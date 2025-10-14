Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đẩy nhanh đóng tàu sân bay Type 004, nghi dùng năng lượng hạt nhân

Ảnh vệ tinh mới hé lộ tiến độ chế tạo tàu sân bay Type 004 tại Đại Liên, được cho là sẽ dùng năng lượng hạt nhân. Trung Quốc hiện đã có ba tàu sân bay, trong đó Phúc Kiến sắp biên chế sau quá trình thử nghiệm.

Hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Trung Quốc đang đạt tiến triển rõ rệt trong việc đóng chiếc tàu sân bay thứ tư, được cho là Type 004, tại một xưởng đóng tàu ở Đại Liên (Liêu Ninh) – dấu hiệu mới nhất trong nỗ lực hiện đại hóa hải quân của nước này.

Các ảnh vệ tinh thương mại được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc hé lộ những phần thân tàu mới tại khu vực đóng tàu Đại Liên, nơi hai tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc – Liêu Ninh và Sơn Đông – từng được chế tạo. Những cấu trúc thân tàu này xuất hiện rõ ràng trên ảnh chụp vào cuối tháng 9, nhưng không có trong ảnh chụp hồi tháng 8.

Theo các hình ảnh được chia sẻ từ tháng 2/2024, những phần thân đầu tiên của Type 004 đã xuất hiện tại địa điểm này từ tháng 5/2024. Từ đó đến nay, giới quan sát quân sự liên tục theo dõi các ảnh vệ tinh thương mại để tìm bằng chứng cho thấy tiến độ chế tạo.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc – Phúc Kiến – đang tiến hành giai đoạn thử nghiệm cuối cùng ở Biển Đông và dự kiến sẽ chính thức biên chế trong thời gian tới. Phúc Kiến là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế và chế tạo hoàn toàn, được đóng tại xưởng Giang Nam (Thượng Hải) bằng công nghệ mô-đun hiện đại – tương tự phương pháp đang áp dụng cho tàu Type 004.

Các ảnh vệ tinh trước đó từ Đại Liên cũng cho thấy mô hình tiêm kích trên hạm J-15 và trực thăng Z-8 xuất hiện gần khu vực đóng tàu.

Hình ảnh vệ tinh của xưởng đóng tàu ở Liêu Ninh. Ảnh: SCMP.

Bắc Kinh đến nay chưa từng chính thức xác nhận sự tồn tại của dự án Type 004, song giới phân tích tin rằng nó đã được triển khai. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ tuyên bố mơ hồ rằng “các đánh giá toàn diện sẽ được tiến hành dựa trên nhu cầu an ninh quốc gia và tiến độ phát triển công nghệ”.

Trước khi công bố dự án Phúc Kiến, Bộ Quốc phòng cũng từng phát biểu với nội dung tương tự: “Chúng tôi sẽ tiếp cận toàn diện trong việc phát triển và đóng mới tàu sân bay”.

Ba tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc – Liêu Ninh, Sơn Đông và Phúc Kiến – đều sử dụng năng lượng thông thường. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng Type 004 có thể được trang bị động cơ hạt nhân, giúp tăng phạm vi hoạt động toàn cầu và cung cấp năng lượng mạnh mẽ hơn cho các hệ thống tác chiến tiên tiến.

Các công nghệ dự kiến được trang bị trên Type 004 bao gồm hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS) và hệ thống hãm đà khi hạ cánh, những công nghệ đã được thử nghiệm thành công trên Phúc Kiến qua các video chính thức.

Khi được hỏi hồi tháng trước về tiến độ và hình thức năng lượng của tàu sân bay thứ tư, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Zhang Xiaogang trả lời rằng ông “không nắm được tình hình cụ thể”.

Trong khi đó, ông Yuan Huazhi, Chính ủy Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, từng tuyên bố năm ngoái rằng “không còn bất kỳ nút thắt công nghệ nào trong chương trình tàu sân bay” và rằng việc liệu tàu thứ tư có dùng năng lượng hạt nhân hay không “sẽ sớm được công bố”.

Song song, phía Mỹ cũng đang đóng 2 siêu tàu sân bay hạt nhân lớp Gerald R. Ford – USS John F. Kennedy và USS Enterprise. Tuy nhiên, cả hai đều bị chậm tiến độ đáng kể: USS Kennedy lẽ ra bàn giao năm 2022 nhưng bị lùi tới 2027, còn USS Enterprise dự kiến chỉ có thể hoàn tất sau năm 2030, trễ hơn kế hoạch ban đầu là 2028.

Theo SCMP