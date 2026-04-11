Không hoán đổi để nghỉ liền 9 ngày dịp Giỗ Tổ và 30/4-1/5

Bộ Nội vụ khẳng định không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ nên không có phương án hoán đổi để nghỉ liền 9 ngày trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5.

Bộ Nội vụ có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương thông tin về lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Công văn nêu rõ thời gian gần đây, có một số thông tin, dư luận liên quan đến việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể được nghỉ liên tục nhiều ngày trong dịp nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 thông qua việc hoán đổi ngày làm việc với ngày nghỉ hằng tuần.

Không hoán đổi để nghỉ liền 9 ngày dịp Giỗ Tổ, 30/4-1/5. Ảnh: TTXVN.

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết lịch nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

"Hiện nay không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ và Bộ Nội vụ cũng không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ. Do đó, không có phương án hoán đổi để nghỉ liền 9 ngày trong dịp này", công văn của Bộ Nội vụ nêu rõ.

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện lịch nghỉ theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Như vậy, Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (10/3 âm lịch), theo Bộ luật Lao động. Tuy nhiên, ngày 10/3 âm lịch năm nay rơi vào chủ nhật, ngày 26/4 nên người lao động được nghỉ bù vào thứ hai, ngày 27/4. Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ bảy, ngày 25/4, đến hết thứ hai, ngày 27/4.

Dịp nghỉ lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 của năm 2026 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả 2 ngày cuối tuần).

Điểm đáng lưu ý là 2 kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, đi làm lại 2 ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4.