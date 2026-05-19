VinFast VF 8 thế hệ mới và ô tô "bom tấn" sắp ra mắt ở Việt Nam

Thị trường ô tô Việt Nam cuối tháng 5 nóng lên khi VinFast, Peugeot, Jeep và RAM đồng loạt hé lộ xe mới với nhiều nâng cấp đáng chú ý.

Sau giai đoạn trầm lắng đầu năm, thị trường bắt đầu nóng lên với loạt xe mới chuẩn bị ra mắt, đáng chú ý có mẫu VinFast được cho là VF 8 thế hệ mới cùng dàn SUV và bán tải Mỹ vừa về tay THACO.

VinFast VF 8 thế hệ mới

VinFast là hãng đầu tiên hé lộ về sản phẩm mới khi đăng tải thông tin trên fanpage chính thức, xác nhận sẽ ra mắt xe vào ngày 20/5. Dù hãng chưa công bố tên xe, nhiều hình ảnh chạy thử gần đây cho thấy khả năng cao đây là phiên bản nâng cấp của VF 8.

Mẫu xe mới được VinFast hé lộ trên fanpage có nhiều chi tiết tương đồng với mẫu SUV từng xuất hiện trên đường chạy thử trước đó. Ảnh: VinFast.

VF 8 hiện là SUV điện cỡ D chủ lực của VinFast với giá bán từ 1,1 tỷ đến 1,2 tỷ đồng đã kèm pin. Xe có 2 phiên bản Eco và Plus, sử dụng mô-tơ điện cho công suất khoảng 349-402 mã lực. Quãng đường di chuyển tối đa sau mỗi lần sạc đầy dao động 457-562 km.

Điểm được chờ đợi nhất trên VF 8 mới nằm ở công nghệ pin và phần mềm điều khiển. VinFast thời gian qua liên tục nâng cấp khả năng quản lý pin, tối ưu tốc độ sạc và cải thiện hiệu suất vận hành thực tế. Nếu được nâng cấp thêm dung lượng pin hoặc phần mềm quản lý năng lượng, VF 8 có thể cải thiện đáng kể quãng đường sử dụng.

Mẫu SUV điện mới của VinFast xuất hiện tại khu vực nhà máy ở Hải Phòng với nhiều thay đổi ở phần đầu. Ảnh: Thanh Bình.

Về giá bán, VF 8 mới nhiều khả năng vẫn nằm trong vùng hơn 1 tỷ đồng nhằm duy trì sức cạnh tranh với các SUV điện cùng cỡ chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam.

Peugeot ra 2 mẫu SUV

Peugeot Việt Nam cũng đăng teaser trên fanpage chính thức, hé lộ 2 mẫu SUV mới sẽ ra mắt ngày 23/5. Dựa trên thiết kế đèn LED đặc trưng xuất hiện trong hình ảnh, nhiều khả năng đây là Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới.

Peugeot 3008 thế hệ mới chuyển sang phong cách SUV coupe với thiết kế thể thao hơn, nổi bật cùng dải đèn LED ban ngày kiểu móng vuốt sư tử. Ảnh: Top Gear.

Đây là hai dòng SUV quan trọng của Peugeot tại Việt Nam nhiều năm qua. Peugeot 3008 thuộc phân khúc SUV cỡ C, còn 5008 là SUV cỡ D với cấu hình 7 chỗ.

Ở thế hệ mới, Peugeot thay đổi đáng kể về thiết kế khi chuyển sang phong cách SUV coupe hiện đại hơn. Điểm nổi bật nhất nằm ở khoang lái Panoramic i-Cockpit với màn hình cong cỡ lớn nối liền cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm.

Ngoài thiết kế mới, bộ đôi SUV này có thể được trang bị đèn LED ma trận, sạc điện thoại không dây, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây cùng các tính năng hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo điểm mù.

Peugeot 5008 thế hệ mới được nâng cấp mạnh về thiết kế và công nghệ, tiếp tục định vị ở phân khúc SUV cỡ D. Ảnh: Top Gear.

Tại châu Âu, Peugeot 3008 thế hệ mới đã có cả bản hybrid và thuần điện. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nhiều khả năng xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6 lít để phù hợp nhu cầu thị trường và giữ giá bán cạnh tranh hơn.

Hiện Peugeot 3008 đang có giá niêm yết 929 triệu đến 1,109 tỷ đồng, trong khi "đàn anh" 5008 có giá 1,1-1,2 tỷ đồng. Khi thế hệ mới ra mắt, giá bán có thể được điều chỉnh tăng nhẹ khi xe được bổ sung thiết kế, công nghệ và trang bị an toàn mới.

THACO phân phối Jeep và RAM

THACO Auto cũng liên tục đăng tải hình ảnh teaser trên fanpage chính thức để xác nhận Jeep và RAM sẽ ra mắt sản phẩm mới vào ngày 23/5. Hình ảnh hé lộ cho thấy nhiều khả năng Jeep Wrangler và RAM 1500 sẽ là 2 mẫu xe xuất hiện đầu tiên sau khi THACO tiếp nhận quyền phân phối 2 thương hiệu Mỹ này tại Việt Nam.

Thương hiệu Jeep được THACO Auto hé lộ trên fanpage trước ngày ra mắt chính thức 23/5. Ảnh: Jeep Việt Nam.

Jeep Wrangler tiếp tục theo đuổi phong cách SUV địa hình truyền thống nhưng được bổ sung thêm nhiều công nghệ hiện đại. Xe có thể được trang bị camera hỗ trợ off-road, hệ dẫn động 4x4 nâng cấp, nhiều chế độ lái địa hình và màn hình giải trí Uconnect kích thước lớn hỗ trợ Apple CarPlay không dây.

Một số phiên bản quốc tế của Wrangler sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc 4xe kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.0 lít với mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 375 mã lực và mô-men xoắn hơn 630 Nm.

Tại thị trường quốc tế, RAM 1500 đời mới có 3 tùy chọn động cơ gồm V6 3.6 lít, tăng áp I6 3.0 lít và Hemi V8 5.7 lít trứ danh. Đáng chú ý, bản 3.0 lít tăng áp cho công suất cao nhất, lên tới 540 mã lực, trong khi động cơ V8 đạt khoảng 395 mã lực.

RAM 1500 nổi bật với kiểu dáng bán tải cỡ lớn, thiết kế đậm chất Mỹ và động cơ mạnh mẽ. Ảnh: RAM.

RAM 1500 còn nổi bật với khoang nội thất cao cấp gồm màn hình trung tâm cỡ lớn đặt dọc, ghế massage, âm thanh cao cấp và nhiều công nghệ hỗ trợ lái bán tự động.

Về giá bán, Jeep Wrangler hiện dao động 3,4-4 tỷ đồng, còn RAM 1500 thường từ khoảng 5 tỷ đồng trở lên. Đây tiếp tục sẽ là nhóm xe dành cho khách hàng thích xe Mỹ cỡ lớn, vận hành mạnh và khác biệt số đông.