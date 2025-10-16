“Kinh tế Mỹ bị cắt vào phần cơ thể khỏe mạnh”, mất hơn 15 tỷ USD mỗi tuần

Bộ Tài chính Mỹ nói kinh tế có thể mất 15 tỷ USD mỗi tuần vì chính phủ đóng cửa, không phải mỗi ngày như tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Scott Bessent. Ông khẳng định đà tăng trưởng và đầu tư vẫn mạnh mẽ, dù rào cản đang gia tăng.

Cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ liên bang Mỹ bước sang tuần thứ hai có thể khiến nền kinh tế thiệt hại tới 15 tỷ USD mỗi tuần, một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết, đồng thời đính chính phát biểu trước đó của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người từng nói con số tổn thất có thể lên tới 15 tỷ USD mỗi ngày.

Trước đó trong hôm 15/10, ông Bessent đã hai lần nhắc lại con số sai này trong các sự kiện riêng biệt, khi kêu gọi đảng Dân chủ “hãy là những người hùng” và cùng đảng Cộng hòa chấm dứt tình trạng bế tắc.

Theo một quan chức Bộ Tài chính, ước tính mới được điều chỉnh dựa trên báo cáo của Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng (White House Council of Economic Advisers).

Tại cuộc họp báo sau đó, ông Bessent cảnh báo việc chính phủ tê liệt đang bắt đầu “ăn vào phần cơ thể khỏe mạnh” của nền kinh tế Mỹ – ám chỉ những tác động đã vượt khỏi mức chịu đựng tạm thời.

Ông Bessent cho rằng làn sóng đầu tư vào nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), vẫn bền vững và “mới chỉ bắt đầu”, nhưng việc chính phủ ngừng hoạt động đang ngày càng trở thành một rào cản nghiêm trọng.

“Nhu cầu đang bị dồn nén, nhưng Tổng thống Donald Trump đã kích hoạt một đợt bùng nổ kinh tế nhờ các chính sách của ông”, ông Bessent nói tại một sự kiện của CNBC bên lề Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (World Bank) ở Washington.

“Điều duy nhất đang kìm hãm chúng ta lúc này chính là tình trạng đóng cửa chính phủ”, ông nhấn mạnh.

Ông Bessent nói thêm rằng các ưu đãi trong luật thuế của đảng Cộng hòa cùng với chính sách thuế quan của ông Trump sẽ tiếp tục thúc đẩy làn sóng đầu tư và duy trì đà tăng trưởng.

“Tôi nghĩ chúng ta đang bước vào một giai đoạn giống như cuối thế kỷ 19, khi đường sắt ra đời, hoặc như thập niên 1990, khi Internet và công nghệ văn phòng bùng nổ”, ông Bessent ví von.

Ông Bessent cũng cho biết thâm hụt ngân sách của Mỹ trong năm tài khóa 2025 (kết thúc ngày 30/9) đã nhỏ hơn mức 1.833 nghìn tỷ USD của năm trước. Dù không nêu con số cụ thể, ông khẳng định tỷ lệ thâm hụt so với GDP có thể giảm xuống quanh mức 3% trong vài năm tới.

Bộ Tài chính hiện chưa công bố báo cáo chính thức về thâm hụt ngân sách.

Tuần trước, Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ước tính thâm hụt năm 2025 chỉ giảm nhẹ xuống còn 1.817 nghìn tỷ USD, bất chấp việc doanh thu hải quan tăng thêm 118 tỷ USD nhờ thuế quan của ông Trump.

“Tỷ lệ thâm hụt trên GDP hiện đã có số 5 ở đầu”, ông Bessent nói tại sự kiện của CNBC, ám chỉ con số này vẫn ở mức trên 5%.

Khi được hỏi liệu ông có muốn thấy tỷ lệ đó bắt đầu bằng con số 3, Bessent trả lời: “Có, điều đó vẫn hoàn toàn khả thi”.

Ông nói thêm rằng điều này chỉ có thể đạt được nếu nền kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh hơn, chi tiêu ít đi và kiểm soát chặt chẽ ngân sách hơn.

Theo Reuters