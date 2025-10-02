Bộ Y tế yêu cầu thu hồi giấy phép các đơn vị vi phạm trong khám, chữa bệnh

Trước tình trạng liên tục xảy ra các vi phạm của các phòng khám tư nhân và cơ sở thẩm mỹ, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu thanh tra, công khai thông tin và thu hồi giấy phép với những đơn vị vi phạm.

Ngăn chặn sai phạm, bảo vệ quyền lợi người bệnh

Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, thời gian qua, hệ thống khám, chữa bệnh cả công lập và ngoài công lập đã có nhiều bước tiến, được đầu tư hiện đại, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Tuy nhiên, một số vụ việc vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh xảy ra gần đây đã gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người bệnh và uy tín ngành Y tế.

Một phòng khám từng bị tố vi phạm

Điển hình là tình trạng phòng khám tư nhân hoạt động trái phép, thuê người khác đứng tên đăng ký, thiếu điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực, hoặc quảng cáo sai sự thật.

Đặc biệt, nhiều cơ sở thẩm mỹ và dịch vụ làm đẹp có hành vi vượt quá phạm vi được cấp phép, lợi dụng danh nghĩa chuyên gia nước ngoài không rõ lai lịch, tư vấn điều trị sai quy định, thậm chí thực hiện thủ thuật xâm lấn nguy hiểm và thu tiền không minh bạch.

Trước thực trạng này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ra Chỉ thị yêu cầu các địa phương và đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý, minh bạch hóa hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời kiên quyết xử lý sai phạm.

Siết chặt quản lý từ tuyến địa phương

Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn pháp luật, quy chế chuyên môn đến các cơ sở y tế.

Một loạt giải pháp cụ thể được Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu triển khai, bao gồm công khai danh sách cơ sở đã được cấp phép cùng phạm vi hoạt động, niêm yết giá dịch vụ để người dân dễ tra cứu và giám sát.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng chỉ đạo các Sở Y tế phải tăng cường kiểm tra những cơ sở được công nhận là nơi hướng dẫn thực hành cho nhân viên y tế, giám sát chặt chẽ việc cấp mới, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép hành nghề.

Đặc biệt, các địa phương phải duy trì đường dây nóng và các kênh tiếp nhận phản ánh của người dân, phối hợp với cơ quan chức năng để thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Thông tin về các cơ sở sai phạm sẽ được công khai trên phương tiện truyền thông để người dân nhận diện, giám sát và lựa chọn dịch vụ an toàn.

Đối với các bệnh viện và viện thuộc Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh yêu cầu tăng cường giáo dục y đức, tuân thủ pháp luật và quy chế chuyên môn.

Các cơ sở được giao nhiệm vụ hướng dẫn thực hành phải bảo đảm quy trình giám sát và đánh giá, đồng thời thực hiện nghiêm việc cấp giấy xác nhận hoàn thành thực hành cho người học theo đúng quy định.

Đây là khâu then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế trong thời gian tới.

Phối hợp chặt chẽ, xử lý tận gốc

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện các yêu cầu của Chỉ thị.

Với chỉ đạo quyết liệt từ người đứng đầu ngành Y tế, kỳ vọng công tác quản lý sẽ minh bạch hơn, sai phạm bị xử lý nghiêm minh, qua đó củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống khám chữa bệnh.

Chỉ thị của Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho thấy quyết tâm xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, minh bạch, lấy người bệnh làm trung tâm.

Việc tăng cường quản lý và xử lý nghiêm sai phạm không chỉ nhằm chấn chỉnh hoạt động của ngành Y mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giữ vững niềm tin xã hội đối với đội ngũ thầy thuốc và hệ thống y tế quốc gia.