Vietnam Airlines mở rộng phát triển mạng bay nội địa từ Hải Phòng

Nhằm tăng cường khả năng kết nối giữa các vùng miền bằng đường hàng không và đa dạng hóa mạng bay nội địa, Vietnam Airlines triển khai mở thêm 4 đường bay kết nối Hải Phòng với các trung tâm du lịch, kinh tế trọng điểm của cả nước từ đầu tháng 2/2026.

Từ ngày 1/2/2026, Vietnam Airlines chính thức khai thác 4 đường bay mới kết nối Hải Phòng với các sân bay Buôn Ma Thuột, Cam Ranh (Nha Trang), Phú Quốc và Cần Thơ.

Máy bay Vietnam Airlines.

Cụ thể, đường bay Hải Phòng – Cam Ranh được khai thác với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Các đường bay Hải Phòng – Cần Thơ và Hải Phòng – Buôn Ma Thuột được khai thác 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật. Đường bay Hải Phòng – Phú Quốc được khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy.

Với việc đưa vào khai thác các đường bay mới này, Vietnam Airlines nâng tổng số đường bay nội địa kết nối Hải Phòng lên 06 đường bay, góp phần mở rộng đáng kể mạng lưới kết nối trực tiếp từ thành phố cảng tới các khu vực trọng điểm trên cả nước.

Trong giai đoạn đầu khai thác, Vietnam Airlines mở bán vé ưu đãi trên các đường bay này với mức giá từ 359.000 đồng/chiều (chưa bao gồm thuế, phí).

Hải Phòng hiện là một trong những trung tâm công nghiệp, logistics và cảng biển lớn của khu vực phía Bắc, đồng thời giữ vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng của vùng duyên hải Bắc Bộ. Việc khai thác các đường bay thẳng từ Hải Phòng tới các địa phương phía Nam và Tây Nguyên giúp rút ngắn thời gian di chuyển, qua đó mang lại sự thuận tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp và du khách trong khu vực.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Việc mở rộng các đường bay từ Hải Phòng thể hiện vai trò của Hãng hàng không quốc gia trong việc đồng hành cùng các địa phương, đưa hàng không đến gần hơn với người dân, đồng thời mở ra khả năng kết nối trực tiếp từ Hải Phòng tới các trung tâm du lịch lớn như Nha Trang, Phú Quốc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long, và ngược lại, qua đó thúc đẩy giao lưu, phát triển kinh tế, xã hội giữa Hải Phòng và các vùng, miền trên cả nước".

Việc khai thác các đường bay mới từ Hải Phòng nằm trong định hướng phát triển mạng bay nội địa bền vững của Vietnam Airlines. Trong bối cảnh thị trường hàng không đang tái cấu trúc, Hãng chủ động nghiên cứu và triển khai các sản phẩm phù hợp với đặc thù từng địa phương, góp phần mở rộng không gian phát triển của mạng bay nội địa bên cạnh các trục truyền thống.

Trong thời gian tới, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và nhu cầu hành khách để có những điều chỉnh phù hợp, hướng tới mục tiêu phát triển mạng bay nội địa hiệu quả, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương và cả nước.