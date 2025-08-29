Từng đe doạ bỏ tù Mark Zuckerberg, vì sao ông Trump lại trở thành đồng minh của CEO Meta?

VietTimes - Bất chấp những xung đột bề nổi, một liên minh cùng có lợi đang được hình thành, nơi các tập đoàn công nghệ cần sự bảo hộ của Donald Trump, còn ông Trump thì cần các khoản đầu tư và sự ủng hộ để củng cố quyền lực.

Mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các gã khổng lồ công nghệ như Meta (Facebook) từ lâu đã nổi tiếng là căng thẳng. Ông Trump từng đe dọa bỏ tù CEO Mark Zuckerberg và chính quyền của ông cũng đang tiến hành các vụ kiện chống độc quyền để kìm hãm công ty này.

Được biết, vào năm 2020 Tổng thống Trump muốn bỏ tù Mark Zuckerberg vì ông cho rằng Facebook đã can thiệp vào cuộc bầu cử tại Mỹ. Khi đó, Tổng thống Mỹ đã cáo buộc Facebook kiểm duyệt các nội dung ủng hộ ông và ưu tiên các nội dung có lợi cho đối thủ, Joe Biden.

Tuy nhiên, một thực tế phũ phàng đang dần lộ diện: bất chấp những xung đột bề nổi, một liên minh cùng có lợi đang được hình thành, nơi các tập đoàn công nghệ cần sự bảo hộ của Donald Trump để chống lại các quy định từ nước ngoài, còn ông Trump thì cần các khoản đầu tư và sự ủng hộ để củng cố quyền lực.

Bảo vệ công nghệ Mỹ

Báo cáo gần đây của Bloomberg cho thấy, Mark Zuckerberg đã có cuộc gặp riêng với Donald Trump tại Nhà Trắng. Theo Meta, cuộc gặp này nhằm thảo luận về "các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng trong nước" và "thúc đẩy vị thế dẫn đầu công nghệ của Mỹ ở nước ngoài".

Cuộc gặp này đã mang lại kết quả gần như ngay lập tức. Vài ngày sau, ông Trump đã đưa ra một tuyên bố cứng rắn, hứa sẽ "đứng lên chống lại các quốc gia tấn công các công ty công nghệ tuyệt vời của Mỹ" và đe dọa "hãy tôn trọng nước Mỹ và các công ty công nghệ tuyệt vời của chúng ta, nếu không hãy cân nhắc hậu quả!". Tuyên bố này nhắm thẳng vào các loại "thuế dịch vụ kỹ thuật số" mà nhiều quốc gia áp đặt lên các công ty công nghệ Mỹ, một vấn đề mà Zuckerberg đã bày tỏ sự bất bình.

Đây không phải là lần đầu tiên Donald Trump đứng ra bảo vệ Big Tech. Ông cũng đã trao cho họ những lợi ích khác, chẳng hạn như một chính sách về AI cấp liên bang đáp ứng được phần lớn mong muốn của họ.

Ngược lại, các công ty này cũng biết cách đáp lại. Tim Cook, CEO của Apple, cam kết đầu tư hàng tỷ đô la vào Mỹ, giúp Apple tránh được gánh nặng thuế quan. Tương tự, Zuckerberg cũng đã hứa xây dựng một trung tâm dữ liệu khổng lồ ở Louisiana, một động thái được Trump công khai ca ngợi.

Nỗi sợ và sự tính toán chính trị

Mặc dù có những động thái "hòa giải" công khai, các vụ kiện chống độc quyền liên bang chống lại các công ty công nghệ lớn, bao gồm cả Meta và Apple, vẫn chưa bị hủy bỏ. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai bên vẫn còn phức tạp.

Theo các nhà phân tích và giám đốc điều hành công nghệ, việc ông Trump vẫn giữ nguyên các vụ kiện này có thể là một nước cờ chính trị. Một số người cho rằng ông làm vậy để duy trì sự ủng hộ từ nhóm cử tri MAGA (Make America Great Again), những người vốn không hài lòng với quyền lực của Big Tech.

Một giả thuyết khác là ông Trump không coi các vụ kiện này là vấn đề lớn. Với kinh nghiệm bị kiện nhiều lần, ông có thể tin rằng ngay cả khi các công ty thua kiện, họ vẫn có thể kháng cáo và kéo dài quá trình này trong nhiều năm. Trong thời gian đó, liên minh cùng có lợi giữa ông và Big Tech vẫn có thể tiếp tục.

Sự "bắt tay" này cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong bối cảnh chính trị-kinh tế. Các tập đoàn công nghệ không chỉ là những thực thể kinh doanh mà còn là những công cụ địa chính trị, được cả chính phủ Mỹ lẫn các quốc gia khác sử dụng để phục vụ lợi ích quốc gia.

Cuộc gặp bí mật tại Nhà Trắng và những lời lẽ cứng rắn của ông Trump chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, hé lộ một cuộc chơi phức tạp nơi quyền lực và lợi ích đan xen, định hình tương lai của công nghệ toàn cầu.

Theo Business Insider