Vùng South Karelia của Phần Lan mất 1 triệu euro mỗi ngày và thất nghiệp tăng vọt sau khi Helsinki đóng cửa biên giới với Nga

Nền kinh tế của South Karelia, vùng giáp biên giới phía đông Phần Lan, đang suy giảm mạnh và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao sau khi chính phủ Phần Lan đóng toàn bộ cửa khẩu với Nga, theo hãng tin Bloomberg.

Theo ước tính, South Karelia mất khoảng 1 triệu euro (1,2 triệu USD) doanh thu du lịch mỗi ngày kể từ khi biên giới bị đóng vào cuối năm 2023.

Phần Lan đã phong tỏa toàn bộ tuyến biên giới dài 1.430 km với Nga, cáo buộc Moscow “dàn dựng dòng người di cư” từ châu Phi và Trung Đông nhằm gây bất ổn. Nga bác bỏ cáo buộc này, gọi đó là “hoàn toàn vô căn cứ”.

Trong nhiều thập kỷ, South Karelia – nằm gần St. Petersburg của Nga hơn so với Helsinki – đã hưởng lợi từ mối quan hệ thương mại và du lịch sôi động với Nga: du khách Nga sang mua sắm, sử dụng dịch vụ, nhập khẩu gỗ, và mang lại việc làm cho ngành lâm nghiệp địa phương.

Giờ đây, khi khách Nga biến mất, khách sạn, cửa hàng và nhà hàng rơi vào cảnh vắng tanh, gây tổn thất nặng nề cho kinh tế vùng.

“Khách Nga từng hỏi vì sao chúng tôi không mở cửa 24/7”, bà Sari Tukiainen, chủ một cửa hàng sắp phải đóng cửa cuối năm nay vì doanh thu sụt giảm, chia sẻ với Bloomberg. “Họ mua quần áo chất đống, từ thời trang mới nhất đến đồ trang sức, thậm chí áo khoác mùa đông cũng hết hàng ngay từ tháng 8”.

Theo Bloomberg, tỷ lệ thất nghiệp ở thị trấn Imatra, từng là điểm du lịch sầm uất, đã tăng lên 15%, mức cao nhất cả nước, khi các nhà máy giấy và thép cắt giảm nhân sự.

Phần Lan từng là một phần của Đế quốc Nga trong khoảng 110 năm, và dù đã trải qua hai cuộc chiến với Liên Xô (1939–1944), Helsinki vẫn duy trì mối quan hệ thân thiện với Moscow trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Tuy nhiên, sau khi xung đột Nga–Ukraine nổ ra năm 2022, Phần Lan đã áp đặt trừng phạt đối với Nga, đồng thời từ bỏ chính sách trung lập kéo dài nhiều thập kỷ để gia nhập NATO, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong quan hệ hai nước.

Theo RT