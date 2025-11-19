Trung Quốc âm thầm xả thêm trái phiếu Mỹ, giữ mức thấp nhất 17 năm - Nợ công Mỹ vượt 38.000 tỷ USD

Các “chủ nợ” nước ngoài lần đầu giảm sở hữu trái phiếu Mỹ sau 6 tháng, trong đó Trung Quốc tiếp tục xả hàng, chỉ còn 700,5 tỷ USD, mức thấp nhất từ 2008. Trong khi đó, nợ công Mỹ đã vượt 38.000 tỷ USD, tốc độ vay nợ tăng “mang tính khủng hoảng”.

Hôm thứ Ba (18/11) Bộ Tài chính Mỹ công bố dữ liệu cho thấy: trong tháng 9, trước khi chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa vào tháng 10, lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ đã giảm – đánh dấu lần đầu tiên sụt giảm trong vòng 6 tháng.

Do tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa kéo dài 43 ngày khiến tiến độ công bố dữ liệu bị đình trệ, Bộ Tài chính Mỹ đã phải cùng lúc công bố báo cáo dòng vốn quốc tế (TIC) của hai tháng 8 và 9. Báo cáo tháng 10 dự kiến sẽ được phát hành ngày 18/12.

Nắm giữ trái phiếu Mỹ giảm

Tính đến tháng 9, các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tổng cộng 9.249 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ, giảm 17 tỷ so với mức 9.266 tỷ USD của tháng 8 trước đó.

Con số này chịu tác động của hoạt động mua – bán ròng và yếu tố định giá. Chỉ số Bloomberg US Treasury Index (Chỉ số Kho bạc Mỹ) tăng trong tháng 8 và 9, nghĩa là do giá trái phiếu Mỹ tăng mạnh, các nhà đầu tư nước ngoài đã tăng bán ròng trong tháng 9.

Năm nay, số liệu nắm giữ trái phiếu Mỹ được theo dõi đặc biệt sát sao do lo ngại các chính sách thương mại và đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể làm suy giảm niềm tin quốc tế đối với tài sản Mỹ. Một số ý kiến phân tích cho rằng, việc giá vàng toàn cầu tăng vọt đầu năm nay là dấu hiệu cho thấy thế giới đang tìm cách giảm phụ thuộc vào đồng USD và đa dạng hóa danh mục đầu tư.

8 quốc gia hiện là chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Ảnh: Sina.



Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vẫn nhiều lần bác bỏ tin đồn trên thị trường về “nước ngoài ồ ạt bán tháo trái phiếu Mỹ”. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi tháng trước, ông tuyên bố: "Gần đây, chúng tôi đã chứng kiến ​​sự quan tâm rất lớn của nước ngoài đối với trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ. Các cuộc đấu giá trái phiếu kho bạc của chúng tôi chưa bao giờ thành công đến vậy, đặc biệt là đối với người mua nước ngoài".

Do chính phủ Mỹ ngày càng phụ thuộc vào việc vay nợ để chi tiêu và gánh nặng trả lãi ngày càng tăng, nợ chính phủ liên bang đã tăng với tốc độ chóng mặt trong những năm gần đây. Dữ liệu do Bộ Tài chính công bố vào ngày 22/10/2025 cho thấy tổng nợ quốc gia của Mỹ đã lần đầu tiên vượt quá 38 nghìn tỷ USD.

Vào tháng 5 năm nay, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã hạ xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Mỹ từ mức cao nhất là “Aaa” xuống “Aa1”, phản ánh mối lo ngại của các nhà đầu tư về việc nợ chính phủ đang gia tăng.

Ba chủ nợ lớn có diễn biến trái chiều

Những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ của các chủ nợ nước ngoài lớn là gì? Cụ thể, Nhật Bản vẫn là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ tiếp tục tăng mua, với lượng nắm giữ đạt 1.189 tỷ USD vào tháng 9, mức cao mới kể từ tháng 8/2022 (khi đó là 1.196 tỷ USD). Lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của Nhật Bản hiện đã tăng trong chín tháng liên tiếp.

Chính phủ Mỹ phải đóng cửa 43 ngày trong bối cảnh nợ công tiếp tục gia tăng.

﻿Ảnh: Sohu.



Chiến lược gia ngân hàng Lee Ferridge nhận định: “Điều khiến tôi quan tâm nhất là Nhật Bản. Việc họ tiếp tục mua trái phiếu Mỹ có thể là nguyên nhân khiến đồng yên yếu đi, và cho thấy nhà đầu tư Nhật vẫn thận trọng với trái phiếu chính phủ Nhật dù lợi suất nội địa tăng”.

Đồng yên gần đây liên tục suy yếu, rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2; yên cũng là đồng tiền có hiệu suất kém nhất trong nhóm G9 năm nay.

Trong khi đó lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ tiếp tục giảm từ 701 tỷ USD (tháng 8) xuống còn 700,5 tỷ USD (tháng 9) – lần giảm thứ 5 trong năm 2025.

Hồi tháng 7/2025, con số này từng giảm xuống mức 696,9 tỷ USD, lần đầu xuống dưới mốc 700 tỷ USD kể từ tháng 10/2008 (684,1 tỷ USD). Từ mức đỉnh hơn 1,3 nghìn tỷ USD năm 2011, Trung Quốc liên tục giảm đầu tư trái phiếu Mỹ, chuyển sang vàng và các tài sản khác.

Dữ liệu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho thấy dự trữ vàng của Trung Quốc vào cuối tháng 9 là 74,06 triệu ounce (khoảng 2.303,523 tấn), tăng 40.000 ounce (khoảng 1,24 tấn) so với tháng trước, đánh dấu tháng tăng thứ 11 liên tiếp. Dự trữ vàng vào cuối tháng 8 là 74,02 triệu ounce.

Vương quốc Anh là quốc gia đã vượt qua Trung Quốc trong năm nay để trở thành chủ nợ nước ngoài lớn thứ hai của Mỹ, cũng đã giảm lượng trái phiếu kho bạc Mỹ nắm giữ từ 904,3 tỷ USD trong tháng 8 xuống còn 865 tỷ USD trong tháng 9.

Nhìn về tương lai, ngành công nghiệp hiện đang đặc biệt lo ngại về những thay đổi trong lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trong thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa hồi tháng 10. Chính phủ Mỹ vừa kết thúc 43 ngày đóng cửa vào tuần trước, thời gian dài nhất trong lịch sử, trong đó nợ công của Mỹ tiếp tục tăng, hàng trăm nghìn nhân viên liên bang bị mất lương và nền kinh tế bị gián đoạn nghiêm trọng.

Biểu đồ cho thấy sự gia tăng trái phiếu kho bạc Mỹ (nợ quốc gia). Đơn vị tính: Nghìn tỷ USD. Ảnh: Sina.



Tốc độ phát hành trái phiếu Mỹ “tăng đến mức đáng lo”

Dữ liệu mới nhất cho thấy hoạt động phát hành trái phiếu của chính phủ Mỹ vẫn đang tăng tốc. Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ đã đấu giá 693,5 tỷ USD trái phiếu kho bạc trong chín phiên đấu giá được tổ chức chỉ trong ba ngày. Trong số này, 549,1 tỷ USD đến từ các tín phiếu kho bạc ngắn hạn với kỳ hạn từ 4 đến 52 tuần, và 144,4 tỷ USD được phát hành dưới dạng trái phiếu trung và dài hạn, bao gồm 48,5 tỷ USD trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm và 28,9 tỷ USD trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm.

Hiện tại, tổng số lượng tín phiếu kho bạc ngắn hạn của Mỹ đang lưu hành đã đạt mức kỷ lục 6.590 tỷ USD, tăng gấp đôi kể từ năm 2020. Tín phiếu kho bạc chiếm khoảng 22% trái phiếu kho bạc có thể giao dịch, gần đạt mức cao nhất kể từ năm 2021.

Nhiều chuyên gia cảnh báo: Tốc độ vay nợ của chính phủ Mỹ đang tăng với tốc độ “mang tính khủng hoảng”.

Theo Finance Sina