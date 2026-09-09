Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy

Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026 được trao để ghi nhận những đóng góp to lớn đối của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với sự nghiệp củng cố hòa bình, tăng cường hợp tác và hiểu biết giữa các dân tộc; những đóng góp trong thúc đẩy công bằng, tôn trọng luật pháp quốc tế...
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga lần này khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga.
Chuyến thăm cũng là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam; đồng thời tranh thủ những nguồn lực phù hợp về năng lượng, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển hạ tầng, triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị để phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước.
Đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới.
Match Day 2026 cho thấy các bác sĩ trẻ ngày càng đa dạng hóa lựa chọn chuyên ngành, khi bên cạnh Nội, Ngoại, Nhi, những lĩnh vực như Sản phụ khoa, Ung thư, Gây mê hồi sức và Chẩn đoán hình ảnh tiếp tục thu hút thí sinh có điểm cao.
Sau vụ khởi tố 19 bị can tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Phượng Đỏ ở Hải Phòng, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương kiểm tra đột xuất, toàn diện cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó có “vẽ bệnh, moi tiền”.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu việc sửa đổi 3 luật phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất, kiểm soát chặt quyền lực trong xây dựng pháp luật, đồng thời lấy ý kiến rộng rãi, đánh giá đầy đủ tác động và tránh phát sinh khoảng trống, xung đột pháp lý.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Việt Nam - Nga tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ hạt nhân...
Nhà ở đã được đưa vào Luật Dân số như một công cụ hỗ trợ người dân sinh và nuôi con. Nhưng nếu giá nhà vẫn vượt quá xa thu nhập, khoảng cách từ mong muốn khuyến sinh đến quyết định sinh con sẽ còn rất dài.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Moscow, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.