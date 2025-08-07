Làn sóng bán tháo nhà ở chưa từng có đang quét qua Trung Quốc

“Bán nhà còn khó hơn bán rau cải”, câu nói tưởng chừng đùa cợt nay đang trở thành hiện thực ở Trung Quốc.

Làn sóng bán tháo đã bắt đầu?

Trên đường phố, không khó để thấy các văn phòng môi giới dán đầy các tấm bảng với dòng chữ: “Bán gấp”, “Giảm giá trực tiếp mấy trăm nghìn tệ”…

Từng được xem là “tài sản lớn” đầy vinh quang, bất động sản nay đang chìm sâu trong khủng hoảng. Nguyên nhân cốt lõi là: nhu cầu sụt giảm mạnh, làn sóng bán tháo nhà cũ ngày càng lan rộng. Nhiều cư dân mạng thẳng thắn: “Một làn sóng bán tháo chưa từng có đang càn quét khắp nơi trong cả nước…”

Một ví dụ có tính điển hình gần đây là hành động của tỷ phú địa ốc Lý Gia Thành (Li Ka-shing).

Theo thông tin trên mạng, vào ngày cuối cùng của tháng 7 vừa qua, tập đoàn bất động sản Hutchison Whampoa (thuộc tập đoàn CK Asset (Trường Giang Thực Nghiệp) của ông Lý Gia Thành đã tập trung rao bán 400 căn hộ tại 4 dự án ở Quảng Châu, Đông Hoản, Trung Sơn và Huệ Châu thuộc tỉnh Quảng Đông.

Một khu nhà của tỷ phú Lý Gia Thành được rao bán phá giá. Ảnh: Sina.



Trong đó, căn hộ rẻ nhất chỉ 400.000 tệ (1,4 tỷ đồng Việt Nam) với diện tích 51 m². Giá tính ra chưa đến 8.000 NDT/m², trong khi giá nhà niêm yết trong khu vực là 10.000–14.000 NDT/m². Điều này cho thấy quyết tâm “xả hàng” mạnh mẽ của Lý Gia Thành.

Đương nhiên, không chỉ mình ông Lý Gia Thành, mà nhiều công ty địa ốc, giới đầu cơ bất động sản cũng đang gấp rút bán tháo, đưa ra các mức giá ngày càng ưu đãi.

Theo thông tin của giới tài chính, tính đến 31/5/2025, tổng số căn hộ cũ đang rao bán trên cả nước Trung Quốc lên tới 7,53 triệu căn — một con số gây sốc.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người lo ngại hơn hiện nay là tâm lý "mua khi giá tăng, không mua khi giá giảm" phổ biến trong dân chúng Trung Quốc. Trong bối cảnh cung vượt cầu nghiêm trọng, thị trường có thể sẽ trở nên ngày càng ảm đạm, đặc biệt là tại các thành phố cấp ba và cấp bốn – nơi tình trạng dân số di cư ngày càng nghiêm trọng – giá nhà cũ có thể sẽ chịu áp lực giảm mạnh hơn nữa.

Giá nhà giảm nhưng số căn hộ bỏ trống gia tăng do nhu cầu mua suy giảm.

﻿Ảnh: Wforum.



Vì sao lại xuất hiện làn sóng bán tháo nhà?

Thứ nhất: dân số biến động giảm, động lực mua nhà sụt mạnh.

Bắt đầu từ 2022, Trung Quốc ba năm liên tiếp ghi nhận tăng trưởng dân số âm. Dân số trên 60 tuổi lên tới 310 triệu người, số người trong độ tuổi mua nhà ngày càng ít. Trong vòng 10 năm tới, số người trẻ cần mua nhà giảm 28 triệu. Người mua nhà ít đi, nhu cầu mua nhà sụp đổ, đó là một vấn đề nan giải.

Thứ hai: áp lực kinh tế quá lớn, người dân không trả nổi tiền vay mua nhà.

Người mua nhà chủ yếu dựa vào vay thế chấp cùng một khoản trả ban đầu. Thế nhưng, hiện nay nhiều gia đình gặp khó khăn: giảm lương, mất việc, chậm trả nợ, tỷ lệ nợ xấu tiền vay mua nhà hiện lên tới 1,7%. Ví dụ: Ông Lưu X ở Thâm Quyến mỗi tháng phải trả nợ tiền vay mua nhà 12.000 NDT, buộc phải bán nhà giá rẻ vì sợ bị “vỡ nợ”.

Thứ ba: phân hóa khu vực ngày càng nghiêm trọng, giá nhà sang và bình dân chênh lệch quá lớn.

Nhiều thành phố cấp thấp (cấp 3–4): kinh tế đơn điệu, dân số rút đi, tỷ lệ nhà trống cao. Nhà ở nội đô, nhà gần trường học còn giữ được giá, nhưng các khu nhà vùng ven: buổi tối đèn sáng chưa đến 20%, người dân thi nhau bán lỗ, không muốn đầu tư tiếp.

Những hệ lụy của làn sóng bán tháo: Đối với cá nhân, giá nhà giảm khiến tài sản bốc hơi, nhiều người mất động lực sống.

Báo cáo nghiên cứu của Đại học Thanh Hoa cho biết: nếu giá nhà giảm 10%, tài sản mỗi hộ bốc hơi 600.000 NDT; nhiều gia đình thắt chặt hầu bao, không dám chi tiêu.

Đối với các địa phương: Trước đây ngân sách phụ thuộc vào bán đất. Nay thu ngân sách giảm mạnh, có đô thị thậm chí “tắt đèn đường để tiết kiệm”. Hệ thống hạ tầng, dịch vụ công cộng xuống cấp, người trẻ bỏ thành phố, vòng xoáy suy thoái lặp lại.

Đối với các ngân hàng: Nợ xấu tăng, hệ thống tài chính tiềm ẩn rủi ro. Các ngân hàng lúng túng giữa hai lựa chọn: cứu thị trường hay bảo toàn tiền gửi.

Khách tìm mua nhà ngày càng ít đi. Ảnh: NetEase.



Khuyến cáo của giới chuyên gia

Trước tình trạng hiện nay, các chuyên gia đưa ra một số khuyến cáo.

Cần tỉnh táo suy xét, ưu tiên mua để ở; tách nhà ở ra khỏi kỳ vọng đầu tư. Chọn vị trí tốt, tiện ích đầy đủ, phù hợp để ở lâu dài hoặc cho thuê. Tránh xa các thương vụ đầu cơ không còn giá trị.

Cần đa dạng phân bổ tài sản, không nên “bỏ trứng vào một giỏ”. Hãy học cách đầu tư vào tài chính, quỹ, bảo hiểm y tế…

Ngoài ra, bất kể đang ở trong hoàn cảnh nào, cũng phải luôn tự nhắc nhở bản thân rằng: nâng cấp vốn nhân lực mới là yếu tố then chốt – kỹ năng nghề nghiệp, nền tảng phát triển và thu nhập biên mới là năng lực sản xuất thực sự; bất động sản chỉ có thể bảo toàn giá trị ở một mức độ nhất định.

Thị trường nhà đất đang chuyển từ “thời kỳ vàng bùng nổ” sang “giai đoạn bạc thận trọng”, đối với phần lớn các gia đình, sự thay đổi này cũng là một cơ hội. Tuy nhiên, việc mua nhà cần hết sức thận trọng – phải chọn đúng căn nhà, cân nhắc khả năng tài chính, thì mới tránh được nguy cơ thua lỗ.