Mark Zuckerberg bị yêu cầu xin lỗi sau sự cố Meta gỡ video của Thủ tướng Modi

Một ủy ban nghị viện Ấn Độ được cho là đã yêu cầu Meta phải giải trình sau khi một video ghi lại bài phát biểu của Thủ tướng Narendra Modi với giới trẻ nước này bị nền tảng tạm thời chặn.

Một ủy ban nghị viện Ấn Độ đã yêu cầu Mark Zuckerberg, nhà sáng lập kiêm CEO Meta, công khai xin lỗi sau khi một video về bài phát biểu của Thủ tướng Narendra Modi bị gỡ khỏi Facebook vào tuần trước, châm ngòi cho làn sóng phản ứng gay gắt nhằm vào tập đoàn công nghệ Mỹ.

Nishikant Dubey, nghị sĩ thuộc đảng Bharatiya Janata Party (BJP) của Thủ tướng Modi và là chủ tịch ủy ban, cho biết Zuckerberg cần đưa ra lời xin lỗi liên quan đến việc video bị gỡ tạm thời. Nếu Meta không thực hiện, công ty có thể đối mặt nguy cơ mất cơ chế "safe harbor" – quy định miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với nội dung do người dùng đăng tải.

"Ủy ban của chúng tôi đã nêu rõ hai vấn đề, trong đó có yêu cầu lời xin lỗi phải đến từ Zuckerberg. Nếu Zuckerberg không xin lỗi, cơ chế bảo vệ safe harbor theo Điều 79 sẽ bị đề nghị rút lại", ông Dubey nói với các phóng viên sau cuộc họp.

Điều 79 trong Đạo luật Công nghệ Thông tin của Ấn Độ bảo vệ các nhà cung cấp dịch vụ Internet, nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử khỏi trách nhiệm pháp lý đối với nội dung do bên thứ ba đăng tải, với điều kiện họ đóng vai trò trung gian và tuân thủ các nghĩa vụ thẩm định cơ bản.

Một ủy ban nghị viện Ấn Độ không có quyền trực tiếp áp dụng hình phạt đối với doanh nghiệp hoặc cá nhân. Tuy nhiên, cơ quan này có thể đưa ra các kiến nghị xử lý lên toàn thể Quốc hội để tiến hành biểu quyết.

Meta bị triệu tập sau sự cố video của ông Modi

Người phụ trách chính sách công toàn cầu của Meta – tập đoàn sở hữu Facebook và Instagram – gần đây đã được Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ (MeitY) triệu tập để giải trình về sự việc.

Facebook, Instagram và WhatsApp hiện có tổng cộng hơn 1,15 tỷ người dùng tại Ấn Độ, biến quốc gia Nam Á này thành thị trường lớn nhất của Meta.

Cuộc họp của Ủy ban Thường trực Quốc hội về Công nghệ Thông tin được tổ chức nhằm thảo luận về việc quản lý các nền tảng truyền thông xã hội và kỹ thuật số.

Đại diện của Meta, YouTube, X, Snapchat cùng Bộ Nội vụ Ấn Độ và MeitY đều được triệu tập để tham dự.

Tại cuộc họp, Meta đã xin lỗi ủy ban và giải thích rằng video của ông Modi bị gỡ do một lỗi kỹ thuật.

Tuy nhiên, nhiều thành viên ủy ban vẫn giữ lập trường cứng rắn, cho rằng sự việc không thể chỉ được giải quyết bằng một lời xin lỗi. Theo các báo cáo, các nghị sĩ yêu cầu Meta phải chịu trách nhiệm rõ ràng hơn về sự cố.

"Thành viên ủy ban cũng yêu cầu có hành động pháp lý đối với quan chức Meta chịu trách nhiệm về việc gỡ video", hãng tin ANI dẫn các nguồn tin cho biết.

"Những nền tảng mạng xã hội hoạt động trong lĩnh vực này phải hiểu rõ và tuân thủ các yêu cầu của những quốc gia nơi họ cung cấp dịch vụ", Ashok Bagriya, tổng biên tập RT India, nhận xét.

Vào tuần trước, cảnh sát tại thành phố Hyderabad, miền nam Ấn Độ, đã mở hồ sơ vụ án nhằm vào người đứng đầu Meta tại Ấn Độ cùng một số người dùng Facebook và Instagram liên quan đến các bài đăng bị cho là xúc phạm ông Modi.

Ấn Độ siết quy định với các nền tảng mạng xã hội

Hôm đầu tuần, các nghị sĩ Ấn Độ tiếp tục yêu cầu Meta cung cấp thông tin về cách công ty xử lý những nội dung gây tranh cãi hoặc bị đánh giá là không phù hợp trên các nền tảng của mình.

Ấn Độ thời gian qua đã tăng cường các quy định về nội dung trực tuyến, qua đó thu hẹp khoảng thời gian mà các nền tảng được phép xử lý những nội dung bất hợp pháp nhưng đồng thời cũng duy trì cơ chế bảo vệ họ trước trách nhiệm pháp lý đối với nội dung do người dùng tạo ra.

Từ tháng 2, các nền tảng tại Ấn Độ được yêu cầu gỡ bỏ nội dung bất hợp pháp nếu nội dung đó bị tòa án hoặc chính phủ xác định và yêu cầu xử lý trong vòng 3 giờ.

Quy định mới rút ngắn đáng kể thời gian phản hồi so với mức 36 giờ trước đây.

Vụ việc liên quan đến video của ông Modi cho thấy áp lực ngày càng lớn mà các nền tảng công nghệ quốc tế phải đối mặt tại Ấn Độ, nơi chính phủ đang tìm cách tăng trách nhiệm của các công ty mạng xã hội trong việc kiểm soát nội dung, đồng thời bảo đảm các nền tảng này tuân thủ luật pháp sở tại.

Theo RT