Vietjet Air tăng vốn góp vào Airport NEO

Vietjet Air vừa có nghị quyết chấp thuận tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Airport NEO (công ty con) từ 100 tỷ lên 200 tỷ đồng.

Từ khóa:

#VJC #tăng vốn góp #Airport NEO #Vietjet Air

