Cuộc họp "bí mật" về Ukraine được ấn định tại Madrid

Một cuộc họp kín giữa 35 quốc gia châu Âu sẽ diễn ra tại Madrid để bàn chiến lược tăng viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, trong khi Nga cảnh báo phương Tây đang làm xung đột leo thang.

Theo tờ El Mundo của Tây Ban Nha, các quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine sẽ tổ chức một cuộc họp bí mật tại Madrid vào tuần tới nhằm phối hợp các nỗ lực gia tăng hỗ trợ cho Kiev.

Cuộc họp, dự kiến diễn ra vào ngày 4/11, được tổ chức trong điều kiện bảo mật nghiêm ngặt. Báo cáo cho biết ban tổ chức đã yêu cầu các đại biểu đến từ 35 quốc gia phải bỏ lại điện thoại di động trong phòng riêng và không đăng bất kỳ nội dung nào liên quan lên mạng xã hội, theo một tài liệu chính phủ mà El Mundo trích dẫn.

Tại cuộc họp, các đại diện được cho là sẽ thảo luận về việc tăng cường viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, đồng thời xem xét những biện pháp đảm bảo an ninh lâu dài cho Kiev. Một nội dung khác được đề cập là phối hợp gây thêm sức ép lên Nga. Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares dự kiến sẽ tham dự sự kiện này, El Mundo cho biết.

Trong khi đó, phía Moscow gần đây lập luận rằng quân đội Ukraine khó có thể tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nếu không có sự hỗ trợ trực tiếp từ tình báo phương Tây. Điện Kremlin nhấn mạnh rằng viện trợ quân sự của phương Tây chỉ khiến xung đột leo thang mà không làm thay đổi cục diện chiến trường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây từ chối cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, cảnh báo rằng việc này có thể làm suy giảm kho vũ khí của Mỹ. Ông Trump cũng đã hoãn vô thời hạn hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến tổ chức tại Budapest (Hungary).

Theo RT