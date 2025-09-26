Ba người nổi tiếng trên mạng Trung Quốc liên tiếp bị bắt giữ

Chưa hết tháng 9, làng giải trí và mạng xã hội Trung Quốc đã rúng động bởi ba vụ bắt giữ liên tiếp liên quan đến những gương mặt nổi tiếng, khiến dư luận dậy sóng.

Họ là một streamer bán ngọc thạch, một diễn viên gắn liền với ký ức tuổi thơ của hàng triệu khán giả và một nữ nghệ sĩ từng bước ra sân khấu quốc tế – tất cả đều rơi vào vòng lao lý. Truyền thông trung ương Trung Quốc thẳng thừng chỉ trích: “Danh tiếng không phải kim bài miễn tội. Không ai trong số họ đáng được cảm thông”.

Ba người này là Streamer Sài Đối Đối cùng vợ bị bắt vì biến phòng livestream thành “ổ lừa đảo” bán ngọc kém chất lượng; diễn viên Tạ Mạnh Vĩ (từng đóng vai chính trong phim “Chú lính Trương Ca”) bị tạm giam hành chính vì mặc cảnh phục công an để bán hàng online; nữ diễn viên Sở Dật Nam – từng tham gia đóng phim “Cùng ngắm mưa sao băng” – bị khởi tố tội giao dịch nội gián, liên quan thương vụ chứng khoán hàng chục triệu tệ.

Streamer nổi tiếng Sài Đối Đối trở thành "tội phạm ngọc thạch". Ảnh: Toutiao.



Sài Đối Đối: Từ hot streamer thành “tội phạm lừa đảo ngọc thạch”

Sài Đối Đối từng là một trong những gương mặt nổi bật của giới livestream Trung Quốc. Anh ta xuất thân từ ngành kinh doanh ngọc thạch, được nhiều người biết đến như một “người bán hàng mát tay”. Thế nhưng, chỉ trong vài tháng, từ chỗ có lượng người theo dõi đông đảo, anh ta đã trở thành tâm điểm của một vụ án lừa đảo.

Hồi tháng 4/2025, Sài Đối Đối liên tiếp tung ra 29 video, tố cáo doanh nghiệp hệ thống bán lẻ Phát Đông Lai “mua ngọc giá vài trăm tệ, bán gấp hàng nghìn lần so với chi phí thực”, thậm chí khẳng định “ngọc 30.000 tệ còn kém hơn loại 3.000 tệ”. Anh ta còn mỉa mai các khách hàng của doanh nghiệp này là “nộp thuế IQ”.

Phát Đông Lai ngay lập tức phản bác, cho rằng phát ngôn của Sài Đối Đối thiếu dữ liệu chứng minh, có dấu hiệu bôi nhọ thương mại và xâm phạm danh dự, đồng thời công bố tỷ suất lợi nhuận bán ngọc quý I chỉ 20%, hoàn toàn khác xa cáo buộc.

Sự việc nổ ra, dư luận chia rẽ: một bên ủng hộ Phát Đông Lai kiện, một bên lại cổ vũ Sài Đối Đối. Anh ta nhân cơ hội mở livestream, tiếp tục nói Phát Đông Lai “ngọc vốn vài trăm tệ, bán ra hàng vạn” rồi tranh thủ quảng cáo sản phẩm của mình “chất lượng, lương tâm”. Tuy nhiên, kết quả điều tra của công an lại cho thấy thực tế trái ngược. Ngọc được anh ta bán giá hàng chục nghìn tệ chỉ có giá trị thực khoảng 3.000 tệ. Một số món còn là ngọc nhuộm rẻ tiền, giá vốn chưa đến 30 tệ.

Sài Đối Đối là một KOLs, đồng thời là doanh nhân kinh doanh ngọc nổi tiếng.

﻿Ảnh: HK01.



Nghiêm trọng hơn, trong nhiều buổi phát sóng, vợ anh ngang nhiên từ chối nhận lại hàng – hoàn tiền cho khách, tạo nên chuỗi hành vi lừa đảo có hệ thống. Ngày 8/9, vợ chồng Sài Đối Đối bị công an thành phố Ôn Châu bắt giữ vì tội buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Công ty của họ bị niêm phong, toàn bộ các tài khoản mạng đều bị xóa.

Báo chí trung ương bình luận phê phán Sài Đối Đối gay gắt: “dùng niềm tin của khán giả làm mồi nhử, biến sàn livestream thành sào huyệt lừa đảo. Đây là cái giá phải trả khi lấy sự gian dối làm nền tảng kinh doanh”.

Tạ Mạnh Vĩ từng được khán giả Trung Quốc yêu thích bởi vai diễn trong phim "Chú lính Trương Ca". Ảnh: Toutiao.



Tạ Mạnh Vĩ: Từ ký ức tuổi thơ khán giả đến vòng lao lý

Trong ký ức của nhiều người Trung Quốc, Tạ Mạnh Vĩ là “cậu bé Trương Ca” – nhân vật chính trong bộ phim thiếu nhi kinh điển “Chú lính Trương Ca” nổi tiếng một thời. Hình ảnh cậu bé gan dạ, thông minh đã trở thành biểu tượng gắn liền với một thế hệ khán giả.

Thế nhưng, sự nghiệp của Tạ Mạnh Vĩ lại rẽ hướng khi anh ta tham gia vào làn sóng livestream bán hàng. Nhiều người tin rằng, nhờ danh tiếng sẵn có, anh ta sẽ mở ra con đường mới. Song thực tế, Tạ Mạnh Vĩ lại từng bước đánh mất hình tượng của mình trong lòng khán giả.

Trong một buổi livestreams bán hàng đầu tháng 9, Tạ Mạnh Vĩ mặc cảnh phục, giới thiệu sản phẩm điện tử, cố tình để lộ quân hàm và số hiệu. Khi bị khán giả nhắc nhở, anh không những không sửa sai, mà còn biện minh “đây chỉ là đạo cụ đóng phim”, thậm chí tố ngược người báo cáo là “câu view”.

Việc một người dân thường khoác cảnh phục đã là hành vi vi phạm nghiêm trọng, huống chi việc biến nó thành công cụ bán hàng. Ngay sau khi bị tố cáo, công an huyện Cảnh Mã (tỉnh Vân Nam) đã vào cuộc. Ngày 17/9, cơ quan chức năng xác định hành vi của Tạ Mạnh Vĩ vi phạm quy định về sử dụng cảnh phục và phù hiệu công an, xử phạt tạm giam hành chính 7 ngày, đồng thời tịch thu toàn bộ trang phục, đạo cụ.

"Ca Tử" Tạ Mạnh Vĩ bị bắt phạt tiền và giam giữ vì mặc cảnh phục bán hàng online. Ảnh: Toutiao.



Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật báo đồng loạt lên tiếng: “Cảnh phục không phải đạo cụ để kiếm view. Pháp luật không thể bị chà đạp bởi những hành vi câu kéo rẻ tiền”.

Trên mạng xã hội, xuất hiện không ít bình luận tiếc nuối: “Từ hình tượng tuổi thơ hồn nhiên, đến nay lại vướng vòng lao lý. ‘Ca tử’ (nhân vật Tạ Mạnh Vĩ đóng trong phim) đã tự tay phá nát hình tượng của chính mình”.

Sở Dật Nam: Từ “Kim Na Na” đến giao dịch nội gián

Nếu như hai trường hợp trên đều liên quan đến livestream, thì vụ việc của Sở Dật Nam lại đến từ lĩnh vực tài chính.

Khán giả từng biết đến Sở Dật Nam qua vai “Kim Na Na” trong bộ phim thần tượng “Cùng ngắm mưa sao băng”. Trước đó, năm 2004, Sở Dật Nam đã được đạo diễn Trương Nghệ Mưu tuyển chọn làm “thiếu nữ Olympic”, xuất hiện tại lễ bế mạc Thế vận hội Athens. Cô từng được kỳ vọng có thể bước ra sân khấu quốc tế, trở thành gương mặt đại diện cho giới trẻ Trung Quốc.

Nhưng ánh hào quang nhanh chóng bị che mờ bởi lòng tham. Năm 2017, bạn trai của cô – Trịnh Việt Văn – tiết lộ thông tin mật về vụ tái cấu trúc lớn của Tập đoàn Thông Phương. Hai người dùng quỹ tín thác đầu tư trái phép số tiền lên tới 43 triệu tệ. Thương vụ thất bại khiến tài khoản của cô lỗ hơn 5 triệu tệ.

Năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Bắc Kinh đã xử phạt hành chính đối với Sở Dật Nam. Tuy nhiên, cô không chấp hành nghiêm túc, nhiều lần đổi số điện thoại, thậm chí tìm cách xuất cảnh để trốn tránh trách nhiệm.

Sở Dật Nam từng nổi lên với vai "Kim Na Na" trong phim "Cùng nhau ngắm Sao Băng". Ảnh: Toutiao.



Đến ngày 8/9 năm nay, công an Bắc Kinh khởi tố vụ án, bắt giữ Sở Dật Nam vì tội giao dịch nội gián. Vụ việc gây chấn động, bởi từ một gương mặt sáng giá, Sở Dật Nam lại tự đẩy mình vào con đường phạm pháp.

Theo NetEase, Toutiao