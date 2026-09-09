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Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy

Quỳnh An
Quỳnh An

Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026 được trao để ghi nhận những đóng góp to lớn đối của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với sự nghiệp củng cố hòa bình, tăng cường hợp tác và hiểu biết giữa các dân tộc; những đóng góp trong thúc đẩy công bằng, tôn trọng luật pháp quốc tế...

Chiều 9/9 (theo giờ địa phương), Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chủ trì Lễ đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN.
Chiều 9/9 (theo giờ địa phương), Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chủ trì Lễ đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN.
Khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bước vào Sảnh Thánh George, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã bước tới đón bắt tay, chào hỏi thân tình. Đội Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN.
Khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bước vào Sảnh Thánh George, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã bước tới đón bắt tay, chào hỏi thân tình. Đội Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN.
Kết thúc cử Quốc thiều, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin giới thiệu quan chức phía Nga và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân giới thiệu thành phần đoàn chính thức phía Việt Nam tham dự Lễ đón. Ảnh: TTXVN.
Kết thúc cử Quốc thiều, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin giới thiệu quan chức phía Nga và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân giới thiệu thành phần đoàn chính thức phía Việt Nam tham dự Lễ đón. Ảnh: TTXVN.
Kết thúc Lễ đón, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành hội đàm, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, phát biểu với báo chí…
Kết thúc Lễ đón, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành hội đàm, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, phát biểu với báo chí…
Các hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức thường xuyên, góp phần tăng cường hiểu biết và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nga. Hợp tác khoa học - công nghệ tiếp tục được duy trì, thúc đẩy trở thành một trụ cột mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga đã và đang có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của hai nước và quan hệ song phương. Ảnh: TTXVN.
Các hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức thường xuyên, góp phần tăng cường hiểu biết và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nga. Hợp tác khoa học - công nghệ tiếp tục được duy trì, thúc đẩy trở thành một trụ cột mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga đã và đang có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của hai nước và quan hệ song phương. Ảnh: TTXVN.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN.
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Cũng trong chiều 9/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng đã trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026 cho Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với sự nghiệp củng cố hòa bình, tăng cường hợp tác và hiểu biết giữa các dân tộc; những đóng góp trong thúc đẩy công bằng, tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời lan tỏa ra thế giới truyền thống yêu chuộng hòa bình, tinh thần nhân văn và đối thoại của đất nước, con người Việt Nam. Ảnh: TTXVN.
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Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Vladimir Putin cho biết đồng chí Tô Lâm là một nhà hoạt động chính trị có uy tín, có tầm nhìn xa, một người yêu nước chân chính, đã lựa chọn con đường tận tụy phụng sự Tổ quốc và bảo vệ lợi ích quốc gia. Trên cương vị người đứng đầu đất nước, đồng chí theo đuổi đường lối đối nội, đối ngoại thận trọng, căn bản, góp phần củng cố một nước Việt Nam độc lập, có chủ quyền, ổn định và an ninh tại châu Á cũng như trên phạm vi toàn cầu. Ảnh: TTXVN.
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Trân trọng đón nhận Giải thưởng mang tên đại văn hào Lev Tolstoy, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân ông mà còn thể hiện sự đánh giá cao đối với truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, cũng như những đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Ảnh: TTXVN.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga lần này khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga.

Chuyến thăm cũng là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam; đồng thời tranh thủ những nguồn lực phù hợp về năng lượng, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển hạ tầng, triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị để phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới.

Theo TTXVN

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#Tổng Bí thư #Liên bang Nga

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