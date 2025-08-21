Lộ diện hệ thống tác chiến tổng hợp, hỏa lực cốt lõi của lữ đoàn binh chủng hợp thành hạng trung PLA

Kênh quân sự CCTV gần đây phát sóng một video về hệ thống phóng tên lửa bánh lốp Type 11 122mm chủ lực của Lục quân Trung Quốc. Đây không đơn thuần là bệ phóng tên lửa 122mm 40 nòng, mà là một hệ thống tác chiến tổng hợp với nhiều loại xe.

Hệ thống phóng tên lửa (hay pháo phản lực đa nòng) bánh lốp Type 11 cỡ 122mm là một trong những thiết bị cốt lõi của hỏa lực tầm trung của lục quân Trung Quốc, bao gồm bệ phóng tên lửa bánh lốp PHL-11, xe chỉ huy, xe thông tin liên lạc, xe radar thời tiết và xe tiếp tế đạn dược.

Thiết kế của nó kết hợp tính module, công nghệ thông tin và mang tính cơ động cao, khiến nó phù hợp để các lữ đoàn cơ giới hóa hạng trung của các tập đoàn quân Lục quân khác nhau Trung Quốc sử dụng. Cùng với lựu pháo tự hành PLZ-09 122 mm, nó tạo thành hỏa lực cốt lõi của các lữ đoàn cơ giới hóa hạng trung Trung Quốc.

Xe PHL-11 phóng tên lửa. Ảnh: QQnews.



Xe phóng bánh lốp PHL-11 sử dụng khung gầm xe địa hình cơ động cao Shaanxi SX2190 6x6, có tốc độ tối đa 80 km/h trên đường cao tốc và tính năng việt dã ưu việt, phù hợp để sử dụng trên các địa hình phức tạp như cao nguyên, đồi núi và vùng tuyết phủ. Khi được trang bị hai module x 20 rocket 122 mm, xe có trọng lượng chiến đấu khoảng 20 tấn. Một kíp chiến đấu ba người bao gồm một lái xe, một pháo thủ và một điều khiển hỏa lực.

Xe được trang bị hệ thống cân bằng thủy lực, giúp ổn định xe nhanh chóng trên địa hình phức tạp, cho phép thời gian chuẩn bị phóng chỉ trong 5 phút hoặc ít hơn. 40 rocket 122 mm trong hai module có thể được phóng trong 30 giây, với thời gian rời vị trí phóng chỉ trong 2 phút hoặc ít hơn.

Xe được trang bị hai khối thùng chứa kiêm ống phóng, mỗi thùng chứa 20 ống định hướng 122 mm được sắp xếp thành cụm hình chữ nhật 4x5. Thùng có thể thực hiện cả chức năng chứa, vận chuyển và phóng rocket.

Nạp đạn bằng cách thay thế module đã nạp sẵn tên lửa. Ảnh: QQnews.



Hệ thống pháo phản lực Type 11 122 mm này tương thích với nhiều loại đạn. Theo thông tin công khai, các loại đạn này bao gồm đạn rocket phân mảnh thông thường 122 mm với tầm bắn 20-40 km, đạn nổ mạnh với tầm bắn khoảng 30 km và đạn chùm với tầm bắn khoảng 35 km. Các loại đạn 122 mm có tầm bắn xa nhất của hệ thống phản lực bánh lốp Type 11 là đạn dẫn đường vệ tinh với tầm bắn 40 km và đạn dẫn đường tăng tầm với tầm bắn 50 km. Cả hai đều là đạn dẫn đường chính xác cỡ 122 mm.

Các loại đạn 122 mm chuyên dụng được phát triển cho bệ phóng phản lực bánh lốp Type 11 bao gồm đạn nhiệt áp với tầm bắn 25 km và đạn thông minh đầu cuối với tầm bắn khoảng 30 km, làm phong phú thêm kho vũ khí đạn dược của hệ thống phóng này.

Ngoài việc phóng nhiều loại tên lửa 122 mm cho các cuộc tấn công thông thường, chuyên dụng và chính xác vào mục tiêu, hệ thống này còn có thể phóng đạn tuần kích (bom lảng vảng, loitering munition) hoặc máy bay không người lái tấn công, mở rộng khả năng trinh sát chiến trường, và tấn công tầm xa.

Xe radar. Ảnh: QQnews.



Bệ phóng tên lửa Type 11 122 mm sử dụng thiết kế module hóa. Sau khi phóng, cần cẩu trên xe vận chuyển đạn dược sẽ tháo dỡ module đã sử dụng và thay thế bằng một module mới đã nạp đạn, loại bỏ nhu cầu pháo phải mang theo đạn tên lửa để nạp.

Thời gian nạp đạn cho hai module x 20 tên lửa 122 mm có thể được rút ngắn xuống còn 5-10 phút, cho phép nhanh chóng tấn công dồn dập. Sau khi phóng 40 tên lửa, vị trí phóng có thể được thay đổi nhanh chóng và dễ dàng, nâng cao khả năng sống sót trên chiến trường.

Tóm lại, hệ thống phóng tên lửa Type 11 122 mm là một hệ thống chiến đấu, không chỉ là một bệ phóng tên lửa đơn thuần. Khi kết hợp với khả năng trinh sát nhanh và các biện pháp đối phó điện tử, nó có thể giảm đáng kể nguy cơ bị pháo binh đối phương phản pháo. Đây là thiết bị hỗ trợ quan trọng và là "nắm đấm hỏa lực" cho tiểu đoàn pháo binh của lữ đoàn cơ giới hóa binh chủng hợp thành hạng trung của Lục quân Trung Quốc đồng thời là trang bị then chốt hiện thực hóa mục tiêu “tác chiến toàn diện”.