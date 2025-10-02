Bỉ và Việt Nam hợp tác phát triển giải pháp mới chăm sóc sức khỏe phụ nữ

Từ thực trạng đáng lo ngại khi 90% phụ nữ Việt mắc bệnh phụ khoa, Việt Nam và Bỉ hợp tác nghiên cứu, ứng dụng probiotics và synbioceuticals, mở ra hướng đi mới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng ngừa ung thư cổ tử cung.

Lễ ký kết hợp tác y tế song phương giữa Bỉ và Việt Nam diễn ra tại Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam vào hôm nay, 2/10, với sự chứng kiến của Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Karl Van den Bossche, đánh dấu bước tiến trong hợp tác khoa học và chăm sóc sức khỏe giữa 2 nước.

Đại sứ Bỉ Karl Van den Bossche: Sức khỏe phụ nữ Việt Nam là một chủ đề quan trọng

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ Bỉ Karl Van den Bossche nhấn mạnh: “Sức khỏe phụ nữ Việt Nam là một chủ đề quan trọng. Bên cạnh sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần của họ cũng cần được quan tâm. Quan tâm chăm sóc sức khoẻ phụ nữ chính là cách để thực hiện quyền bình đẳng giới”.

Theo Đại sứ, Bỉ hiện là “gã khổng lồ dược phẩm” lớn nhất thế giới với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 79 tỷ euro trong năm 2024. Bỉ dành tới 6 tỷ euro cho nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực dược phẩm, với mong muốn giúp mọi người trên toàn thế giới có cuộc sống tốt đẹp hơn, đặc biệt là phụ nữ. Ông khẳng định Bỉ sẵn sàng hợp tác, chia sẻ bí quyết với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Xu hướng mới trong chăm sóc sức khỏe nữ giới

Tại sự kiện, các nhà khoa học Việt Nam và Bỉ đã đưa ra những số liệu đáng báo động: có tới 90% phụ nữ Việt mắc các bệnh liên quan đến phụ khoa. Đáng chú ý, nhóm phụ nữ có kiến thức, thu nhập ổn định lại chiếm hơn 70%. Số ca mắc bệnh phụ khoa mỗi năm tăng từ 15% đến 27%.

Viêm nhiễm phụ khoa không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản mà còn có nguy cơ dẫn đến vô sinh hoặc ung thư cổ tử cung. Đặc biệt, ngay cả những thiếu nữ chưa từng quan hệ tình dục cũng có thể mắc bệnh. Chính vì vậy, Bộ Y tế đã đưa sàng lọc ung thư cổ tử cung vào danh mục 5 dịch vụ được bảo hiểm y tế chi trả, nhằm bảo vệ sức khỏe phụ nữ Việt Nam.

Việt Nam ký kết hợp tác y tế với Bỉ

Từ thực tế đó, các nhà khoa học Bỉ đã hợp tác với Việt Nam trong phát triển giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, khoa học và bền vững cho phụ nữ Việt Nam.

Các chuyên gia Việt Nam và Bỉ tại buổi lễ cũng trình bày nghiên cứu về vai trò của probiotics trong dự phòng và hỗ trợ điều trị viêm nhiễm phụ khoa, đồng thời nhấn mạnh xu hướng chăm sóc sức khỏe phụ nữ hiện đại phải dựa trên bằng chứng khoa học.

Đại diện phía Bỉ là Bellavie SRL – doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực synbioceuticals, chuyên nghiên cứu và sản xuất các giải pháp kết hợp probiotics, prebiotics và nutraceuticals. Các sản phẩm của Bellavie đã có mặt tại nhiều quốc gia châu Âu và được đánh giá cao bởi giới chuyên môn.

Sản phẩm đầu tiên trong hợp tác Việt – Bỉ là Bellavie Woman, phát triển dựa trên sự kết hợp giữa probiotics, prebiotics và nutraceuticals, giúp cân bằng hệ vi sinh và tăng cường miễn dịch cho phụ nữ.

Trong sáng nay, hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với quan điểm “Tạo ra giá trị và Vì cộng đồng” giữa Công ty Bellavie Bl (Bỉ) và Công ty Cổ phần Dược phẩm PV Việt Nam. Sự kiện này mở ra một cột mốc mới trong quan hệ hợp tác y tế song phương, mang lại những giải pháp bền vững cho sức khỏe phụ nữ Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực giảm gánh nặng bệnh tật và cải thiện sức khỏe sinh sản, việc chú trọng dự phòng và chăm sóc phụ khoa có ý nghĩa lâu dài. Phụ nữ khỏe mạnh hơn đồng nghĩa với việc xã hội phát triển bền vững hơn, bởi họ là lực lượng lao động quan trọng, đồng thời giữ vai trò chăm sóc gia đình.