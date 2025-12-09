Nhật Bản hốt hoảng vì động đất 7,5 độ Richter: Sóng thần lúc nửa đêm, Thủ tướng phát cảnh báo khẩn

Một trận động đất mạnh 7,5 độ rung chuyển Đông Bắc Nhật Bản, khiến 30 người bị thương, gây mất điện, cảnh báo sóng thần và nguy cơ gây ra các đợt dư chấn mạnh.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm 9/12 cho biết rằng 30 người đã bị thương trong trận động đất mạnh 7,5 độ Richter xảy ra ở vùng đông bắc nước này vào đêm hôm trước, đồng thời cảnh báo khả năng xuất hiện những rung chấn tương tự hoặc thậm chí mạnh hơn tại các khu vực ven biển Thái Bình Dương.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), trận động đất xảy ra vào lúc 23h15 ngày 8/12 ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc tỉnh Aomori ở độ sâu 54 km và đã kích hoạt sóng thần cao tới 70 cm. Trong số những người bị thương có một người bị thương nặng ở đảo Hokkaido, theo Cơ quan Quản lý Chữa cháy và Thảm họa Nhật Bản.

Tại Hokkaido, mặt đất rung lắc mạnh trong khoảng 30 giây khi các cảnh báo trên điện thoại thông minh vang lên để cảnh báo người dân. Hình ảnh trực tiếp cho thấy các mảnh kính vỡ nằm vương vãi trên đường phố.

Khoảng 2.700 hộ gia đình ở Aomori bị mất điện, Kyodo News đưa tin vài giờ sau trận động đất, và ghi nhận nhiều vụ cháy xảy ra.

Vị trí tâm chấn của trận động đất. Ảnh: JMA.

Ban đầu, JMA cảnh báo sóng thần có thể cao tới 3 m, đủ gây thiệt hại nghiêm trọng, và hàng nghìn cư dân được kêu gọi đến nơi an toàn. Cuối cùng, các đợt sóng lớn nhất ghi nhận chỉ ở mức 70 cm và vài giờ sau đó, cảnh báo được dỡ bỏ.

Đài truyền hình NHK trích lời một nhân viên khách sạn ở thành phố Hachinohe thuộc tỉnh Aomori cho biết một số người đã bị thương do trận động đất.

Dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen bị tạm dừng tại một số khu vực trong khi kỹ sư kiểm tra tuyến đường ray để xác định thiệt hại. Ngay sau trận động đất đêm thứ Hai, Công ty Điện lực Tohoku cho biết không phát hiện bất thường nào tại nhà máy điện hạt nhân Higashidori ở Aomori và cơ sở Onagawa ở vùng Miyagi.

Thủ tướng Takaichi trong sáng 9/12 kêu gọi người dân cảnh giác. “Xin hãy lắng nghe thông tin từ JMA hoặc chính quyền địa phương trong khoảng một tuần và kiểm tra xem đồ đạc trong nhà đã được cố định hay chưa… đồng thời sẵn sàng sơ tán bất cứ khi nào cảm nhận rung lắc”, bà nói.

Năm 2011, một trận động đất mạnh 9.0 độ richter đã gây ra sóng thần khiến 18.500 người thiệt mạng hoặc mất tích và gây ra thảm họa nóng chảy lõi tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Nhật Bản nằm trên bốn mảng kiến tạo lớn ở rìa phía tây của “Vành đai Lửa Thái Bình Dương” và là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới. Quần đảo này, nơi sinh sống của khoảng 125 triệu dân, hứng chịu khoảng 1.500 trận động đất mỗi năm. Phần lớn các rung chấn có cường độ nhẹ, nhưng mức độ thiệt hại phụ thuộc vào vị trí và độ sâu tâm chấn.

Động đất cực kỳ khó dự đoán, nhưng hồi tháng 1 năm nay, một hội đồng của chính phủ đã điều chỉnh tăng nhẹ khả năng xảy ra một trận động đất lớn tại rãnh Nankai ngoài khơi Nhật Bản trong 30 năm tới lên mức 75 đến 82%.

Chính phủ sau đó công bố một ước tính mới vào tháng 3 cho biết một trận “siêu động đất” và sóng thần đi kèm có thể khiến tới 298.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại lên đến 2 nghìn tỷ USD.

Theo SCMP