộ đường đi của dị vật trước khi từng bước lấy thanh xà beng ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Mỗi thao tác đều được thực hiện hết sức thận trọng nhằm tránh tổn thương thêm các mô xung quanh, đồng thời bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu của chi thể.

May mắn, sau quá trình xử trí đầy áp lực, thanh xà beng đã được lấy ra thành công.

Kết quả phẫu thuật cho thấy dị vật chưa gây tổn thương nghiêm trọng đến các mạch máu lớn và dây thần kinh chính vùng đùi — một yếu tố mang tính quyết định giúp bệnh nhân tránh khỏi nguy cơ mất máu ồ ạt, liệt chi hoặc thậm chí tử vong.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát và điều trị tích cực với kháng sinh liều cao để phòng ngừa nhiễm trùng cùng các biến chứng hậu phẫu.

Các bác sĩ nhận định, việc sơ cứu đúng cách và chuyển viện kịp thời đã góp phần quan trọng trong việc cứu sống bệnh nhân.

Qua trường hợp này, các chuyên gia cảnh báo người dân tuyệt đối không tự ý rút dị vật đâm xuyên khỏi cơ thể nạn nhân tại hiện trường, đặc biệt với các dị vật lớn như thanh sắt, thanh gỗ hay xà beng.

Việc tự rút dị vật có thể phá vỡ cơ chế cầm máu tạm thời, gây chảy máu ồ ạt, khiến tổn thương mạch máu, thần kinh và các cơ quan xung quanh trở nên nghiêm trọng hơn.

Khi xảy ra tai nạn tương tự, điều quan trọng nhất là cố định dị vật, hạn chế di lệch và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu ngoại khoa trong thời gian sớm nhất.