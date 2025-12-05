Sức mạnh R&D của Masan Consumer: 1.200 phát kiến, đóng góp 20% doanh thu năm 2024

Ngày 04/12/2025, Masan Consumer (UPCoM: MCH), công ty thành viên của Tập đoàn Masan, đã chính thức công bố lộ trình chuyển niêm yết cổ phiếu sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) tại sự kiện “MCH Roadshow – Niêm yết HOSE & Câu chuyện tăng trưởng”. Theo kế hoạch được chia sẻ tại sự kiện, cổ phiếu MCH sẽ hoàn tất niêm yết trên HOSE trong tháng 12/2025.

Đây là cột mốc quan trọng và bước đi đã được Ban Lãnh đạo chia sẻ nhất quán từ năm 2024 như một phần trong chiến lược nâng chuẩn minh bạch, chuẩn hóa quản trị theo thông lệ cao hơn và mở khóa giá trị dài hạn cho cổ đông. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ngành hàng tiêu dùng nhanh Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, được thúc đẩy bởi thu nhập bình quân đầu người tăng, tầng lớp trung lưu mở rộng và xu hướng tiêu dùng chất lượng cao hơn.

Câu chuyện tăng trưởng của Masan Consumer được xây dựng xoay quanh các trụ cột dài hạn:

Thương hiệu mạnh, thống lĩnh đa ngành hàng

Trong gần ba thập kỷ, Masan Consumer đã xây dựng một hệ sinh thái thương hiệu mạnh trên thị trường Việt Nam. Sản phẩm của doanh nghiệp hiện diện trong khoảng 98% hộ gia đình Việt và dẫn đầu khoảng 80% các danh mục FMCG thiết yếu như nước mắm, nước tương, tương ớt, mì ăn liền, cà phê hòa tan và nước tăng lực vị cà phê. Năm thương hiệu mạnh gồm CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi và Wake-Up 247 đều có doanh thu trên 100 triệu USD mỗi năm và đóng góp vào ~70% tăng trưởng doanh thu thuần cả công ty, cho thấy mức độ gắn bó sâu sắc giữa các nhãn hiệu này với đời sống tiêu dùng của người Việt.

Năng lực chiếm lĩnh thị trường của Masan Consumer được thể hiện rõ qua tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm chủ lực: trung bình mỗi sản phẩm chỉ mất khoảng hai năm để vươn lên Top 3 thị phần ngành hàng. Tốc độ này vượt xa chuẩn ngành, phản ánh khả năng thấu hiểu nhu cầu, phát triển công thức phù hợp khẩu vị địa phương và triển khai bán hàng ở quy mô lớn trên toàn quốc. Đây là nền tảng quan trọng để MCH tiếp tục mở rộng danh mục, gia tăng mức độ cao cấp hóa và duy trì vị thế dẫn dắt thị trường trong nhiều năm tới.

Dẫn dắt xu hướng cao cấp hóa, mở khóa tăng trưởng mới

Từ nền tảng thương hiệu mạnh, Masan Consumer đang dẫn dắt một trong những xu hướng mang tính cấu trúc quan trọng nhất của ngành FMCG Việt Nam: cao cấp hóa. Sở hữu các “thương hiệu quốc dân”, MCH có lợi thế đặc biệt để nâng cao trải nghiệm của người tiêu dùng, qua đó gia tăng giá trị trong từng ngành hàng.

Đơn cử, trong ngành hàng gia vị, MCH đang mở rộng ngữ cảnh sử dụng mới cho CHIN-SU, chuyển từ nước chấm truyền thống sang nguyên liệu nấu ăn, xốt nấu, xốt ướp và bộ giải pháp nấu nướng toàn diện. Nhờ hiện diện xuyên suốt trong quá trình chế biến món ăn, thương hiệu không chỉ tăng mức độ gắn bó mà còn mở rộng đáng kể quy mô thị trường.

Ở ngành thực phẩm tiện lợi, cao cấp hóa diễn ra rõ nét nhờ nhu cầu bữa ăn nhanh, đủ chất, tiện lợi, đặc biệt khi xu hướng tiêu dùng ngoài gia đình (out-of-home) tăng nhanh. Từ nền tảng thương hiệu Omachi, MCH đã dẫn dắt sự chuyển dịch từ mì ăn liền truyền thống (Quy mô thị trường khoảng 1 tỷ USD) sang các sản phẩm tiện lợi cao cấp hơn như mì khoai tây, thực phẩm tiện lợi và bữa ăn hoàn chỉnh, một phân khúc có giá trị thị trường ước tính tới ~17 tỷ USD, giúp mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho toàn phân khúc.

Bổ trợ cho chiến lược này là mô hình giới thiệu sản phẩm độc quyền thông qua hệ thống WinCommerce. Cơ chế này cho phép MCH thử nghiệm nhanh các sản phẩm mới, thu thập dữ liệu tiêu dùng theo thời gian thực và điều chỉnh trong giai đoạn thử nghiệm trước khi mở rộng toàn quốc. Nhờ mô hình này, MCH có thể liên tục đưa được các sản phẩm mới và các phân khúc mở rộng ra thị trường với tốc độ nhanh hơn, xác suất thành công cao hơn và chi phí thấp hơn, tạo lợi thế cạnh tranh đặc biệt so với phần còn lại của thị trường.

Chiến lược cao cấp hóa không chỉ nâng cao trải nghiệm tiêu dùng mà còn mở rộng không gian tăng trưởng dài hạn. Đây được xem là một trong những động lực quan trọng hỗ trợ tăng trưởng giai đoạn 2025–2035 của MCH.

Mạng lưới phân phối sâu rộng khắp toàn quốc

Để chuyển hóa sức mạnh thương hiệu và chiến lược cao cấp hóa thành kết quả kinh doanh bền vững, Masan Consumer đã xây dựng một mạng lưới phân phối sâu rộng nhất ngành FMCG Việt Nam, tiếp cận người tiêu dùng qua gần 500.000 điểm bán truyền thống và 10.000 điểm bán hiện đại.

Trên nền tảng đó, mô hình “Phân phối trực tiếp” (Retail Supreme) ra đời năm 2024 như một bước chuyển chiến lược, đánh dấu nỗ lực chủ động của Masan Consumer trong việc kiểm soát điểm bán, hiện đại hóa hệ thống phân phối và đặt nền móng tăng trưởng cho thập kỷ tiếp theo. Đây không chỉ là một cách làm mới, mà là một triết lý quản lý vận hành mới, nơi doanh nghiệp trực tiếp chạm đến từng điểm bán, từ thành phố đến nông thôn, thay vì phụ thuộc vào trung gian như trước.

Mô hình này không chỉ giúp doanh nghiệp tương tác trực tiếp hơn với nhà bán lẻ và người tiêu dùng, mà còn tạo ra dòng dữ liệu vận hành có hệ thống, hỗ trợ tối ưu danh mục, trưng bày và hiệu suất bán hàng. Đó cũng là bước tiến cần thiết để hiện thực hóa tầm nhìn 10 năm của MCH: xây dựng một hệ sinh thái kết nối chặt chẽ giữa thương hiệu – nhà bán lẻ – người tiêu dùng, liền mạch từ offline đến online.

Khi mô hình này đạt quy mô toàn quốc, Masan Consumer sẽ sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững, phục vụ trọn vẹn nhu cầu của hơn 100 triệu người Việt Nam và mở ra dư địa tăng trưởng vượt trội trong dài hạn.

Tăng trưởng lợi nhuận cao, xuyên suốt các chu kỳ kinh tế

Trên nền tảng thương hiệu mạnh, chiến lược cao cấp hóa và mạng lưới phân phối sâu rộng, Masan Consumer duy trì kết quả tài chính ổn định và vượt trội xuyên suốt nhiều chu kỳ kinh tế. Giai đoạn 2017–2024, doanh thu tăng trưởng kép khoảng 13% mỗi năm, trong khi biên lợi nhuận hoạt động trên doanh thu luôn duy trì vượt mức 23%, bất chấp biến động kinh tế. Song song đó, lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2022–2024 tiếp tục tăng trưởng kép khoảng 20% mỗi năm, thể hiện sức bật lợi nhuận ngày càng mạnh mẽ.

Hiệu quả tài chính bền vững qua nhiều giai đoạn giúp Masan Consumer được xếp trong nhóm các công ty FMCG dẫn đầu về kết quả tài chính tại khu vực Đông Nam Á, sánh ngang cùng các tập đoàn hàng đầu khu vực về tăng trưởng doanh thu kép trên 10% và biên lợi nhuận ròng trên 20%. Đây là minh chứng cho năng lực cạnh tranh vượt trội, khả năng mở rộng quy mô và duy trì hiệu quả tài chính ở mức cao trong dài hạn.

Một trong những động lực quan trọng tạo nên hiệu quả này chính là năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) với “Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Người tiêu dùng”, được xem là “trái tim” của đổi mới sản phẩm tại MCH. Trong giai đoạn 2017–2024, các sản phẩm phát kiến đóng góp khoảng 20% vào doanh thu, phản ánh tốc độ hấp thụ sản phẩm mới của thị trường và khả năng tạo tăng trưởng bổ sung từ danh mục cải tiến. Tính đến nay, MCH đã phát triển hơn 1.200 sản phẩm phát kiến kể từ năm 2002, bao phủ nhiều phân khúc từ gia vị, thực phẩm tiện lợi đến đồ uống và chăm sóc cá nhân.

Hiệu quả R&D này đến từ triết lý cốt lõi của Masan Consumer: “tạo ra sản phẩm tốt nhất bằng việc sử dụng ít tài nguyên nhất”. Các phát kiến không chỉ làm mới danh mục mà còn góp phần mở rộng biên lợi nhuận, củng cố nền tảng tài chính, hỗ trợ MCH duy trì kết quả cao xuyên chu kỳ và mở rộng dư địa tăng trưởng dài hạn.

Chính sách cổ tức tiền mặt bền vững

Một điểm nhất quán trong chiến lược tài chính của Masan Consumer là song hành giữa tăng trưởng và tối đa hóa giá trị cho cổ đông. Giai đoạn 2018–2024, doanh nghiệp đã chi trả khoảng 1,5 tỷ USD cổ tức tiền mặt cho cổ đông, trong khi vẫn duy trì được mức đầu tư đủ lớn cho đổi mới sản phẩm, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao năng lực vận hành. Chính sách cổ tức đều đặn, dựa trên nền tảng dòng tiền mạnh và biên lợi nhuận cao, củng cố hình ảnh MCH như một cổ phiếu vừa có tiềm năng tăng trưởng, vừa mang tính phòng thủ cho danh mục đầu tư dài hạn.

Tài năng hội tụ, thấu hiểu bản sắc Việt, chuẩn vận hành đa quốc gia

Bên cạnh thương hiệu, tài chính và hệ thống vận hành, con người được xem là lợi thế cạnh tranh bền vững nhất của Masan Consumer. Đội ngũ lãnh đạo chủ chốt gồm những nhân sự giàu kinh nghiệm, nhiều người đã gắn bó với tập đoàn trong hàng thập kỷ và trực tiếp dẫn dắt doanh nghiệp đi qua nhiều chu kỳ kinh tế. Họ mang tinh thần doanh nhân, tư duy vận hành theo chuẩn quốc tế và niềm tin sâu sắc vào hành trình phụng sự người tiêu dùng, một triết lý được thể hiện rõ qua tinh thần “gửi trọn yêu thương trong từng sản phẩm”.

Song song với đó, thế hệ kế cận và đội ngũ chuyển đổi số được tuyển chọn từ các tập đoàn trong và ngoài nước đang giúp Masan Consumer tăng tốc trong hành trình số hóa, khai thác dữ liệu để hiểu người tiêu dùng sâu hơn và nâng cao hiệu quả vận hành. Sự hội tụ của những con người chung giá trị, chung tầm nhìn và tinh thần sáng tạo liên tục đã tạo nên một tổ chức vững vàng, có khả năng thực thi nhất quán và thích nghi mạnh mẽ với thay đổi của thị trường.

Chính yếu tố con người, sự gắn bó dài hạn, văn hóa phụng sự là nền tảng quan trọng giúp Masan Consumer duy trì niềm tin với người tiêu dùng, đồng thời củng cố sự tự tin của nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng bền vững qua nhiều chu kỳ kinh tế.

Go Golbal - đưa ẩm thực Việt Nam vươn ra thế giới

Hoàn thiện bức tranh các trụ cột tăng trưởng cũng là lúc Masan Consumer bước vào chiến lược vươn ra thế giới một cách rõ ràng hơn. Masan Consumer đang từng bước hiện thực hóa chiến lược “Go Global”, mở rộng dấu ấn tại hơn 26 quốc gia với các sản phẩm như nước mắm, tương ớt, phở, cà phê mang thương hiệu Việt. Việc có mặt tại những thị trường hàng đầu như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Úc không chỉ mở rộng doanh thu quốc tế, mà còn góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực Việt, đúng với tinh thần “Make Vietnamese foods global foods” mà Ban Lãnh đạo nhiều lần chia sẻ.

Doanh thu quốc tế tăng trưởng bình quân khoảng 16% mỗi năm trong giai đoạn 2022–2024, trong khi biên lợi nhuận hoạt động từ thị trường nước ngoài đạt khoảng 30% năm 2024, cho thấy hiệu quả kinh doanh tích cực của chiến lược Go Global. Đóng góp doanh số từ thị trường quốc tế cũng đang tăng nhanh, từ 1% năm 2020 lên 5% năm 2025 và hướng tới mục tiêu 10–20% trong các năm tới.

Trong dài hạn, chiến lược “Go Global” được xem là trụ cột quan trọng giúp Masan Consumer nâng tầm giá trị thương hiệu Việt, mở rộng không gian tăng trưởng và từng bước xây dựng vị thế của một doanh nghiệp FMCG Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Về tổng thể, Masan Consumer hội tụ đầy đủ các yếu tố của một doanh nghiệp tăng trưởng bền vững: hệ sinh thái thương hiệu mạnh, chiến lược cao cấp hóa rõ ràng, mạng lưới phân phối sâu rộng, mô hình tài chính hiệu quả, chính sách cổ tức hấp dẫn và đội ngũ lãnh đạo, nhân sự có chiều sâu, cam kết dài hạn. Việc niêm yết HOSE không chỉ là cột mốc về mặt thủ tục, mà còn là bước khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới, nơi các trụ cột nói trên sẽ tiếp tục phát huy tác dụng, giúp MCH tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho cả người tiêu dùng lẫn cổ đông trong nhiều năm tới.