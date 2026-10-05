Kiện toàn 5 phó hiệu trưởng, Trường ĐH Y Hà Nội có Ban Giám hiệu đông nhất lịch sử trường

Sau khi Hội đồng trường chấm dứt hoạt động, Trường ĐH Y Hà Nội kiện toàn đội ngũ lãnh đạo với 5 phó hiệu trưởng, trong đó có một nhân sự được bổ nhiệm mới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao quyết định bổ nhiệm 5 Phó Hiệu trưởng Trường ĐHYHN. Ảnh: Thanh Hằng.

Kiện toàn 5 phó hiệu trưởng

Chiều 5/10, Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm 5 phó hiệu trưởng. Trong đó, 4 phó hiệu trưởng được bổ nhiệm lại và một nhân sự được bổ nhiệm mới.

Trao quyết định bổ nhiệm cho các nhân sự, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết việc kiện toàn tổ chức Trường ĐHYHN là yêu cầu sắp xếp tổ chức của Đảng, sau khi chấm dứt hoạt động Hội đồng trường theo Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Trong 5 phó hiệu trưởng được kiện toàn lần này, PGS.TS Phan Thị Thu Hương, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐHYHN, là nhân sự được bổ nhiệm lần đầu.

Trước đó, tháng 4/2025, PGS.TS Phan Thị Thu Hương được công nhận giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐHYHN nhiệm kỳ 2020-2025. Bà trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí này tại ngôi trường có lịch sử hơn 120 năm. Trước đó, bà là Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.

PGS.TS Phan Thị Thu Hương được đào tạo tại Việt Nam, Bỉ và Hoa Kỳ, bảo vệ luận án tiến sĩ năm 2013 và được phong phó giáo sư năm 2017. Từ năm 2024, bà là phó giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Massachusetts Amherst (Mỹ).

Bà có hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và có nhiều đóng góp trong hợp tác quốc tế, nghiên cứu và đào tạo.

Sau khi Hội đồng trường chấm dứt hoạt động, Bộ Y tế đã kiện toàn lại lãnh đạo trường. PGS.TS Phan Thị Thu Hương được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng và Phó bí thư Đảng ủy Trường ĐHYHN.

Ngoài PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Bộ Y tế bổ nhiệm lại 4 phó hiệu trưởng, gồm PGS.TS Kim Bảo Giang, PGS.TS Lê Đình Tùng, PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh và TS Phạm Xuân Thắng.

Trong đó, PGS.TS Kim Bảo Giang được bổ nhiệm phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường ĐHYHN từ tháng 1/2024. Trước đó, bà là Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

PGS.TS Lê Đình Tùng và PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh được bổ nhiệm phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn từ tháng 8/2024.

Ông Tùng là giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn Sinh lý học, từng giữ chức Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Đại học và có nhiều năm được đào tạo, làm việc tại Nhật Bản.

PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh là chuyên gia về Lão khoa và Y học gia đình, Trưởng Bộ môn Y học gia đình, Giám đốc Trung tâm Y học gia đình và chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Bà được phong danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2018.

TS Phạm Xuân Thắng có nhiều năm phụ trách lĩnh vực kinh tế. Ông tham gia điều hành nhiều hoạt động liên quan đến đào tạo, hợp tác quốc tế và các chương trình của nhà trường.

Với 6 thành viên, gồm hiệu trưởng và 5 phó hiệu trưởng, Ban Giám hiệu Trường ĐHYHN hiện có quy mô lớn từ trước đến nay.

Tạo điều kiện để sinh viên tham gia nghiên cứu từ sớm

Phát biểu sau khi trao các quyết định, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Trường ĐHYHN cần nhanh chóng rà soát lại quy chế, chức năng, nhiệm vụ và phân công giữa Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đồng thời xây dựng, rà soát quy hoạch cán bộ để bảo đảm tính kế thừa và chủ động nguồn nhân lực lãnh đạo.

Trường cần phát triển mạnh hơn mô hình trường – viện, vừa nâng cao chất lượng đào tạo, vừa phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

Trong giai đoạn mới, trường cần bám sát những yêu cầu đặt ra từ Nghị quyết 72, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, đưa dịch vụ y tế về gần người dân và chủ động đào tạo nhân lực cho y tế cơ sở, bác sĩ gia đình, cấp cứu ngoại viện, chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc người cao tuổi và đào tạo theo địa chỉ cho vùng sâu, vùng xa.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thanh Hằng.

Thứ trưởng cũng lưu ý nhà trường phải nắm bắt cơ hội từ già hóa dân số, ứng dụng khoa học công nghệ, AI và các mô hình mô phỏng trong đào tạo, bởi sinh viên ngày càng khó có điều kiện thực hành trực tiếp trên người bệnh.

Cùng với đào tạo, Thứ trưởng yêu cầu Trường ĐHYHN cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện để sinh viên và học viên sau đại học tham gia nghiên cứu từ sớm, thực hiện tự chủ gắn với minh bạch tài chính.

Đặc biệt, Thứ trưởng đề nghị trường xây dựng đề án với mục tiêu đến năm 2030-2035 trở thành một trường trọng điểm có tầm vóc khu vực châu Á, trong đó phải xác định rõ nhu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các nguồn lực cần thiết để hiện thực hóa mục tiêu.

"Trường phải chú ý đoàn kết, coi trọng đạo đức công vụ" - Thứ trưởng nhấn mạnh.

GS Nguyễn Hữu Tú phát biểu. Ảnh: Thanh Hằng.

Tại buổi lễ, GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐHYHN, mong muốn Ban giám hiệu tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết và đồng lòng vì mục tiêu chung đưa Trường ĐHYHN phát triển mạnh, vì lợi ích của nhà trường.

Ông lưu ý các phó hiệu trưởng đều là những chuyên gia, nhà khoa học có năng lực và đang đảm nhiệm nhiều vị trí, nhưng cần ưu tiên thời gian và tâm sức cho công việc quản lý nhà trường.

GS Tú cũng kỳ vọng mỗi phó hiệu trưởng sẽ phát huy năng lực, trách nhiệm trong lĩnh vực được phân công, biến những cơ hội của nhà trường thành kết quả cụ thể, và để lại dấu ấn riêng trong lịch sử phát triển của Trường ĐHYHN.