Loạt công ty dịch vụ hàng không báo lãi đậm, tăng trưởng 2 con số

Nhiều công ty cung cấp dịch vụ hàng không như bách hóa, phòng chờ, suất ăn, phục vụ mặt đất… đồng loạt báo lợi nhuận tăng trưởng 2 con số nhờ thị trường hàng không khởi sắc.

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) đạt doanh thu thuần 976 tỷ đồng, tăng 24%, và lãi sau thuế 367 tỷ đồng, tăng 189% so với cùng kỳ năm trước. CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) công bố doanh thu thuần 326 tỷ đồng và lãi sau thuế 188 tỷ đồng, cùng tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT) ghi nhận doanh thu thuần gần 373 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 123 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 60% so với cùng kỳ. CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) đạt doanh thu gần 237 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 16 tỷ đồng, tăng lần lượt 22% và 23% so với quý IV/2024. CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM) báo cáo doanh thu thuần 294 tỷ đồng, giảm 11%, nhưng lãi sau thuế tăng 26% lên gần 6 tỷ đồng so với năm trước.

Tính đến ngày 25/1, có 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 với kết quả tích cực.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco – Mã: SAS) ghi nhận 976 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 24% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (40%) với 389 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động phòng chờ mang về gần 243 tỷ đồng, chiếm 25%. Còn lại đến từ doanh thu hàng hóa tại trung tâm thương mại và các hoạt động khác.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Cổ đông lớn của Sasco hiện có Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (Mã: ACV) và nhóm doanh nghiệp liên quan đến doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - bao gồm Công ty TNHH Xuất Nhập Liên Thái Bình Dương (IPP) và Công ty TNHH Thời Trang và Mỹ phẩm Âu Châu (ACFC).

Trừ đi các chi phí, công ty báo lãi sau thuế hơn 367 tỷ đồng trong quý cuối cùng của năm 2025, tăng 189% so với cùng kỳ.

Kết quả này có được nhờ công ty ghi nhận khoản đóng góp lợi nhuận từ mảng bán hàng miễn thuế, đi cùng kiểm soát chi phí vận hành hiệu quả. Khi trong kỳ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm dù doanh thu tăng 2 chữ số.

Bên cạnh đó, Sasco cũng ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng mạnh nhờ cổ tức được chia từ các khoản đầu tư góp vốn bên ngoài.

Tính chung cả năm 2025, hãng bán lẻ sân bay của ông Johnathan Hạnh Nguyễn ghi nhận 3.315 tỷ đồng doanh thu thuần và 695 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 14%, 65% so với năm trước đó. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của công ty.

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (Mã: SCS) tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong bối cảnh doanh nghiệp sắp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hiện tại, SCS hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ giao nhận, bốc xếp hàng hóa và dịch vụ mặt đất tại cảng hàng không, với thị trường chính là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM).

Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể chịu áp lực khi sân bay quốc tế Long Thành dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2026. Trong trường hợp không được tham gia khai thác tại sân bay mới, một phần sản lượng hàng hóa có thể dịch chuyển khỏi Tân Sơn Nhất.

Quay trở lại với tình hình kinh doanh, SCS ghi nhận hơn 326 tỷ đồng doanh thu thuần và 188 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cùng tăng lần lượt 11% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này đến từ sản lượng hàng hóa quốc tế tăng mạnh trong kỳ và sự kiểm soát chi phí trong toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty được thực hiện hiệu quả.

Lũy kế cả năm 2025, SCS ghi nhận doanh thu hơn 1.196 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 751 tỷ đồng, cao hơn 9% so với cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Mã: NCT) tiếp đà tăng trưởng trong quý cuối năm 2025. Cụ thể, công ty báo doanh thu thuần đạt gần 373 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 123 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 60% so với cùng kỳ. Đây là quý có lợi nhuận tăng trưởng thứ 8 liên tiếp của NCT.

Công ty cho biết hoạt động kinh doanh được cải thiện nhờ kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, khi các hãng hàng không do NCT phục vụ đều ghi nhận tăng trưởng. Nhờ đó, sản lượng hàng hóa qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và sản lượng phục vụ của công ty trong năm 2025 đều cải thiện rõ rệt so với năm trước.

Theo đó, tổng sản lượng năm 2025 của công ty tăng xấp xỉ 14%, cùng với chính sách tăng giá dịch vụ dẫn đến tổng doanh thu cả năm tăng 32% lên 1.211 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 45% lên 387 tỷ đồng.

Tương tự, CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài (Mã: NCS) cũng ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng tốt trong quý IV/2025. Nguyên nhân chính đến từ sự phục hồi kinh tế chung góp phần thúc đẩy hoạt động đi lại đã mang lại sản lượng và doanh thu cao. Các hãng hàng không tăng tần suất khai thác cũng giúp cho NCS tăng sản lượng cung ứng.

NCS hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chế biến và cung cấp suất ăn cho hành khách của các hãng hàng không và các chuyến bay chuyên cơ. Ngoài ra, công ty còn mở rộng cung cấp dịch vụ ăn uống và các hoạt động liên quan đến quá trình sản xuất, cung ứng suất ăn cho khách hàng trong và ngoài ngành hàng không.

Bên cạnh đó, công ty có sẵn cơ sở hạ tầng, dây chuyền hiện đại sẵn sàng đáp ứng cho việc tiếp tục mở rộng cung ứng sản phẩm phụ trợ.

Cụ thể, trong quý cuối cùng của năm ngoái, công ty ghi nhận gần 237 tỷ đồng doanh thu và hơn 16 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng lần lượt 22%, 23% so với quý IV/2024.

Luỹ kế cả năm 2025, doanh thu NCS đạt 875 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế gần 68 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2024. Đây là con số lợi nhuận cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của công ty, chỉ xếp sau năm đỉnh 2017 (đạt hơn 83 tỷ đồng).

Một điểm sáng khác là nhờ kết quả kinh doanh thuận lợi trong năm 2025, công ty đã xóa hết khoản lỗ lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2024 (-52 tỷ đồng) và ghi nhận dương gần 129 triệu đồng. Qua đó, vốn chủ sở hữu công ty cũng tăng từ 182 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng.

Theo BCTC quý IV/2024, doanh thu CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không (Mã: ARM) giảm 34% so với cùng kỳ xuống 82 tỷ đồng. Song, giá vốn được tiết giảm đáng kể, giúp công ty báo lãi sau thuế hơn 1,4 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Cả năm 2025, ARM ghi nhận 294 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 11% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế tăng 26% lên gần 6 tỷ đồng.

ARM có địa bàn kinh doanh chính tại Hà Nội và TPHCM. Ngành nghề kinh doanh hiện tại của công ty gồm: Kinh doanh máy bay, động cơ, dụng cụ, thiết bị, phụ tùng và vật tư máy bay; Kinh doanh phương tiện, thiết bị dụng cụ, vật tư, và phụ tùng cho ngành hàng không; Đại lý vé, giữ chỗ hàng không trong nước và quốc tế; Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá và; Xuất nhập khẩu các sản phẩm, hàng hoá công ty kinh doanh…

Tại chương trình tổng kết năm 2025, CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (Mã: SGN) cho biết trong năm ngoái, sản lượng phục vụ các chuyến bay tăng 10% so với kế hoạch, đồng thời doanh thu và lợi nhuận lần lượt vượt kế hoạch 10% và 25%.

Với kế hoạch ban đầu đề ra doanh thu 1.392 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 159 tỷ đồng, SAGS dự kiến sẽ đạt doanh thu hơn 1.530 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 200 tỷ đồng.

Mặc dù vượt kế hoạch nhưng con số lợi nhuận vẫn giảm mạnh so với năm 2024 (295 tỷ đồng). Nguyên nhân là do công ty ngừng phục vụ mặt đất cho hãng hàng không Vietjet tại sân bay Tân Sơn Nhất từ tháng 4/2025, điều này đã ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu.