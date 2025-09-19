Clip Hoàng hậu Camilla “đuổi khéo” Công nương Kate gây bão mạng

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hoàng hậu Camilla ra hiệu Công nương Kate rời khỏi cuộc trò chuyện với bà Melania Trump tại lâu đài Windsor gây bão mạng xã hội.

Một đoạn video lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội cho thấy Hoàng hậu Camilla dường như mất kiên nhẫn với Công nương Kate và ra hiệu để cô rời đi trong lúc trò chuyện cùng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tại Lâu đài Windsor.

Sự việc diễn ra hôm thứ Tư, trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Donald Trump tới Anh. Máy quay đã ghi lại khoảnh khắc bà Camilla thoáng quay đi trước khi dường như khuyến khích Kate rút khỏi cuộc trò chuyện.

Đoạn clip nhanh chóng gây “bão mạng” với hơn 3,1 triệu lượt xem và 7.200 lượt thích chỉ sau thời gian ngắn được đăng tải trên X (Twitter cũ) bởi một người ủng hộ Hoàng tử Harry và Meghan Markle. Bài đăng kèm theo dòng chú thích châm biếm: “Được rồi, giờ thì cô có thể đi rồi, người lớn cần nói chuyện”.

Các buổi lễ Hoàng gia thường mang nhiều áp lực, nên khó có thể biết chính xác Hoàng hậu Công nương Kate thực sự nghĩ gì tại thời điểm đó. Tuy nhiên, người dùng mạng xã hội đã đọc ra những tín hiệu “căng thẳng ngầm” từ ngôn ngữ cơ thể giữa hai nhân vật.

Trong đoạn clip, Công nương Kate tiến lại gần khi bà Camilla đang trò chuyện với bà Melania. Hoàng hậu được thấy nhiều lần quay mặt đi trước khi dường như ra hiệu để Kate để bà tiếp tục trò chuyện riêng với Đệ nhất phu nhân.

Sau đó, Công nương xứ Wales quay đi, thoáng nhìn sang chồng – Hoàng tử William – khi anh đang trò chuyện cùng Vua Charles III và Tổng thống Trump ở gần đó, rồi quyết định lùi hẳn ra xa.

Một người dùng X bình luận: “Hoàng hậu Camilla đã ‘đuổi khéo’ Công nương Kate khỏi cuộc trò chuyện với Đệ nhất phu nhân Melania Trump”.

Người khác viết: “Camilla: Được rồi, được rồi, cô có thể đi rồi. Cô đang chiếm hết sự chú ý của tôi. Tôi không thể nói được gì khi cô đứng đây. Melania chỉ tập trung vào cô thôi. Hãy đi tìm chồng mình đi”.

Theo thông báo từ Cung điện Buckingham, Hoàng hậu Camilla và Công nương Kate đều đã có lịch trình riêng cùng bà Melania Trump trong hôm thứ Năm. Hoàng hậu Camilla đã tháp tùng Đệ nhất phu nhân tham quan Ngôi nhà búp bê của Nữ hoàng Mary và Thư viện Hoàng gia tại Lâu đài Windsor.

Trong khi đó, Công nương Kate đã Melania tới Vườn Frogmore để gặp Tổng trưởng Hướng đạo sinh Dwayne Fields và các thành viên chương trình “Squirrels” của Hội Hướng đạo.

Theo Newsweek