Masan: Mảng thịt và bán lẻ tăng trưởng tốt, mảng tiêu dùng sẽ tăng tốc từ cuối năm

Ngày 27/10/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán cho quý 3 năm 2025 (“Q3/2025”, “Q3”) và 9 tháng đầu năm 2025.

“Kết quả quý 3 đánh dấu cột mốc quan trọng của Masan trong hành trình hiện đại hóa toàn diện ngành tiêu dùng – bán lẻ Việt Nam một cách bền vững và có lợi nhuận. Chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo ra những cộng hưởng mạnh mẽ thông qua việc xây dựng một chương trình hội viên thống nhất, kết nối kênh bán lẻ hiện đại của WinCommerce với mô hình phân phối trực tiếp của Masan Consumer, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận và phục vụ hiệu quả hơn các điểm bán truyền thống trên toàn quốc. Mục tiêu của chúng tôi là kết nối thương hiệu, nhà bán lẻ và người tiêu dùng, dù trực tuyến hay ngoại tuyến, để phục vụ trọn vẹn mọi nhu cầu của hơn 100 triệu người Việt Nam. Đây sẽ là nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững và tạo dựng giá trị lâu dài cho cổ đông.” Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan chia sẻ.

Điểm nhấn hoạt động kinh doanh:

■ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: “MSN”): Doanh thu quý 3 đạt 21.164 tỷ đồng (Tăng 9,7% so với cùng kỳ trên cơ sở tương đương (LFL[1]), Lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 1.866 tỷ đồng, gấp 1,4 lần so với cùng kỳ. Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 58.376 tỷ đồng (Tăng 8,0% so với cùng kỳ trên cơ sở tương đương (LFL¹), LNST đạt 4.468 tỷ đồng (Tăng 63,9% so với cùng kỳ) tương đương hoàn thành hơn 90% kế hoạch cả năm. Tăng trưởng được thúc đẩy bởi hiệu quả lợi nhuận mạnh mẽ tại WCM, MML, PLH, cùng với đóng góp lợi nhuận tốt hơn từ TCB và việc thoái hợp nhất H.C. Starck (HCS), dù MCH đang trong giai đoạn đầu hoàn thiện mô hình phân phối mới cũng như sự gia tăng nhẹ của chi phí tài chính thuần.

■ WinCommerce (“WCM”): Doanh thu quý 3 đạt 10.544 tỷ đồng (Tăng 22,6% so với cùng kỳ), LNST đạt 175 tỷ đồng (Tăng 8,7 lần so với cùng kỳ), tương ứng biên lợi nhuận đạt 1,7%, được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu LFL[2] đạt lần lượt 11% và 9,7% so với cùng kỳ đối với chuỗi siêu thị mini và siêu thị. Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 28.459 tỷ đồng (Tăng 16,6% so với cùng kỳ), LNST đạt 243 tỷ đồng (Tăng 447 tỷ đồng so với cùng kỳ), được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu LFL[3] và và mở rộng mạng lưới tại khu vực miền Trung với các cửa hàng WinMart+.

■ Từ đầu năm đến nay, WCM đã mở ròng 464 cửa hàng, vượt mục tiêu cơ sở và hướng tới hoàn thành kịch bản cao vào cuối năm. Đáng chú ý, hơn 80% tổng số cửa hàng mới đã đạt điểm hòa vốn ở cấp độ EBITDA cửa hàng, củng cố vị thế của WCM là nhà bán lẻ hiện đại có lợi nhuận lớn nhất Việt Nam theo quy mô điểm bán, với khoảng 4.500 cửa hàng dự kiến trên toàn quốc vào cuối năm.

■ Khu vực nông thôn, nơi sinh sống của hơn 60% dân số Việt Nam, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực của WCM. Do đó, gần 75% số cửa hàng mở mới tính đến quý 3/2025 thuộc mô hình WinMart+ tại nông thôn nhằm khai thác tiềm năng tăng trưởng còn bỏ ngỏ tại khu vực này. Đáng chú ý, các siêu thị mini tại nông thôn ghi nhận mức tăng trưởng LFL 17,4% so với cùng kỳ, phản ánh sự đón nhận mạnh mẽ của người tiêu dùng nông thôn.

■ Khu vực miền Trung ghi nhận mức tăng trưởng LFL đạt 12,4% đối với mô hình siêu thị mini trong quý 3/2025, nhờ danh mục sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng và lợi thế tiên phong trong việc chiếm lĩnh các vị trí có lưu lượng khách cao. Tính đến quý 3/2025, khoảng 50% số cửa hàng mở mới tập trung tại miền Trung, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của WCM tại khu vực này.

■ Masan Consumer Corporation (UpCOM: “MCH”): MCH ghi nhận doanh thu 7.517 tỷ đồng trong quý 3/2025, giảm 5,9% so với cùng kỳ, với biên lợi nhuận EBIT đạt 24,2%. Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 21.281 tỷ đồng (Giảm 3,1% so với cùng kỳ), EBIT đạt 4.965 tỷ đồng (Giảm 4,2% so với cùng kỳ), LNST đạt 4.660 tỷ đồng (Giảm 16,1% so với cùng kỳ), bị ảnh hưởng bởi việc triển khai đồng bộ mô hình “Phân phối trực tiếp” trên toàn quốc trong kênh bán hàng truyền thống (GT), tuy nhiên kết quả đã ghi nhận sự cải thiện theo từng tháng trong quý và theo quý, tạo đà tăng trưởng cho các giai đoạn tiếp theo.

■ Tính đến quý 3/2025, số lượng điểm bán hoạt động trung bình đạt ~345.000, tăng 40% so với cùng kỳ, trong khi năng suất đội ngũ bán hàng trung bình cải thiện lên 102 điểm bán/nhân viên bán hàng/quý, tăng 50% so với cùng kỳ. Hiệu quả bán hàng cũng được cải thiện, với số lượng sản phẩm trung bình trên mỗi đơn hàng đạt 3,4 sản phẩm, tăng 50% so với cùng kỳ, phản ánh chất lượng bán hàng và cơ cấu sản phẩm tốt hơn. Đáng chú ý, giá trị bán bình quân trên mỗi điểm bán trong các giai đoạn đầu đã tăng dần theo từng tháng, thể hiện năng suất bán hàng ngày càng hiệu quả. Mức tồn kho tại nhà phân phối cũng được cải thiện, còn 15 ngày tính đến quý 3/2025, giảm 8 ngày[1] so với cùng kỳ năm trước, cho thấy công tác quản lý tồn kho kênh phân phối đã được tối ưu.

■ Doanh thu thuần cải thiện dần theo quý, khi mức giảm doanh thu trong quý 3/2025 thu hẹp còn -5,9% so với cùng kỳ, so với mức -15,1% trong quý 2/2025. Song song đó, doanh thu từ kênh MT tăng 12,5% và xuất khẩu tăng 14,8% so với cùng kỳ, phản ánh sự chuyển dịch mang tính cấu trúc sang mô hình bán lẻ chính quy và hiệu quả vận hành được nâng cao của MCH tại các thị trường quốc tế.

■ Trong thời gian tới, quá trình mở rộng toàn diện được triển khai từ quý 3/2025 dự kiến sẽ đưa MCH trở lại tăng trưởng doanh thu dương. Cùng với các sáng kiến đổi mới sản phẩm trong các quý tiếp theo, MCH đã xác lập lộ trình rõ ràng để cải thiện biên lợi nhuận và tăng trưởng bền vững từ năm 2026 trở đi, củng cố vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu tại Việt Nam.

■ Masan MEATLife (“MML”): Doanh thu quý 3 đạt 2.384 tỷ đồng (Tăng 23,2% so với cùng kỳ), EBIT đạt 144 tỷ đồng (Tăng 3,2 lần so với cùng kỳ), LNST đạt 101 tỷ đồng (Tăng 5,2 lần so với cùng kỳ). Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 6.794 tỷ đồng (Tăng 24,7% so với cùng kỳ), EBIT đạt 310 tỷ đồng (Tăng 5,7 lần so với cùng kỳ), LNST đạt 466 tỷ đồng (Tăng 526 tỷ đồng so với cùng kỳ), nhờ tiếp tục vận hành hiệu quả với sản lượng bán tăng trên tất cả các mảng (chăn nuôi, thịt tươi và thịt chế biến), sự tăng cường hợp tác giữa MML với WCM và giá trị heo thịt được tối ưu.

■ Hiệu quả hoạt động tiếp tục cải thiện, thể hiện qua biên lợi nhuận EBIT đạt 6,0%, tăng 370 điểm cơ bản. Tăng trưởng doanh thu đến từ cả hai mảng chăn nuôi (tăng 30,1% so với cùng kỳ) và thịt (tăng 21,5% so với cùng kỳ), nhờ năng suất cao hơn và sự phối hợp chặt chẽ trong chuỗi giá trị với WinCommerce, giúp gia tăng doanh số và tối ưu phân phối. MML tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng, khi mảng thịt chế biến tăng 14,2% và các sản phẩm đổi mới đóng góp 33% doanh thu toàn danh mục. MML tiếp tục tăng cường tích hợp với WinCommerce trong quý 3/2025, với doanh thu trung bình ngày/mỗi cửa hàng đạt 2,3 triệu đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ. Tính đến cuối quý, MML chiếm 65% thị phần nhóm sản phẩm đạm tại WCM, tăng 90 điểm cơ bản so với cùng kỳ, duy trì vị thế dẫn đầu ở cả mảng thịt tươi và thịt chế biến.

PLH ghi nhận doanh thu 516 tỷ đồng trong quý 3/2025, tăng 21,2% so với cùng kỳ, với biên lợi nhuận ròng đạt 10,8%, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ. Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 1.373 tỷ đồng (Tăng 14,1% so với cùng kỳ), LNST đạt 141 tỷ đồng (Tăng 80,1% so với cùng kỳ). Động lực tăng trưởng đến từ mảng thực phẩm bao gồm bánh, kem và sữa chua, tăng 45,3%, khẳng định vai trò là động lực doanh thu mới. Kênh giao hàng tiếp tục mở rộng mạnh, doanh thu từ kênh này tăng 20,7% so với cùng kỳ trong quý 3/2025, chiếm 32,9% doanh thu bán lẻ, tăng 540 điểm cơ bản so với cùng kỳ, giúp mở rộng thêm các dịp tiêu dùng ngoài cửa hàng. PLH triển khai chiến dịch tái định vị thương hiệu trong quý 3/2025, trong thời gian này mạng lưới mở thêm 6 cửa hàng mới và đóng 1 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng ngoài hệ thống WCM lên 189 cửa hàng trên toàn quốc. Nhìn chung, chiến dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình tái cấu trúc của PLH, giúp doanh thu trung bình ngày LFL đạt 23,5 triệu đồng, tăng 8,8%.

■ Masan High-Tech Materials (“MHT”): Doanh thu quý 3 đạt 2.041 tỷ đồng (Tăng 33,4% so với cùng kỳ trên cơ sở tương đương¹), LNST đạt 5 tỷ đồng (Tăng 279 tỷ đồng so với cùng kỳ). Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 5.048 tỷ đồng (Tăng 25,1% so với cùng kỳ trên cơ sở LFL), LNST ghi nhận -211 tỷ đồng (Tăng 1.159 tỷ đồng so với cùng kỳ), nhờ cải thiện hiệu quả vận hành, được thúc đẩy bởi giá hàng hóa tăng, chi phí sản xuất đơn vị giảm và việc thoái hợp nhất công ty H.C. Starck (“HCS”).

■ Techcombank (“TCB”), phần lợi nhuận mà Masan ghi nhận từ TCB trong quý 3/2025 đạt 1.242 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Để biết thêm chi tiết về kết quả hoạt động của TCB, vui lòng tham khảo tại trang thông tin chính thức của ngân hàng.

Kế hoạch năm 2025:

Tùy thuộc vào phê duyệt nội bộ của Công ty, điều kiện kinh tế vĩ mô và sự phục hồi của thị trường tiêu dùng, Masan dự kiến doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 sẽ nằm trong khoảng từ 80.000 tỷ đồng đến 85.500 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng LFL từ 7% đến 14% so với cùng kỳ (sau điều chỉnh cho việc tách hợp nhất HCS). Trong năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất, không bao gồm MHT, dự kiến ​​sẽ nằm trong khoảng từ 74.013 tỷ đồng đến 78.013 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng từ 8% đến 13% so với cùng kỳ. NPAT Pre-MI dự kiến ​​đạt từ 4.875 tỷ đồng đến 6.500 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ từ 14% đến 52% so với mức 4.272 tỷ đồng trong năm 2024.

■ Trọng tâm chiến lược:

■ Tiếp tục tập trung vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận với trọng tâm là mảng kinh doanh cốt lõi tiêu dùng - bán lẻ.

▪ MCH trở lại mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số trong khi vẫn duy trì lợi nhuận cao.

▪ WCM tập trung vào tăng trưởng có lợi nhuận bằng cách đẩy nhanh mở mới cửa hàng trong khi vẫn duy trì tăng trưởng LFL mạnh mẽ.

■ Phát triển hệ thống vận hành đồng bộ dựa trên nền tảng công nghệ thống nhất để thúc đẩy hiệu quả hoạt động và tăng cường sự kết hợp trong nền tảng tiêu dùng - bán lẻ của MSN. Điều này được thực hiện thông qua chương trình hội viên WiN và sự tăng cường hợp tác giữa các thương hiệu Masan với WinCommerce.

■ Giảm đòn bẩy tài chính hơn nữa để cải thiện bảng cân đối kế toán và giảm chi phí tài chính.

■ Giảm sở hữu trong các mảng không cốt lõi sau khi bán H.C. Starck để đơn giản hóa cấu trúc tập đoàn và trở thành một nền tảng tiêu dùng bán lẻ tập trung hơn.

■ Masan đặt mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số như một trụ cột chiến lược cốt lõi trong hành trình xây dựng nền tảng tiêu dùng – bán lẻ tích hợp. Tại WinCommerce, doanh nghiệp đang phát triển một hệ thống hợp nhất nhằm số hóa toàn bộ chu trình vận hành, từ chuỗi cung ứng, hoạt động thương mại đến quản lý cửa hàng, bao gồm tất cả các khâu liên quan đến hàng hóa, dữ liệu, dòng tiền và quy trình làm việc. Thông qua việc tập trung hóa các chức năng như dự báo nhu cầu, bổ sung hàng hóa, khuyến mãi và quản lý công việc trên một nền tảng dữ liệu thống nhất, WCM nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí và đảm bảo tính nhất quán trong triển khai trên toàn mạng lưới khoảng 4.500 cửa hàng. Ngay cả việc tiết kiệm một phút cho mỗi quy trình ở quy mô này cũng mang lại lợi ích chi phí đáng kể, đồng thời giúp đội ngũ bán hàng tuyến đầu có thêm thời gian tập trung phục vụ người tiêu dùng.

MCH đặt mục tiêu quay lại quỹ đạo tăng trưởng thông qua việc triển khai các sáng kiến chiến lược và phát triển chuỗi cung ứng số hóa toàn diện. Trong nửa cuối năm 2025, MCH sẽ tập trung vào bốn trọng tâm chính: (1) làm mới danh mục ngành hàng gia vị với các sản phẩm nâng cấp và mạng lưới phân phối được củng cố; (2) tăng cường sức mạnh thương hiệu và thúc đẩy phục hồi ở ngành hàng thực phẩm tiện lợi, đặc biệt là Omachi và Kokomi; (3) mở rộng danh mục đồ uống với các hương vị mới và tái tung sản phẩm BupNon Tea365 nhằm khơi dậy tăng trưởng cho toàn ngành hàng; và (4) mở rộng quy mô mô hình Phân phối trực tiếp hiện đại sau khi triển khai toàn quốc, nhằm gia tăng độ phủ điểm bán, nâng cao hiệu quả bán hàng và đẩy nhanh quá trình phục hồi doanh thu trên tất cả các ngành hàng.

■ WCM dự kiến đạt doanh thu thuần từ 35.600 tỷ đồng đến 36.900 tỷ đồng trong năm 2025, tương ứng mức tăng trưởng 8%–12% so với cùng kỳ và ghi nhận lợi nhuận sau thuế cả năm dương. Kết quả này được thúc đẩy bởi việc mở rộng mạng lưới cửa hàng và tăng tốc tăng trưởng doanh thu trên cơ sở tương đương (LFL). Trong nửa cuối năm 2025, WCM sẽ tập trung duy trì tốc độ mở rộng mạng lưới hiện tại để hoàn thành mục tiêu quy mô điểm bán vào cuối năm, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát chi phí nhằm đảm bảo hiệu quả lợi nhuận cả năm.

■ Đẩy nhanh lại việc mở cửa hàng mới với 400-700 siêu thị mini trong năm 2025 cùng chiến lược tập trung theo khu vực.

■ Đẩy nhanh tăng trưởng LFL cho các siêu thị mini thông qua chiến lược cơ cấu hàng hóa tối ưu. Tăng cường hợp tác với các thương hiệu của Masan để tạo ra các chiến lược phân loại và ra mắt sản phẩm riêng biệt, cũng như khuyến mãi và tiếp thị được cá nhân hóa cho các hội viên WiN.

■ Đạt được mức tăng trưởng LFL một chữ số cao cho các siêu thị thông qua việc cải tạo thành công theo mô hình mới: WinMart Thành thị và WinMart Nông thôn.

■ MML dự kiến ​​sẽ mang về doanh thu từ 8.250 tỷ đồng đến 8.749 tỷ đồng, tăng trưởng từ 8% đến 14% so với cùng kỳ. Kết quả này sẽ đạt được trên hành trình liên tục chuyển đổi để trở thành công ty chế biến thịt của MML và việc hợp tác sâu hơn với WinCommerce. Trong nửa cuối năm 2025, MML sẽ đẩy mạnh đổi mới trong mảng thịt chế biến, tập trung chiến lược vào việc nâng cao giá trị heo thịt thông qua gia tăng tỷ lệ sử dụng trong sản phẩm chế biến và tối ưu hóa giá trị từ các sản phẩm phụ.

■ Nâng cao giá trị thành phẩm của mỗi heo nuôi thịt lên 10 triệu đồng/con, tương đương mức tăng trưởng ~10% so với cùng kỳ năm trước bằng cách tối đa hóa tỷ lệ sử dụng.

■ Tiếp tục đầu tư vào mảng thịt chế biến với mục tiêu đóng góp doanh số 36-37% vào cơ cấu doanh số của MML.

■ Ra mắt "Meat Corner" bên trong chuỗi WCM, hướng tới mục tiêu gia tăng thị phần doanh số thịt chế biến trong chuỗi WCM từ 16,6% lên 20% trong năm 2025. Hướng đến mục tiêu là 40% trong dài hạn.

Quầy thịt tươi luôn thu hút đông đảo khách hàng

■ PLH đặt mục tiêu đạt doanh thu từ 1.910 tỷ đồng đến 2.200 tỷ đồng trong năm 2025, tương ứng mức tăng trưởng 18%–36% so với cùng kỳ, thông qua việc thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở tương đương (LFL) và cải thiện biên lợi nhuận. Trong nửa cuối năm 2025, PLH sẽ tiếp tục tập trung gia tăng đóng góp của nhóm sản phẩm thực phẩm vào tổng doanh thu như một động lực tăng trưởng chính. Đồng thời, PLH sẽ đẩy mạnh mở rộng mạng lưới và nâng cao doanh thu trung bình ngày nhằm củng cố vị thế tại thị trường Hà Nội.

■ Cải thiện tăng trưởng doanh số trên cùng cửa hàng (SSSG) với chiến dịch tiếp thị tại địa phương, chương trình khuyến mãi trên toàn quốc, tích hợp vào Hội viên WiN và triển khai các dự án theo mùa vụ khác.

Rau sạch tươi ngon tại siêu thị WinMart

■ Đổi mới thương hiệu và triển khai các mô hình cửa hàng mới để xác định các giá trị riêng biệt giúp thu hút khách hàng hiện tại và khách hàng mới.

■ MHT dự kiến đạt mức tăng trưởng doanh thu trên cơ sở tương đương (LFL) từ 3% đến 19% so với cùng kỳ sau khi thoái hợp nhất HCS, với mục tiêu doanh thu từ 6.487 tỷ đồng đến 7.487 tỷ đồng, được thúc đẩy bởi hiệu quả lợi nhuận cải thiện nhờ giá hàng hóa tăng. Trong nửa cuối năm 2025, MHT kỳ vọng tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng giá thuận lợi của các kim loại như vonfram, fluorspar và đồng, đồng thời duy trì kỷ luật trong việc tối ưu chi phí vận hành. Song song đó, MHT vẫn đang tích cực thúc đẩy các cuộc thảo luận liên quan đến quá trình thoái hợp nhất.

■ Tiếp tục tối ưu hóa chi phí hoạt động.

■ Tối đa hóa doanh số bán đồng và các sản phẩm phụ.

■ Nghiên cứu các giải pháp chiến lược để giảm đòn bẩy.