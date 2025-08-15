Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi xây dựng "lòng tin quân sự" với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định sẽ tôn trọng hệ thống chính trị Triều Tiên, thúc đẩy giảm căng thẳng và khôi phục đối thoại, dù Bình Nhưỡng tuyên bố không hứng thú cải thiện quan hệ.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm 15/8 cam kết sẽ “tôn trọng” hệ thống chính trị của Triều Tiên và xây dựng “lòng tin quân sự”, chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố không hứng thú cải thiện quan hệ với Seoul.

Ông Lee, người nhậm chức hồi tháng 6, đã cam kết tiếp cận Triều Tiên – quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân – và thúc đẩy đối thoại không điều kiện tiên quyết, đảo ngược hoàn toàn chính sách cứng rắn của người tiền nhiệm.

Phát biểu tại sự kiện kỷ niệm ngày giải phóng khỏi ách đô hộ của Nhật Bản, ông Lee cho biết chính phủ Hàn Quốc “sẽ thực hiện các biện pháp nhất quán nhằm giảm căng thẳng một cách thực chất và khôi phục lòng tin” với miền Bắc.

Ngày 15/8 – kỷ niệm giải phóng khỏi Nhật – là ngày lễ quốc gia duy nhất được cả Hàn Quốc và Triều Tiên cùng tổ chức, theo Viện Giáo dục Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc.

“Chúng tôi khẳng định sự tôn trọng đối với hệ thống hiện tại của miền Bắc”, ông Lee nói, đồng thời nhấn mạnh Seoul “không có ý định thực hiện các hành động thù địch”.

“Tôi hy vọng Triều Tiên sẽ đáp lại những nỗ lực của chúng tôi nhằm khôi phục lòng tin và tái khởi động đối thoại”, ông bày tỏ.

Bài phát biểu của ông Lee diễn ra chỉ một ngày sau khi bà Kim Yo-jong – em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un – tuyên bố miền Bắc “không có ý chí cải thiện quan hệ” với miền Nam.

Bà Kim cũng bác bỏ các thông tin cho rằng Triều Tiên đang tháo dỡ các loa tuyên truyền.

Quân đội Hàn Quốc hồi tháng 6 cho biết hai bên đã ngừng phát các chương trình tuyên truyền dọc khu phi quân sự (DMZ). Tuần trước, quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện binh sĩ Triều Tiên tháo dỡ loa ở khu vực biên giới.