MINI John Cooper Works 2025 mới: Thuần chất xe đua và đắt đỏ

Mini John Cooper Works thế hệ mới vừa cập bến Việt Nam gồm 2 phiên bản tập trung thay đổi ở hiệu năng cao, với giá đề xuất từ hơn 2,5 tỷ đồng.

Dòng xe MINI John Cooper Works (JCW) vốn được ví như hình ảnh “go-kart trên phố” – nhỏ gọn, linh hoạt nhưng tiềm ẩn sức mạnh khó đoán bởi hãng xe Anh quốc muốn đây là chiếc xe thiên về hiệu năng cao, gắn với di sản đua xe trong quá khứ.

Ở thế hệ mới, thương hiệu Anh quốc tiếp tục khai thác triết lý đó khi mang đến hai phiên bản 3-Cửa và Countryman ALL4, đều hội tụ công nghệ vận hành và phong cách đậm chất đường đua.

Với giá từ 2,529 cho bản 3 cửa và 2,789 tỷ đồng cho bản 5 cửa, bộ đôi MINI John Cooper Works định vị ở nhóm xe hiệu năng cao, khác biệt với các mẫu Cooper phổ thông trong gia đình MINI.

MINI John Cooper Works 3 cửa.

Phiên bản MINI JCW 3 cửa thiết kế vẫn giữ nét truyền thống, nhưng lưới tản nhiệt đã thay đổi kiểu bát giác đen bóng, hốc gió viền đỏ nổi bật cùng logo JCW mới lấy cảm hứng từ đường đua. Xe trang bị mâm 18 inch Lap Spoke 2-tone, phanh hiệu năng cao màu đỏ và ống xả đơn đặt giữa kích thước lớn nhất trong gia đình MINI.

Đuôi xe đậm chất đường đua với các chi tiết như ống xả nằm giữa, cánh gió lớn trên cao.

Bên cạnh đó, mẫu xe hatchback này sử dụng động cơ 2.0L TwinPower Turbo cho công suất 231 mã lực, mô-men xoắn 380 Nm, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp Sport. Xe tăng tốc 0–100 km/h trong 6,1 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h, thông số đủ sức cạnh tranh trực tiếp với Volkswagen Golf GTI (245 mã lực, 0–100 km/h trong 6,2 giây).

Nội thất MINI John Cooper Works 3 cửa theo hướng đơn giản

Ưu điểm của MINI JCW 3 cửa nằm ở cảm giác lái sắc bén, phản hồi vô-lăng trực tiếp và thiết kế thể thao. Tuy nhiên, hạn chế là không gian nội thất nhỏ, phù hợp hơn cho người độc thân hoặc gia đình ít người.

MINI John Cooper Works Countryman ALL4

Trong khi đó, MINI JCW Countryman ALL4 được xem là lựa chọn toàn diện hơn khi kết hợp thiết kế dáng SUV và sức mạnh vượt trội. Cũng giống bản 3 cửa, ALL4 tạo cảm giác bề thế với lưới tản nhiệt cỡ lớn, sọc đỏ trên hốc gió trước và sau, mâm 20 inch Flag Spoke 2-Tone cùng cụm đèn hậu dọc Signature JCW. Khoang nội thất rộng rãi hơn đáng kể so với bản 3 cửa.

MINI John Cooper Works Countryman ALL4 có kích thước lớn hơn bản 3 cửa

Xe trang bị động cơ 2.0L TwinPower Turbo cho công suất 317 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, dẫn động bốn bánh toàn thời gian ALL4. Nhờ đó, Countryman ALL4 chỉ mất 5,4 giây để đạt 100 km/h từ vị trí đứng yên, tiệm cận với những mẫu SUV hiệu năng như BMW X1 M35i (312 mã lực).

Điểm cộng của Countryman nằm ở tính đa dụng, phù hợp gia đình và nhiều địa hình; song mức giá 2,789 tỷ đồng khiến xe kén khách hơn, đặc biệt khi đặt cạnh các mẫu SUV phổ thông dung tích lớn hơn nhưng giá dễ tiếp cận.

Nội thất MINI John Cooper Works Countryman ALL4 tương tự bản 3 cửa nhưng khác biệt về kiểu khe gió điều hòa

Cả hai phiên bản JCW mới đều được trang bị màn hình OLED 9,5 inch, chế độ Boost Mode độc quyền cho phép xe tăng lực trong 10 giây, hệ thống Driving Assistant Plus cùng các tính năng hỗ trợ lái hiện đại.

So với các mẫu MINI khác tại Việt Nam như Cooper 5 cửa (2,149 tỷ đồng) hay Clubman JCW (gần 3 tỷ đồng), bộ đôi JCW mới cân bằng giữa hiệu năng, giá bán và cá tính thương hiệu. Cả hai phù hợp cho nhóm khách hàng muốn một chiếc xe nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, hoặc một mẫu SUV thể thao đa dụng nhưng khác biệt trong đám đông.