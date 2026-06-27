Lần đầu tiên miền Trung có công nghệ CT Phổ phân biệt u nang lành tính và ác tính chính xác tới 96%

Máy CT Phổ 7500 lần đầu tiên xuất hiện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế với tính chính xác trong chẩn đoán phân biệt u nang lành tính với tổn thương ác tính tăng lên 96% so với 30% trên CT thông thường.

Hội thảo ứng dụng của CT Phổ trong chẩn đoán các bệnh lý tim mạch phức tạp diễn ra sáng 27/6 tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế. Ảnh: Phương Hằng.

Sáng 27/6 tại Hội thảo ứng dụng của CT Phổ trong chẩn đoán các bệnh lý tim mạch phức tạp, các bác sĩ đã giới thiệu cho những ưu điểm vượt trội của hệ thống chụp cắt lớp vi tính quang phổ (Spectral CT) Philips Spectral CT 7500. Đây là hệ thống CT Phổ đầu tiên được lắp đặt tại khu vực miền Trung và tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, được kỳ vọng hỗ trợ chẩn đoán các bệnh lý tim mạch, ung bướu, thần kinh và cấp cứu.

Hệ thống CT Phổ hoạt động trên nguyên lý phân tích phổ năng lượng tia X thay vì sử dụng một mức năng lượng như máy CT thông thường. Công nghệ này cho phép thu nhận đồng thời hình ảnh giải phẫu và dữ liệu phổ chỉ trong một lần chụp, qua đó hỗ trợ bác sĩ đánh giá đặc tính mô và tổn thương chi tiết hơn.

Đại diện bệnh viện cho biết hệ thống Philips Spectral CT 7500 sử dụng công nghệ quang phổ dựa trên đầu thu (detector-based spectral CT), có khả năng ghi nhận dữ liệu phổ ở tất cả các ca chụp mà không cần lựa chọn chế độ chụp trước.

Theo dữ liệu do hãng Philips công bố, công nghệ này có thể giảm khoảng 26% số trường hợp phải chụp lại do thông tin chẩn đoán chưa đầy đủ và tăng 23% mức độ tự tin của bác sĩ khi đọc kết quả.

Máy CT Phổ hiện đại lần đầu tiên xuất hiện tại miền Trung được trang bị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế.

Theo BSCKII Lê Ngọc Quý, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, hệ thống mới được ứng dụng trong chẩn đoán các bệnh lý tim mạch, ung bướu, thần kinh và nhiều chuyên khoa khác.

Đối với tim mạch, bệnh viện cho biết hệ thống tích hợp thuật toán AI Precise Cardiac nhằm giảm ảnh hưởng của chuyển động tim trong quá trình chụp, hỗ trợ cải thiện chất lượng hình ảnh ở các trường hợp có nhịp tim nhanh hoặc rối loạn nhịp.

Ngoài ra, hình ảnh phổ được sử dụng để đánh giá tình trạng tái hẹp trong stent mạch vành thông qua việc giảm nhiễu do kim loại, đồng thời hỗ trợ đánh giá tưới máu cơ tim và phân tích các mảng xơ vữa động mạch vành.

Trong lĩnh vực ung bướu, bệnh viện dẫn nghiên cứu của European Radiology cho biết CT Phổ có thể nâng cao khả năng phân biệt giữa tổn thương lành tính và ác tính so với CT thông thường trong một số trường hợp lâm sàng, đồng thời góp phần giảm nhu cầu thực hiện thêm các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh khác.

"Với CT Phổ 7500, tính chính xác trong chẩn đoán phân biệt u nang lành tính với tổn thương ác tính tăng lên 96% so với 30% trên CT thông thường. Việc sử dụng CT phổ cũng tránh được việc phải chụp CT nhiều lần hoặc chụp thêm các phương thức chẩn đoán hình ảnh khác để tham chiếu, giúp tiết kiệm chi phí cho người bệnh và xã hội", bệnh viện dẫn thông tin.

Đối với thần kinh, theo các nghiên cứu được bệnh viện trích dẫn, CT Phổ hỗ trợ phân biệt giữa xuất huyết não và thuốc cản quang sau can thiệp nội mạch, đồng thời cải thiện khả năng phát hiện tổn thương thiếu máu não trên hình ảnh không tiêm thuốc cản quang.

Hệ thống cũng hỗ trợ các công cụ đánh giá đột quỵ như tính điểm ASPECT, đánh giá tưới máu và dựng hình mạch máu não.

Theo BSCKII Lê Ngọc Quý, hệ thống mới cũng có tốc độ chụp nhanh, góp phần tối ưu quy trình chẩn đoán hình ảnh. Một số khảo sát như chụp đầu hoặc phổi có thể hoàn thành trong thời gian dưới một giây, trong khi khảo sát ngực - bụng - chậu mất dưới hai giây.