Một trào lưu "đáng sợ" trên mạng xã hội xuất hiện ở Mỹ

Một trường đại học Mỹ thuộc khối Ivy League đã đưa ra cảnh báo về một trào lưu mạng xã hội “đáng sợ”, được cho là liên quan đến các vụ tấn công nguy hiểm.

Bộ phận An ninh Công cộng của Đại học Pennsylvania (UPenn) đã phát đi thông báo tới cộng đồng trong khuôn viên, cho biết có nhiều báo cáo về việc sinh viên bị tát hoặc bị đánh vào đầu ở gần trường.

Thông thường, các xu hướng mạng xã hội xoay quanh những hoạt động vô hại như nhảy múa, nhưng đôi khi lại xuất hiện các thử thách nguy hiểm, khi nhiều người liều lĩnh thực hiện trò đùa hoặc hành động mạo hiểm để “gây bão” mạng.

Đầu năm nay, thử thách “Chromebook Challenge” (Thử thách Chromebook) nổi lên trên mạng xã hội, trong đó học sinh cắm các vật dụng như kẹp giấy hoặc bút chì vào cổng USB của máy tính xách tay Chromebook. Những năm trước từng xuất hiện trào lưu lái xe đánh lái theo điệu nhạc "Cha Cha Slide" hoặc “thử thách Benadryl”, khuyến khích người dùng mạng xã hội uống quá liều thuốc dị ứng Benadryl để tạo ảo giác.

Thông điệp từ UPenn cho biết các vụ tấn công mới nhất có liên quan đến một trào lưu mạng xã hội, nhưng không nêu cụ thể trào lưu đó là gì, hay đang lan truyền trên nền tảng nào.

Thông báo cũng nêu chi tiết các vụ việc xảy ra gần khuôn viên đại học này, đặc biệt “tại khu vực từ phố 40 đến phố 38, kéo dài từ đường Market đến đường Locust”.

Bộ phận An ninh Công cộng của trường cho biết: “Chúng tôi đang giải quyết vấn đề này bằng nhiều cách, bao gồm tăng cường sự hiện diện của cảnh sát và nhân viên an ninh trong khu vực, đồng thời phối hợp với các đối tác thành phố để ngăn chặn. Chúng tôi sẽ tiếp tục, miễn là cần thiết, áp dụng các biện pháp để chấm dứt các vụ việc nhằm đảm bảo cộng đồng cảm thấy an toàn và không bị đe dọa”.

Một sinh viên UPenn, Alex Schnurman, chia sẻ với CBS News: “Tôi nghĩ rằng mình sẽ được an toàn ngay trong khuôn viên trường. Thật sự đáng sợ khi nghĩ rằng bạn chỉ đi bộ một cách bình thường mà có thể bị một đứa trẻ tát bất ngờ”.

Justin W. Patchin, đồng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bắt nạt Trực tuyến (Cyberbullying Research Center) và giáo sư tội phạm học tại Đại học Wisconsin-Eau Claire, đưa ra nhận định về xu hướng này.

“Thanh thiếu niên thường bị chi phối bởi hai yếu tố liên quan: mong muốn hòa nhập và sự chú ý từ bạn bè. Khi hành vi có yếu tố mạo hiểm, sức hút càng lớn. Nếu họ tin rằng ‘ai cũng đang làm vậy’, họ sẽ muốn thử. Các hoạt động này hầu như luôn được thực hiện theo nhóm hoặc quay lại để đăng lên mạng nhằm tìm kiếm sự công nhận. Khó mà biết trào lưu này lan rộng đến đâu, nhưng việc mô tả nó như phổ biến có thể gây hại nhiều hơn vì tạo ra ‘chuẩn mực xã hội’ khiến nhiều người tham gia hơn”, hai chuyên gia cho hay.

UPenn cũng đưa ra khuyến cáo an toàn cho sinh viên, bao gồm: không đeo tai nghe, hạn chế sử dụng điện thoại, và luôn chú ý đến xung quanh khi di chuyển.

