Ứng dụng công nghệ trong điều trị chấn thương chỉnh hình

Với 199 báo cáo khoa học, khoảng 20% đến từ các chuyên gia quốc tế và lần đầu có quốc gia khách mời, Hội nghị Chấn thương Chỉnh hình toàn quốc 2026 cho thấy sự mở rộng mạnh mẽ về quy mô hợp tác và trao đổi chuyên môn.

Hội nghị Chấn thương Chỉnh hình toàn quốc 2026 khai mạc chiều 2/10 tại Hà Nội với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ trong chấn thương chỉnh hình”, quy tụ các chuyên gia, phẫu thuật viên trong nước và quốc tế.

Nếu những năm trước hội nghị chủ yếu là diễn đàn cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm điều trị, năm nay hoạt động này tiếp tục được mở rộng theo hướng tăng cường trao đổi chuyên môn với các trung tâm chấn thương chỉnh hình trên thế giới.

199 báo cáo, tăng tỷ lệ chuyên gia quốc tế

Theo PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Chủ tịch Hội nghị Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam, hội nghị năm nay có 199 báo cáo khoa học, tăng so với 186 báo cáo tại hội nghị năm 2025. Khoảng 20% số báo cáo đến từ các chuyên gia quốc tế, của các nước như Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức…

Bên cạnh các báo cáo khoa học, chuyên gia quốc tế còn tham gia giảng bài, trao đổi chuyên môn và thực hiện các ca phẫu thuật thị phạm trong chương trình tiền hội nghị.

Các nội dung được trình bày trải rộng trên nhiều lĩnh vực của chấn thương chỉnh hình, từ phẫu thuật các khớp, cột sống đến những kỹ thuật điều trị và vật liệu mới. Chủ đề khoa học công nghệ năm nay tạo thêm không gian để các chuyên gia trao đổi về những thay đổi đang diễn ra trong chuyên ngành.

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khánh khai mạc hội nghị. Ảnh: Thái Ngọc.

Một điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên hội nghị có quốc gia khách mời. Đoàn chuyên gia Thái Lan tham dự với hơn 13 báo cáo, tạo thêm một kênh trao đổi trực tiếp giữa các phẫu thuật viên Việt Nam và đồng nghiệp trong khu vực.

Theo định hướng của Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam, mô hình quốc gia khách mời sẽ tiếp tục được duy trì ở những kỳ hội nghị sau, qua đó mở rộng mạng lưới hợp tác chuyên môn trong khu vực và quốc tế.

Các chuyên gia hàng đầu chia sẻ kinh nghiệm. Ảnh: Thái Ngọc.

Từ hội nghị đến đào tạo liên tục

Trong chương trình tiền hội nghị, các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế tham gia giảng dạy, đào tạo và phẫu thuật thị phạm. Đây là hình thức giúp các bác sĩ, đặc biệt bác sĩ trẻ, có cơ hội tiếp cận trực tiếp với những kinh nghiệm thực hành của các chuyên gia.

Trong ba năm qua, Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam cũng duy trì các hội nghị chuyên đề, chương trình đào tạo liên tục, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý hội viên, tổ chức hội nghị, hội thảo và đào tạo.

Hợp tác với các hội chấn thương chỉnh hình của Pháp, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan cũng được mở rộng. Các chương trình đào tạo liên tục và fellowship được triển khai, trong đó chú trọng tạo cơ hội cho các bác sĩ trẻ học tập, trao đổi kinh nghiệm với các trung tâm chuyên ngành ở nước ngoài.

Đây là hướng đi nhằm tạo ra một mạng lưới chuyên môn rộng hơn, thay vì việc tiếp nhận kỹ thuật mới chỉ thông qua những đợt đào tạo riêng lẻ.

Từ những thế hệ đặt nền móng cho chuyên ngành đến những phẫu thuật viên đang tiếp cận các công nghệ mới, chấn thương chỉnh hình Việt Nam đang bước vào giai đoạn mà năng lực chuyên môn, công nghệ và hợp tác quốc tế ngày càng gắn kết.

Nhiều kỹ thuật mới được trao đỏi tại hội nghị. Ảnh: Thái Ngọc.

Từ một diễn đàn cập nhật chuyên môn, hội nghị đang trở thành không gian để các phẫu thuật viên Việt Nam trao đổi thường xuyên hơn với đồng nghiệp quốc tế, qua đó tạo thêm cơ hội học hỏi, đào tạo và phát triển chuyên ngành trong những năm tới.

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, các đại biểu cũng dành thời gian tưởng nhớ cố PGS.TS.BS Ngô Văn Toàn, nguyên Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nguyên Tổng thư ký đầu tiên Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam.