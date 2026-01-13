Giải mã chấm đen bí ẩn trên cụm camera iPhone Pro

Chấm đen này không phải là một ống kính chụp ảnh thông thường mà là cảm biến LiDAR, viết tắt của cụm từ Light Detection and Ranging.

Nếu bạn đang sở hữu một chiếc iPhone phiên bản Pro hoặc Pro Max ra mắt trong vài năm gần đây, có lẽ bạn đã từng thắc mắc về một chấm đen tròn nằm trong cụm camera ở mặt lưng. Chấm đen này không phải là một ống kính chụp ảnh thông thường mà là cảm biến LiDAR, viết tắt của cụm từ Light Detection and Ranging.

Đây là công nghệ đo khoảng cách và xây dựng bản đồ không gian bằng cách sử dụng các tia laser hồng ngoại tương tự như hệ thống quét vật cản trên các dòng xe tự lái hiện đại. Mặc dù âm thầm hoạt động phía sau hậu trường nhưng LiDAR đóng vai trò then chốt trong việc nâng tầm trải nghiệm chụp ảnh và ứng dụng thực tế ảo của người dùng.

Apple lần đầu tiên đưa cảm biến LiDAR lên điện thoại vào năm 2020 với dòng iPhone 12 Pro và kể từ đó nó trở thành trang bị tiêu chuẩn cho mọi thế hệ Pro tiếp theo bao gồm cả iPhone 17 Pro vừa ra mắt. Khác với việc nâng cấp số megapixel hay kích thước ống kính vốn thường được quảng cáo rầm rộ, LiDAR hoạt động hoàn toàn tự động dựa trên sự điều phối của phần mềm.

Người dùng không thể tự kích hoạt hay chuyển đổi sang cảm biến này một cách thủ công qua bất kỳ nút bấm nào trên màn hình. Thay vào đó khi hệ thống nhận thấy cần đo đạc khoảng cách chính xác hoặc lập bản đồ căn phòng cho một ứng dụng thực tế ảo, chấm đen này sẽ tự động vận hành để hỗ trợ các camera chính.

Về nguyên lý hoạt động, cảm biến LiDAR bao gồm một bộ phát và một bộ thu tín hiệu. Bộ phát sẽ bắn ra hàng trăm xung ánh sáng hồng ngoại cực nhanh về phía vật thể phía trước. Các xung ánh sáng này chạm vào vật thể rồi phản xạ ngược lại bộ thu.

Thuật toán của iPhone sẽ đo tốc độ di chuyển của ánh sáng để tính toán khoảng cách chính xác giữa camera và từng điểm trong không gian. Quá trình này tạo ra một lưới bản đồ độ sâu gồm hàng chục nghìn điểm dữ liệu được làm mới liên tục 60 lần mỗi giây. Nhờ tốc độ ánh sáng cực nhanh, việc dựng bản đồ không gian diễn ra gần như tức thì giúp điện thoại hiểu rõ cấu trúc môi trường xung quanh một cách chi tiết nhất.

Lợi ích rõ rệt nhất của LiDAR nằm ở khả năng hỗ trợ chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Apple gọi tính năng này là chụp chân dung ban đêm giúp điện thoại lấy nét nhanh và chính xác hơn gấp nhiều lần khi ánh sáng môi trường không đủ để các cảm biến thông thường hoạt động.

Ngoài ra trong lĩnh vực thực tế ảo, LiDAR giúp các ứng dụng đặt vật thể ảo vào thế giới thực một cách tự nhiên và ổn định mà không cần người dùng phải di chuyển điện thoại quá nhiều để nhận diện mặt phẳng. Đối với những người có thị lực kém, tính năng kính lúp trên iOS tích hợp LiDAR còn có thể phát hiện và cảnh báo khoảng cách của những người xung quanh, trở thành một công cụ hỗ trợ tiếp cận vô cùng ý nghĩa.

Dù sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội nhưng LiDAR vẫn được xem là một tính năng bổ trợ cao cấp thay vì là yếu tố bắt buộc đối với mọi người dùng. Nếu bạn không thường xuyên chụp ảnh chân dung thiếu sáng hay ít khi sử dụng các trò chơi thực tế ảo, cảm biến này sẽ không được vận hành quá thường xuyên.

Các dòng iPhone tiêu chuẩn dù không có chấm đen bí ẩn này vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu nhiếp ảnh và chạy được các ứng dụng thực tế ảo nhờ thuật toán phần mềm thông minh. Tuy nhiên đối với những ai đòi hỏi sự hoàn hảo trong từng khung hình và muốn trải nghiệm công nghệ tương lai một cách trọn vẹn nhất thì chấm đen LiDAR trên iPhone Pro vẫn là một giá trị công nghệ đáng tiền.

Theo BGR