Làm chủ kỹ thuật phức tạp bậc nhất, bác sĩ BV Thanh Nhàn cứu sống bệnh nhân xơ gan giai đoạn cuối

Bệnh viện Thanh Nhàn vừa thực hiện thành công ca TIPS đầu tiên, kỹ thuật can thiệp mạch phức tạp bậc nhất, mở ra cơ hội sống cho bệnh nhân xơ gan nặng và đánh dấu bước trưởng thành của y tế tuyến thành phố.

Làm chủ kỹ thuật “đi dây trên lưỡi dao”

Bệnh nhân Đ.Đ.Th., 46 tuổi, xơ gan do rượu, nhiều lần xuất huyết tiêu hóa do giãn tĩnh mạch thực quản và phình vị. Trước đó, anh từng được nội soi thắt vòng cao su và nút tắc búi giãn xuyên gan (ATO). Lần này, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa tái phát, cổ chướng nhiều, phù hai chi dưới và đau tức vùng bụng.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa Nội Tiêu hóa, Ngoại Tổng hợp và Điện quang can thiệp, bệnh nhân được chỉ định thực hiện TIPS (Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt) – thủ thuật được Bộ Y tế xếp loại phẫu thuật loại I, đòi hỏi trình độ kỹ thuật và trang thiết bị cao. Ekip do ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh, Trưởng Đơn nguyên Can thiệp mạch, trực tiếp thực hiện.

Ca can thiệp kéo dài hơn ba giờ, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối khi bác sĩ phải tạo được đường thông giữa tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch gan – hai cấu trúc chỉ cách nhau vài milimét trong gan xơ cứng.

“Đây là kỹ thuật cực kỳ khó, gần như ‘đi dây trên lưỡi dao’. Bệnh nhân xơ gan nặng thường có rối loạn đông máu, mạch máu dễ tổn thương, chỉ cần lệch hướng vài độ là có thể gây chảy máu trong gan nguy hiểm tính mạng” - ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh chia sẻ với VietTimes chiều nay, 6/10.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhờ bác sĩ thực hiện thành công kỹ thuật TIPS

Sau khi stent được đặt thành công, dòng lưu thông giữa tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch chủ được tái lập, áp lực tĩnh mạch cửa giảm rõ rệt. Bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định và đang được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực.

Từ kỹ thuật tuyến trung ương đến bước tiến của Hà Nội

TIPS được xem là “phao cứu sinh” cho bệnh nhân xơ gan giai đoạn cuối có biến chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa – nguyên nhân gây xuất huyết tiêu hóa, cổ chướng kháng trị và tràn dịch màng phổi do gan.

Tại Việt Nam, kỹ thuật này được triển khai đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai, sau đó chỉ mở rộng tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ....

Đây là kỹ thuật can thiệp mạch phức tạp, yêu cầu hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) hiện đại, ekip đa chuyên khoa am hiểu sâu về giải phẫu mạch máu gan, cùng quy trình hồi sức hậu can thiệp chặt chẽ. Chính vì vậy, nhiều năm qua TIPS chỉ được thực hiện tại các bệnh viện tuyến trung ương.

Lần này, Bệnh viện Thanh Nhàn trở thành bệnh viện công lập đầu tiên của Hà Nội làm chủ TIPS. Đặc biệt, ekip sử dụng kim chọc Scorpion – thiết bị định vị chính xác đường chọc trong gan, giảm nguy cơ tổn thương mạch và nâng cao độ an toàn của thủ thuật.

Theo ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh, việc ứng dụng thiết bị tiên tiến này giúp Thanh Nhàn tiệm cận quy trình kỹ thuật của các trung tâm can thiệp mạch hàng đầu cả nước, đồng thời khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật điện quang chuyên sâu tại tuyến thành phố.

Việc Bệnh viện Thanh Nhàn làm chủ kỹ thuật TIPS đánh dấu một cột mốc mới trong tiến trình phân tầng và nâng cao năng lực chuyên sâu của y tế Thủ đô. Thành công này không chỉ giúp người dân Hà Nội được tiếp cận kỹ thuật can thiệp mạch tiên tiến ngay tại địa phương mà còn góp phần giảm tải đáng kể cho các bệnh viện trung ương, rút ngắn thời gian điều trị và chi phí đi lại cho người bệnh.