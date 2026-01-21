Loạt doanh nghiệp Nhà nước báo lãi kỷ lục, nhiều đơn vị vượt mốc tỷ USD trong 2025

Hàng loạt doanh nghiệp Nhà nước báo lãi lớn trong năm 2025, trong đó PVN và Viettel tiếp tục dẫn đầu với lợi nhuận hợp nhất hàng tỷ USD, còn VietinBank và BIDV ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về quy mô và hiệu quả tài chính.

Trong năm 2025, nhiều doanh nghiệp có vốn Nhà nước đã “ăn nên làm ra”, ghi nhận lợi nhuận vượt tỷ USD nhờ chiến lược kinh doanh chính xác và hiệu quả.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của các doanh nghiệp năm 2025. *là lợi nhuận trước thuế riêng lẻ. Nguồn: Tổng hợp từ thông tin công ty công bố.

Những cái tên quen thuộc

2025 là năm thứ 4 liên tiếp Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) lập kỷ lục về tổng doanh thu và duy trì vị thế là doanh nghiệp Nhà nước có lợi nhuận hợp nhất thuộc nhóm cao nhất.

Ở quy mô toàn tập đoàn, tổng doanh thu năm 2025 của PVN ước đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng tăng 10% so cùng kỳ, vượt 36% kế hoạch năm, tương đương 9 - 10% GDP. Ở quy mô hợp nhất, tổng doanh thu ước đạt 651.200 tỷ đồng tăng 11% so với cùng kỳ.

Về lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tập đoàn ghi nhận 62.700 tỷ đồng (gần 2,5 tỷ USD). Con số trên tăng 13% so với cùng kỳ, vượt 44% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn PVN năm 2025 ước đạt gần 166.000 tỷ đồng, chiếm 6% tổng thu ngân sách (hơn 2,65 triệu tỷ đồng).

Đứng thứ 2 trong danh sách là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) với doanh thu 220.400 tỷ đồng vào năm 2025, tăng 14% so với cùng kỳ. Hoạt động tại thị trường nước ngoài tiếp tục là điểm sáng khi doanh thu tăng gần 24%, mức cao nhất trong vòng 9 năm qua.

Trong đó Viettel Global - đơn vị phụ trách hoạt động đầu tư tại 10 thị trường quốc tế của Viettel ghi nhận doanh thu khoảng 3,3 tỷ USD. Trong số 10 thị trường đầu tư nước ngoài, Viettel đang giữ vị trí nhà mạng lớn nhất tại 7 quốc gia, gồm Lào, Campuchia, Myanmar, Đông Timor, Burundi, Haiti và Mozambique.

Sau khi trừ các chi phí, Viettel ước lãi trước thuế hợp nhất kỷ lục với 56.800 tỷ đồng (gần 2,3 tỷ USD), tăng hơn 4% so với năm 2024. Doanh nghiệp cho biết, các lĩnh vực mang lại lợi nhuận vượt kế hoạch trong năm ngoái gồm dịch vụ số, an ninh mạng, công nghiệp công nghệ cao, hàng không vũ trụ, sản xuất thiết bị...

Nhóm ngân hàng báo lãi lớn

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) có kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 với lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt trên 41.000 tỷ đồng (hơn 1,6 tỷ USD), tăng 37% so với cùng kỳ. Quy mô tổng tài sản vượt mức 100 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 18% so với năm 2024.

Dư nợ tín dụng tăng khoảng 16%, trong đó tổng dư nợ các lĩnh vực ưu tiên chiếm tỷ trọng trên 30%. Nguồn vốn huy động tăng trưởng 12% so với cuối năm 2024.

Năm qua, nhà băng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu thu nhập thông qua các giải pháp tài chính toàn diện, cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thu ngoài lãi đóng góp gần 27% tổng thu nhập hoạt động.

Song song với tăng trưởng quy mô, ngân hàng duy trì các chỉ tiêu an toàn ở mức tích cực. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát quanh mức 1%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu duy trì ở mức cao.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) báo lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt trên 36.000 tỷ đồng (hơn 1,4 tỷ USD) trong năm 2025, đây là mức lãi cao nhất từ trước đến nay của ngân hàng.

Tính đến cuối năm ngoái, tổng tài sản BIDV đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024. Với kết quả trên, BIDV tiếp tục là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

Huy động vốn đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng; tăng trưởng 13,7%. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 15,2%. Chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,2%.

Các chỉ tiêu sinh lời ROA đạt 1,01% và ROE đạt 19,02%. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 9%.

Nguồn: Thông tin công ty công bố. * là số ước tính.

Hiện tại, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) chưa hé lộ kết quả kinh doanh nhưng trong 3 quý đầu năm 2025, lợi nhuận ngân hàng đã vượt mốc 1 tỷ USD. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm ngoái, Vietcombank báo lãi trước thuế 33.133 tỷ đồng (hơn 1,3 tỷ USD), tăng 5,1% so với cùng kỳ.

Ngoài ra còn có Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chưa có thông tin chi tiết về doanh thu, lợi nhuận trong năm 2025. Nửa đầu năm ngoái, Agribank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đi ngang so với cùng kỳ, đạt 13.025 tỷ đồng.

Chờ đợi cú hích từ Nghị quyết về Kinh tế Nhà nước

Trong báo cáo chiến lược 2026, Chứng khoán MB (MBS) cho rằng nhóm doanh nghiệp niêm yết có vốn Nhà nước sẽ là tâm điểm mới cho năm 2026.

Theo phân tích, Nghị quyết riêng về kinh tế Nhà nước sẽ được ban hành trong năm 2026 với kỳ vọng tạo cơ chế linh hoạt cho các doanh nghiệp có vốn Nhà nước trong việc tái cấu trúc, mở rộng hợp tác đầu tư, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực quản trị.

Hiện tại, các doanh nghiệp có vốn Nhà nước đang đóng góp khoảng 29% GDP, giữ vị thế đầu ngành về tổng tài sản, doanh thu, thị phần, thậm chí có lợi thế độc quyền trong nhiều lĩnh vực kinh tế (hàng không, dầu khí, …), tuy nhiên hiệu quả hoạt động vẫn còn khiêm tốn, chưa khai thác được năng lực quản lý vốn.

“Nếu được khơi thông nguồn lực, doanh nghiệp Nhà nước sẽ tăng tốc trong thời gian tới”, MBS nhận định.

Nguồn: MBS.

Theo đơn vị phân tích, tương tự như cú hích từ Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân, trong năm 2026, các doanh nghiệp niêm yết vốn Nhà nước là doanh nghiệp đầu ngành, có năng lực tài chính vững vàng (tiền mặt dồi dào), có hiệu quả hoạt động tốt (ROE% trên 10%) và định giá đang ở mức hấp dẫn.

Bên cạnh đó, Nghị quyết sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc sắp xếp lại các khoản đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước, thúc đẩy tiến trình thoái vốn, niêm yết, cổ phần hóa còn tồn đọng trong thời gian vừa qua.