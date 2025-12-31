Vietjet Air tăng vốn góp vào Airport NEO
Vietjet Air vừa có nghị quyết chấp thuận tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Airport NEO (công ty con) từ 100 tỷ lên 200 tỷ đồng.
Công ty CP Hưng Thịnh Land vừa công bố thông tin bất thường về thanh toán gốc trái phiếu HTL-H2023-006 bằng tài sản khác.
Theo cập nhật từ NH Securities Vietnam, trong quý 3, TPBank ghi nhận tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ với mức tăng 23% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nợ xấu và nợ nhóm 2 đều tăng.
Công ty CP Điện gió Trung Nam Đắk Lắk vừa gửi nội dung công bố định kỳ về tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu.
Kết quả kinh doanh của ACB tương đối tích cực trong Q3/2025 với lợi nhuận sau thuế đạt mức 4,281 tỷ đồng
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 11 ghi nhận 43 đợt phát hành với tổng giá trị phát hành chỉ đạt 38.8 nghìn tỷ đồng (-42% so với tháng 10)
Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GEE) vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ công ty.
Năng lượng Trung Nam vừa công bố thông tin bất thường về gia hạn kỳ hạn trái phiếu.
Thông báo kết quả đấu giá bán phần vốn góp của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV tại Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki
Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIG) vừa có báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
BBC: Quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu
TMP: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025
6.385.867 cổ phần đã được bán với giá đấu thành công cao nhất là 216.000 đồng/cổ phần.
CTCP Vũng Tàu Investment vừa bị xử phạt hành chính do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định.
FLC Faros tiếp tục biến động nhân sự cấp cao khi miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Đào Danh Ngọc và bổ nhiệm bà Phạm Tú Anh từ ngày 2/12/2025. Đây là lần thứ ba trong năm công ty thay đổi “ghế nóng” chủ tịch.
Tính đến tháng 5/2025, Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) đang tư vấn và quản lý tổng tài sản khoảng 128.000 tỷ đồng (tương đương 4,9 tỷ USD).