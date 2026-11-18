Mảnh xương vịt dài 3 cm, hai đầu sắc nhọn cắm sâu vào niêm mạc thực quản. Sau một ngày tự móc họng tại nhà không thành, người phụ nữ phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 18/11, Khoa Tiêu hóa, Gan mật và Nội soi can thiệp, Bệnh viện Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) cho biết vừa can thiệp thành công, lấy dị vật là mảnh xương vịt mắc trong thực quản của bệnh nhân nữ K.T.H.V. (60 tuổi, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội).

Trước đó, trong bữa cơm gia đình, bà K.T.H.V. không may nuốt phải một mảnh xương vịt lớn. Cảm giác vướng nghẹn, đau rát xuất hiện ngay sau đó. Nghĩ có thể tự xử lý, bà dùng tay móc họng với hy vọng đẩy dị vật ra ngoài.

Tuy nhiên, sau 24 giờ, mảnh xương vẫn mắc lại, cơn đau ngày càng dữ dội khiến bà gần như không thể ăn uống. Gia đình phải đưa bà đến Bệnh viện Đại học Y Dược - ĐHQGHN, cơ sở Linh Đàm.

Các bác sĩ can thiệp nội soi gây mê lấy xương hóc cho bà V. Ảnh: M.N.

Kết quả nội soi tai mũi họng ban đầu không phát hiện dị vật ở vùng hầu họng. Nghi ngờ mảnh xương đã trôi xuống sâu hơn, các bác sĩ tiếp tục chỉ định nội soi thực quản – dạ dày.

Hình ảnh nội soi cho thấy mảnh xương vịt kích thước khoảng 1,5 x 3 cm, hai đầu sắc nhọn cắm chặt vào niêm mạc thực quản, ngay sát cơ thắt thực quản trên. Cả hai đầu xương đã gây loét niêm mạc. Nếu tiếp tục bị tác động hoặc không được lấy ra kịp thời, dị vật có thể đâm xuyên thành thực quản, gây thủng thực quản, áp xe trung thất - biến chứng nhiễm trùng nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng.

Trước vị trí dị vật phức tạp, BSCKII Nguyễn Thị Thu Hiền, phụ trách Khoa Tiêu hóa, Gan mật và Nội soi can thiệp, cùng ê-kíp đã khẩn trương hội chẩn với Khoa Gây mê hồi sức để triển khai phương án can thiệp nội soi gây mê. Chưa đầy 30 phút sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được đưa vào phòng can thiệp.

Theo BSCKII Nguyễn Thị Phương, vị trí xương mắc ngay sát cơ thắt thực quản trên, nơi có lòng thực quản hẹp và cơ thắt liên tục đóng mở. Đáng lo ngại, hai đầu xương sắc nhọn đã cắm vào niêm mạc, gây loét. Nếu kéo hoặc xoay không đúng hướng, dị vật có thể tiếp tục cứa rách, thậm chí đâm xuyên thành thực quản.

Sau khi đánh giá hướng cắm và khả năng di động của dị vật, các bác sĩ sử dụng kìm chuyên dụng cùng dụng cụ hỗ trợ, lần lượt gỡ từng đầu xương và lấy dị vật ra ngoài. May mắn, tổn thương chưa xuyên thủng thành thực quản. Sau thủ thuật, sức khỏe bà V. ổn định.

BSCKII Nguyễn Thị Phương cảnh báo, việc tự móc họng khi bị hóc xương có thể khiến dị vật cắm sâu hơn, làm tăng nguy cơ tổn thương thực quản. Những mẹo truyền miệng như nuốt cơm thật to, ăn bánh mì hoặc uống nhiều nước để đẩy xương xuống cũng có thể khiến tình trạng nghiêm trọng hơn.

Khi bị hóc xương, người dân cần ngừng ăn uống, không tự móc họng hoặc cố nuốt thức ăn để đẩy dị vật. Thay vào đó, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng hoặc Tiêu hóa càng sớm càng tốt.

Theo khuyến cáo của bác sĩ Phương, người bệnh nên được thăm khám trong vòng 2 giờ đầu kể từ khi mắc dị vật để tăng khả năng xử trí qua nội soi an toàn, hạn chế biến chứng và tránh phải phẫu thuật phức tạp.