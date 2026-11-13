32 ngày giữ thai, giành sự sống cho em bé sinh non 750 gram

Sau 32 ngày được các bác sĩ nỗ lực giữ trong bụng mẹ, bé Gấu chào đời ở tuần thai 25, nặng 750 gram. Từng trải qua hai cuộc cấp cứu sinh tử, nay em bé đã nặng 5,2 kg.

Bé Gấu ra viện, chia tay các bác sĩ. Ảnh: Mai Thuận.

Trong vòng tay mẹ, bé Gấu giờ đã nặng 5,2 kg. Ít ai hình dung cô bé từng chỉ nặng 750 gram khi chào đời ở tuổi thai 25 tuần 5 ngày. Trở lại bệnh viện dịp Ngày Quốc tế trẻ sinh non 15/11, bé mang đến niềm vui cho những thầy thuốc từng nỗ lực giành sự sống cho cả hai mẹ con.

32 ngày giữ thai đầy căng thẳng

Trước khi có bé Gấu, chị Linh - mẹ bé, đã trải qua 5 lần mất thai hoặc sinh non. Ở tuần thai thứ 12 của lần mang thai này, chị phải khâu vòng cổ tử cung. Tuy nhiên, ngày 17/5/2026, khi thai mới 21 tuần 1 ngày, chị vẫn phải nhập viện vì nguy cơ sinh non rất cao. Cổ tử cung ngắn, màng ối có dấu hiệu phồng, khiến các bác sĩ đứng trước tình huống đặc biệt khó khăn.

Thai nhi khi ấy chỉ khoảng 400 gram. Nếu chào đời ở thời điểm này, cơ hội sống và nuôi dưỡng thành công rất mong manh. Các bác sĩ phải tìm cách kéo dài thai kỳ từng ngày, giúp em bé có thêm thời gian phát triển, đồng thời bảo đảm an toàn cho người mẹ.

Chia sẻ với VietTimes, TS Nguyễn Thị Sim, chuyên gia về y học bào thai, cho biết 32 ngày tiếp theo là quãng thời gian vô cùng căng thẳng. Các bác sĩ PhenikaaMec phải kiểm soát cơn co tử cung, kéo dài thai kỳ và theo dõi nguy cơ nhiễm trùng. Thai phụ được truyền thuốc giảm co liên tục. Trước nguy cơ nhiễm trùng thường trực, các bác sĩ phối hợp với bộ phận vi sinh, thực hiện giải trình tự gen vi khuẩn để tìm tác nhân và lựa chọn kháng sinh phù hợp.

Đây là thử thách đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, từ Sản khoa, xét nghiệm, vi sinh đến dược lâm sàng. Phương án cấp cứu cho cả mẹ và con luôn phải sẵn sàng.

Tám ngày cuối trước khi sinh là giai đoạn căng thẳng nhất khi thai phụ ra máu nhiều. Các bác sĩ vừa kiểm soát tình trạng chảy máu, vừa truyền máu và theo dõi sát sức khỏe người mẹ. Trong 8 ngày, chị được truyền 11 đơn vị khối hồng cầu và 5 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh.

Mỗi giờ giữ thai thêm trong bụng mẹ đều vô cùng quý giá với em bé, nhưng các bác sĩ cũng đặt ra yêu cầu không thể bất chấp an toàn của người mẹ. “Nguyên tắc xuyên suốt của ê-kíp là không giữ thai bằng mọi giá, mà chỉ tiếp tục khi có cơ sở khoa học và trong giới hạn an toàn cho mẹ”, TS Sim chia sẻ.

Bé Gấu trở lại tái khám khi đã nặng 5,2kg. Ảnh: Mai Thuận.

Hai cuộc cấp cứu cùng lúc khi em bé 750 gram chào đời

Ngày 18/6, khi thai được 25 tuần 5 ngày, cơn co tử cung tăng mạnh. Trước nguy cơ tổn thương nghiêm trọng nếu tiếp tục kéo dài thai kỳ, ê-kíp quyết định cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung để em bé chào đời. Bé Gấu sinh cực non, chỉ nặng 750 gram.

Ngay sau đó, hai cuộc cấp cứu được tiến hành song song. Em bé được đội ngũ Sơ sinh hồi sức và chăm sóc chuyên sâu. Cùng lúc, chị Linh bị băng huyết sau sinh. Các bác sĩ Sản khoa và Gây mê hồi sức phối hợp xử trí, đặt bóng chèn buồng tử cung và truyền thêm chế phẩm máu. Người mẹ qua cơn nguy hiểm, bảo tồn được tử cung.

Bé Gấu tiếp tục được điều trị ở khoa Sơ sinh cho đến ngày 6/9, khi được 2,6 kg, bé được xuất viện về nhà, trong niềm vui của đại gia đình, trong đó, có ông bà nội ngoại đã rất cao tuổi, luôn căng thẳng chờ đợi sau quá nhiều lần chứng kiến hy vọng vụt tắt của chị Linh.

Bé Gấu. Ảnh: Mai Thuận.

Đằng sau kết quả ấy là sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, từ Sản khoa, Y học bào thai, Siêu âm, Vi sinh, Di truyền, Dược lâm sàng, Gây mê hồi sức, Xét nghiệm, Truyền máu đến Sơ sinh và đội ngũ điều dưỡng.

Các xét nghiệm chuyên sâu về huyết học, sinh hóa, vi sinh và di truyền cũng được thực hiện. Trong đó, xét nghiệm giải trình tự metagenomic trên mẫu dịch âm đạo giúp nhận diện vi khuẩn, hỗ trợ tìm phương án điều trị phù hợp cho sản phụ.

Từ em bé sinh cực non chỉ nặng 750 gram, phải chiến đấu từng ngày trong lồng ấp, bé Gấu nay đã đạt 5,2 kg. Hành trình ấy ghi dấu 32 ngày các bác sĩ nỗ lực kéo dài thai kỳ, hai cuộc cấp cứu cùng lúc và sự phối hợp của nhiều chuyên khoa để giành cơ hội sống cho cả mẹ và con.