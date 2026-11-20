Phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực ghép tạng, đánh dấu chặng đường 120 năm cống hiến của nhiều thế hệ thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Thái Ngọc,

Ngày 20/11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập (1906-2026). Dự buổi lễ có ông Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các thế hệ thầy thuốc của bệnh viện.

Tại buổi lễ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của nhiều thế hệ thầy thuốc trong lĩnh vực ghép tạng, đặc biệt là năng lực làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, triển khai thành công những ca ghép đa tạng có độ khó cao, mang lại cơ hội sống cho người bệnh trong những tình huống hiểm nghèo.

120 năm gắn với những bước tiến của ngoại khoa Việt Nam

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Dương Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhấn mạnh 120 năm là chặng đường đặc biệt, ghi dấu sự hình thành, xây dựng và phát triển của bệnh viện, đồng thời gắn liền với những bước tiến quan trọng của nền ngoại khoa Việt Nam.

Từ những ngày đầu thành lập năm 1906, qua nhiều thế hệ, bệnh viện đã không ngừng trưởng thành, khẳng định năng lực chuyên môn và vị thế là một trong những trung tâm ngoại khoa hàng đầu cả nước. Những thành tựu hôm nay được xây dựng từ trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết và sự cống hiến bền bỉ của các thế hệ thầy thuốc, nhà khoa học và cán bộ, nhân viên.

PGS.TS Dương Đức Hùng phát biểu. Ảnh: Thái Ngọc.

Trên nền tảng truyền thống đó, bệnh viện không ngừng mở rộng quy mô, phát triển chuyên môn và nâng cao năng lực khám, chữa bệnh. Bên cạnh cơ sở Tràng Thi gắn với lịch sử hình thành và phát triển, hoạt động của bệnh viện từng bước được mở rộng tại cơ sở Ninh Bình và cơ sở Ngọc Hồi (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp), tạo thêm không gian phát triển, tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Các chuyên ngành ngoại khoa mũi nhọn như chấn thương chỉnh hình, ghép tạng, thần kinh, tiêu hóa và nhiều lĩnh vực chuyên sâu khác tiếp tục được đầu tư phát triển. Nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, hợp tác quốc tế và chuyển giao kỹ thuật được đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của bệnh viện.

Đáng chú ý, trong khoảng hai thập kỷ gần đây, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, bệnh viện có những bước tiến đáng kể trong đầu tư trang thiết bị và ứng dụng kỹ thuật hiện đại.

Nhiều phương tiện chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, xét nghiệm chuyên sâu, hệ thống gây mê hồi sức, hồi sức tích cực, tim phổi nhân tạo và ECMO được đưa vào ứng dụng. Các phòng mổ hiện đại cùng phẫu thuật robot, phẫu thuật nội soi và điện quang can thiệp mở rộng khả năng điều trị, giúp bác sĩ xử trí nhiều bệnh lý phức tạp, nâng cao độ chính xác và an toàn trong phẫu thuật.

Cùng với phát triển kỹ thuật, các quy trình chăm sóc người bệnh, dinh dưỡng điều trị, phục hồi sau phẫu thuật và chuyển đổi số cũng từng bước được triển khai, hướng tới mô hình bệnh viện hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao Bằng khen của Chính phủ cho các cá nhân và tập thể xuất sắc. Ảnh: Thái Ngọc.

Tiếp nối truyền thống, hướng tới tầm vóc khu vực

Theo PGS.TS Dương Đức Hùng, những thành tựu của bệnh viện không chỉ đến từ sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ mà còn được tạo nên bởi tinh thần tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh vượt qua thử thách và khát vọng đổi mới của các thế hệ thầy thuốc Việt Đức.

Tại dấu mốc 120 năm, bệnh viện dành sự tri ân sâu sắc tới những thế hệ đi trước, những người đã đặt nền móng, bền bỉ vun đắp và làm nên truyền thống Việt Đức. Những cống hiến cho người bệnh, cho bệnh viện và nền y học nước nhà là di sản quý báu để các thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy.

Bước vào chặng đường phát triển tiếp theo, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh ngoại khoa và các chuyên ngành mũi nhọn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế.

Mục tiêu xuyên suốt là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, mang đến những cơ hội điều trị tốt hơn cho người bệnh, khẳng định vị thế trung tâm ngoại khoa hàng đầu Việt Nam và từng bước vươn tầm khu vực, quốc tế.

Tại sự kiện, ông Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những thành tựu của các thế hệ thầy thuốc Bệnh viện Việt Đức trong hơn 1 thế kỷ qua và cùng với Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao những phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ cho bệnh viện và các cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc thời qua.