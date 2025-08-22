Lộ diện căn cứ bí mật của Triều Tiên, chứa tới 9 ICBM có thể đe dọa lãnh thổ Mỹ

Một báo cáo mới công bố hôm 21/8 cho biết, Triều Tiên đang vận hành một căn cứ tên lửa bí mật chưa từng được tiết lộ trước đây, nằm gần biên giới phía Bắc với Trung Quốc, có thể tạo thành “mối đe dọa hạt nhân tiềm tàng” đối với phần lớn Đông Á và cả nước Mỹ.

Căn cứ tên lửa Sinpung-dong chỉ cách biên giới Trung Quốc 27 km. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, trụ sở tại Washington), cơ sở này có thể lưu giữ tới 9 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cùng các bệ phóng di động.

Đây là một trong số 15 đến 20 căn cứ tên lửa đạn đạo và kho chứa đầu đạn mà Triều Tiên chưa bao giờ công khai, theo báo cáo dựa trên phân tích ảnh vệ tinh, phỏng vấn người đào thoát, tài liệu giải mật và dữ liệu nguồn mở. “Những tên lửa này tạo ra mối đe dọa hạt nhân tiềm tàng đối với Đông Á và cả lục địa Mỹ”, báo cáo cảnh báo.

Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong-un, Triều Tiên đã nhanh chóng hiện đại hóa lực lượng vũ trang, phát triển nhiều loại vũ khí mới và thử nghiệm ICBM có khả năng vươn tới gần như toàn bộ lãnh thổ Mỹ.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã tăng cường hợp tác quân sự với Nga kể từ khi Moscow mở chiến dịch tại Ukraine, bao gồm việc gửi binh sĩ tham chiến. Điều này dấy lên lo ngại ở phương Tây rằng Nga có thể hỗ trợ Triều Tiên cải thiện công nghệ và chuỗi cung ứng quân sự.

Báo cáo cho biết căn cứ Sinpung-dong là một phần trong nỗ lực tăng cường chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Căn cứ nằm trong thung lũng hẹp có con suối chảy qua, diện tích 22 km² – lớn hơn cả sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) của New York.

Các chuyên gia nhận định vị trí căn cứ gần biên giới Trung Quốc mang lại lợi thế chiến lược, vì Mỹ hoặc các nước khác có thể e ngại tấn công, do lo sợ hệ quả phóng xạ ảnh hưởng đến Trung Quốc láng giềng.

“Bằng cách xây dựng căn cứ gần Trung Quốc, Triều Tiên có thể đang tận dụng rủi ro chính trị và sự khó đoán trong phản ứng của Bắc Kinh để ngăn chặn một cuộc tấn công”, giáo sư Leif-Eric Easley thuộc Đại học Ewha (Seoul) nhận định. Ông cũng cho rằng việc công khai sự tồn tại của căn cứ có thể khiến giới quan sát Trung Quốc thêm khó chịu trước việc Triều Tiên tìm cách “lôi kéo chiến lược”.

Ảnh vệ tinh cho thấy công trình xây dựng bắt đầu từ năm 2004, căn cứ chính thức vận hành từ năm 2014 và kể từ đó liên tục được bảo trì, mở rộng – phản ánh sự tiến bộ của Bình Nhưỡng trong thử nghiệm tên lửa.

Hiện chưa rõ loại tên lửa nào được cất giữ tại Sinpung-dong, song các nhà nghiên cứu CSIS tin rằng nơi này chứa các ICBM Hwasong-15 hoặc Hwasong-18 có khả năng hạt nhân, hoặc một mẫu ICBM mới chưa từng công bố.

Căn cứ cũng được trang bị bệ phóng di động, có thể nhanh chóng triển khai và thay đổi vị trí. “Trong thời kỳ khủng hoảng hoặc chiến tranh, các bệ phóng và tên lửa sẽ rời căn cứ, gặp đơn vị vận chuyển/niêm cất đầu đạn đặc biệt và tiến hành phóng từ các địa điểm đã khảo sát trước”, báo cáo nêu rõ.

Hình ảnh vệ tinh cũng chỉ ra nhiều hạng mục trong căn cứ, gồm trạm kiểm soát, trụ sở chỉ huy, nhà kho, cơ sở hỗ trợ tên lửa và khu nhà ở nhỏ. Nhiều lối vào đã được che phủ bằng cây cối để ngụy trang, khiến chúng khó bị phát hiện trên ảnh vệ tinh, ngoại trừ vào mùa đông khi thảm thực vật thưa thớt.

Sinpung-dong là một phần trong “vành đai tên lửa” của Triều Tiên, gồm nhiều căn cứ khác mà CSIS đã từng công bố, cấu thành trụ cột trong chiến lược tên lửa đạn đạo đang tiến hóa của Bình Nhưỡng và năng lực răn đe hạt nhân ở cấp độ chiến lược.

Triều Tiên hiện được cho là sở hữu khoảng 40 đến 50 đầu đạn hạt nhân, cùng các phương tiện triển khai có thể vươn khắp khu vực và thậm chí tới lục địa Mỹ. Trong những năm gần đây, ông Kim Jong-un gia tăng giọng điệu cứng rắn, tuyên bố củng cố kho hạt nhân và đe dọa “hủy diệt Hàn Quốc” nếu bị tấn công.

Theo CNN