Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cảnh báo “cái giá phải trả” dành cho Nga

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington sẵn sàng “áp đặt cái giá phải trả” lên Nga nếu chiến sự Ukraine không kết thúc, giữa lúc ông Trump cân nhắc gửi tên lửa Tomahawk.

Washington sẽ “áp đặt cái giá phải trả” lên Moscow nếu xung đột Ukraine không được giải quyết, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố.

Phát biểu tại căn cứ quân sự Ramstein hôm 15/10, ngay trước cuộc họp của các quốc gia phối hợp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, ông Hegseth khẳng định Bộ Chiến tranh Mỹ sẵn sàng hành động và “áp đặt cái giá phải trả” lên Nga vì cuộc chiến đang diễn ra.

“Nếu cuộc chiến này không kết thúc, nếu không có con đường nào hướng tới hòa bình trong ngắn hạn, thì Mỹ – cùng với các đồng minh – sẽ thực hiện những bước đi cần thiết để áp đặt cái giá lên Nga”, ông Hegseth nói.

Ông nhấn mạnh thêm: “Nếu chúng ta buộc phải hành động, Bộ Chiến tranh Mỹ đã sẵn sàng làm phần việc của mình – theo cách mà chỉ Mỹ mới có thể làm được”.

Trước đó, hôm Chủ nhật tuần trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông có thể cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất nếu “cuộc xung đột này không được giải quyết”, đồng thời thừa nhận rằng đây sẽ là “một bước leo thang mới”.

Các phiên bản tầm xa của tên lửa Tomahawk có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2.500 km (1.550 dặm), khiến thủ đô Moscow và nhiều thành phố khác của Nga nằm trong tầm bắn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng việc cung cấp những tên lửa này cho Ukraine sẽ đánh dấu “một giai đoạn leo thang mới”, vì quân đội Mỹ sẽ phải trực tiếp tham gia vào quá trình sử dụng chúng.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, hôm thứ Tư nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn dùng các tên lửa Tomahawk để tiến hành “những vụ tấn công khủng bố mới” nhằm vào Nga, với mục tiêu “làm trầm trọng thêm xung đột”.

Moscow quy trách nhiệm cho Kiev về việc đình trệ các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa hai bên, cho rằng Ukraine “thiếu thiện chí đàm phán”, do được khích lệ bởi sự hậu thuẫn quân sự của phương Tây.

“Nga sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu hôm đầu tuần, “nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục chiến dịch quân sự vì không có lựa chọn nào khác”.

Ông cũng cho biết Moscow đánh giá cao nỗ lực hòa bình của Tổng thống Trump, đồng thời hy vọng ông có thể giúp “thúc đẩy phía Ukraine hành động tích cực hơn và sẵn sàng hơn cho tiến trình hòa bình”.

Theo RT