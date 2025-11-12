Công nghệ giúp nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam tiết kiệm 300 tỷ chi phí

Tại buổi họp trực tuyến với cổ đông chiều 29/10, ông Danny Le, Tổng giám đốc Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) cho biết kỳ vọng đến giai đoạn 2029–2030, kênh bán lẻ hiện đại (MT) sẽ chiếm khoảng 25–30% thị trường bán lẻ Việt Nam.

Tính đến cuối Quý 3/2025, WinCommerce, thành viên của Tập đoàn Masan, đã có hơn 4.300 điểm bán trên toàn quốc. Theo ông Danny Le, tầm nhìn dài hạn của Masan là đưa WinCommerce trở thành hệ thống bán lẻ quy mô 10.000 cửa hàng trong 5 năm tới, trong đó riêng năm 2026 dự kiến mở thêm 1.000-1.500 điểm bán mới.

Tăng trưởng bền vững qua từng quý

WinCommerce (WCM), đơn vị vận hành hệ thống WinMart/WinMart+/WiN, đang ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng và bền vững. Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ qua từng quý: quý I tăng 10%, quý II tăng 13% và quý III đạt mức 22%.

Đáng chú ý, tăng trưởng không chỉ đến từ mở rộng hệ thống mà còn từ tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng, cho thấy sức hấp dẫn của mô hình bán lẻ hiện đại đối với người tiêu dùng Việt Nam.

Người tiêu dùng mua sản phẩm của Masan Consumer.

Sự cải thiện còn thể hiện rõ ở chất lượng cửa hàng mở mới. Nếu như năm 2024, các cửa hàng mở mới chỉ đạt hòa vốn EBIT trong năm đầu thì năm nay, cửa hàng mới đã ghi nhận biên lợi nhuận 1–2% ngay trong năm đầu tiên vận hành. Tại khu vực nông thôn, thị trường trọng tâm trong chiến lược mở rộng, thời gian hoàn vốn rút ngắn xuống dưới ba năm, tương đương mức chuẩn của khu vực châu Á.

Theo đại diện WinCommerce, đóng góp quan trọng vào kết quả này nhờ doanh nghiệp kiên định với hướng đi dựa trên dữ liệu và công nghệ. Bán lẻ là ngành có biên lợi nhuận mỏng; mỗi phần trăm tối ưu trong vận hành đều tác động trực tiếp đến hiệu quả tài chính. Chuyển đổi số vì vậy không phải lựa chọn mà là điều kiện tiên quyết để tăng trưởng bền vững.

Ứng dụng công nghệ để giải các “bài toán” của bán lẻ

Trong hoạt động bán lẻ, có bốn câu hỏi mà doanh nghiệp nào cũng phải trả lời mỗi ngày: mở ở đâu, bán cái gì, bán bao nhiêu và bán cho ai. WinCommerce cho biết đã dùng dữ liệu và AI để giải quyết hiệu quả ba trong số đó, những bài toán có ảnh hưởng lớn nhất đến doanh thu và chi phí.

“Chúng tôi không theo đuổi công nghệ xa vời, mà tập trung xử lý các vấn đề thực tế xảy ra trong từng cửa hàng”, ông Phan Nguyễn Trọng Huy - Giám đốc Tài chính của WinCommerce chia sẻ.

Dữ liệu từ hơn 4.300 cửa hàng của WinCommerce và 400.000 điểm bán truyền thống trên toàn quốc đã giúp công ty xây dựng mô hình phân tích giúp xác định chính xác “room thị trường”, biết được đâu là khu vực còn thiếu điểm bán hiện đại, nơi dân cư tăng nhanh và sức mua còn dư địa lớn. Chiến lược mở mới nhờ vậy được dẫn dắt bởi dữ liệu, giúp WinCommerce tự tin theo đuổi kế hoạch mở 10.000 cửa hàng trong 5 năm tới, đồng thời đảm bảo hiệu quả kinh tế ngay từ năm đầu vận hành.

Không chỉ tối ưu địa điểm, công nghệ còn giúp “chọn đúng hàng” cho từng cửa hàng. Mỗi khu vực có thói quen tiêu dùng khác nhau; việc sắp xếp sản phẩm theo kinh nghiệm thủ công sẽ dễ dẫn đến lãng phí. Mô hình chấm điểm sản phẩm của WCM được thiết kế để phân tích hiệu quả bán hàng, hành vi tiêu dùng từng vùng và dữ liệu nhu cầu thực tế từ thị trường truyền thống, từ đó quyết định chính xác loại sản phẩm nào nên có mặt tại từng điểm bán. Thành công bước đầu đã được chứng minh với ngành hàng thịt ủ mát MEATDeli, ghi nhận mức tăng 15% đóng góp doanh thu và chiếm một nửa tổng tăng trưởng của ngành hàng này trong năm.

4.300 cửa hàng của WinCommerce và 400.000 điểm bán truyền thống trên toàn quốc đã giúp công ty xây dựng mô hình phân tích giúp xác định chính xác “room thị trường”

Một bước nhảy vọt khác đến từ tự động hóa quy trình đặt hàng. Trước đây, nhân viên cửa hàng dành khoảng 30% thời gian chỉ để dự báo lượng hàng cần bổ sung, một công việc lặp lại hằng ngày. Nay, hệ thống đặt hàng tập trung sử dụng máy học (machine learning) để dự đoán doanh số tuần tới và tính toán chính xác lượng hàng cần đặt ngay hôm nay. Nhờ đó, 22% tổng khối lượng đặt hàng đã được tự động hóa từ đầu năm; mục tiêu là đạt 66% vào cuối năm 2025 và hơn 90% trong năm 2026.

Việc này giúp WinCommerce tiết kiệm khoảng 300 tỷ đồng chi phí vận hành mỗi năm. Nhưng lợi ích lớn hơn nằm ở trải nghiệm khách hàng. “Thay vì bận rộn lên kế hoạch đặt hàng, nhân viên dành thời gian cho khách hàng, cười, chào và cảm ơn. Lợi ích mang lại không chỉ là 300 tỷ, hiệu ứng lan tỏa sẽ còn lớn hơn rất nhiều khi nhân viên tập trung phục vụ người tiêu dùng” – Ông Huy cho biết.

Câu hỏi thứ tư – “bán cho ai và bằng cách nào”, đang được WinCommerce tiếp tục phát triển với chiến lược cá nhân hóa dựa trên dữ liệu khách hàng. Doanh nghiệp cho biết sẽ sớm chia sẻ thêm với cổ đông trong thời gian tới.

Mang trải nghiệm bán lẻ hiện đại đến mọi miền đất nước

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2326/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Việt Nam sẽ thúc đẩy hướng chuyển dịch hệ thống phân phối bán lẻ sang các loại hình phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi… bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa các loại hình và phù hợp từng phân khúc thị trường trước xu hướng gia tăng áp lực cạnh tranh với các nhà bán lẻ nước ngoài.

Hạ tầng phục vụ bán lẻ trong nước phát triển theo hướng hiện đại, đồng đều giữa khu vực thành thị với nông thôn; các cơ sở bán lẻ đều được ứng dụng công nghệ, số hóa các dịch mua bán; hàng hóa lưu thông qua hệ thống bán lẻ bảo đảm các tiêu chí về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ môi trường.

Với hơn 4.300 điểm bán tại 34 tỉnh thành trên toàn quốc, các siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+ đang len lỏi vào từng miền quê, từng khu phố. Hành trình đó không chỉ là mở thêm cửa hàng hay đưa thêm công nghệ vào vận hành. Đó là câu chuyện nâng cao chất lượng sống người Việt, để mỗi gia đình có thể tiếp cận các sản phẩm an toàn, chất lượng cao, với dịch vụ tốt và giá hợp lý hơn mỗi ngày.