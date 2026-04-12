Máy bay 75 triệu USD của Mỹ bị chém bằng rìu, gây thiệt hại tại sân bay Ireland

Một người đàn ông xông vào khu vực hạn chế tại sân bay Shannon, Ireland và dùng rìu tấn công máy bay C-130 Hercules của Mỹ trị giá 75 triệu USD.

Một người đàn ông được mô tả là “mất kiểm soát” đã dùng rìu tấn công máy bay quân sự Mỹ tại một sân bay dân sự lớn ở Ireland trong hôm 11/4, gây hư hại nghiêm trọng tại địa điểm trung chuyển vốn gây nhiều tranh cãi đối với quân đội Mỹ.

Theo truyền thông địa phương, người này đã lẻn vào khu vực hạn chế tại sân bay Shannon ở hạt Clare, nơi chiếc C-130 Hercules của Không quân Mỹ trị giá khoảng 75 triệu USD đang đỗ.

Người đàn ông, khoảng ngoài 40 tuổi và chưa được công bố danh tính, đã trèo lên cánh máy bay rồi dùng rìu bổ liên tiếp vào cánh và thân máy bay, gây thiệt hại, theo GB News.

Vụ việc gây chấn động khiến sân bay phải đóng cửa trong gần 30 phút trước khi cảnh sát Garda Síochána của Ireland bắt giữ nghi phạm.

C-130 Hercules là dòng máy bay vận tải quân sự được sử dụng trong nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ hậu cần, tiếp tế đến triển khai quân sự tại các điểm nóng.

Một chiếc cùng dòng từng bị bắn rơi tại Iran và rơi xuống Kuwait ngày 5/4 trong chiến dịch giải cứu các phi công từ chiếc F-15E Strike Eagle bị bắn hạ trước đó.

Sân bay Shannon từ lâu là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ Ireland kiểm tra máy bay quân sự Mỹ để xác định có chở vũ khí chuyển cho Israel hay không.

Máy bay quân sự Mỹ đã sử dụng sân bay này làm điểm tiếp nhiên liệu và trung chuyển từ thời chiến tranh Iraq. Thực tế đó nhiều năm qua khiến các nhà hoạt động phản chiến Ireland phẫn nộ, khi họ cho rằng điều này vi phạm nguyên tắc trung lập được bảo vệ trong Hiến pháp Ireland.

Theo NYPost