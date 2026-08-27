Khóa bác sĩ "đặc biệt" của Trường Đại học Y Hà Nội: 6 năm trưởng thành qua đại dịch

Gần 700 sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội vừa hoàn thành khóa đào tạo 2020-2026, một khóa học “đặc biệt” khi hành trình 6 năm của họ bắt đầu giữa đại dịch COVID-19, với việc học, thực hành và đào tạo y khoa nhiều lần phải thay đổi để thích ứng.

6 năm học bắt đầu giữa đại dịch

Ngày 27/8, tại lễ tốt nghiệp do Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) tổ chức, gần 700 sinh viên các chương trình đào tạo bác sĩ khóa 2020-2026 chính thức khép lại hành trình 6 năm.

Sáu năm trước, họ bước vào trường khi đại dịch COVID-19 bắt đầu làm đảo lộn đời sống xã hội và đặt hệ thống y tế trước những thử thách chưa từng có.

Bởi thế, "khóa học này là một hành trình đào tạo đặc biệt, với nhiều thay đổi trong cách dạy, cách học và đánh giá năng lực bác sĩ tương lai" - TS Đỗ Thanh Hương, Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Đại học Trường ĐHYHN, cho biết.

GS Nguyễn Hữu Tú chúc mừng các tân bác sĩ khoá học đặc biệt. Ảnh: Thanh Hằng.

Theo TS Đỗ Thanh Hương, khóa Bác sĩ Y khoa 2020-2026 tại cơ sở Hà Nội tuyển 400 chỉ tiêu, có 395 sinh viên nhập học. Cuối khóa chỉ còn 392 sinh viên.

Nhóm Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền (YHCT) và Y học dự phòng có 325 sinh viên nhập học, nhưng cuối khoá chỉ còn 305 sinh viên. Riêng Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa từ 108 sinh viên còn 101; YHCT từ 53 còn 46; Răng Hàm Mặt duy trì 80; Y học dự phòng từ 84 còn 78 sinh viên.

Đây là khóa học mang dấu ấn rõ nét của đại dịch. COVID-19 khiến đào tạo trực tiếp bị gián đoạn, nhà trường chuyển sang giảng dạy lý thuyết trực tuyến, chia nhỏ nhóm sinh viên khi thực hành lâm sàng. Sinh viên học tập tại bệnh viện được tiêm vaccine, xét nghiệm tầm soát định kỳ. Sinh viên Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa còn tham gia chống dịch.

GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐHYHN, cho rằng những trải nghiệm trong giai đoạn đặc biệt này là bài học quý đối với các sinh viên. Khi trở lại trường, các em không chỉ tiếp tục học tập mà còn hiểu rõ hơn trách nhiệm và giá trị của nghề y, đặc biệt là trách nhiệm của người thầy thuốc và nhân viên y tế trước những tình huống nguy hiểm.

GS Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh thành công của sinh viên cũng là thành công của nhà trường. Vì vậy, sau mỗi khóa học, các thầy cô cần tiếp tục nhìn lại công tác đào tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn, nâng cao hiệu quả và chất lượng.

Đào tạo bác sĩ không chỉ là học kiến thức

Theo TS Đỗ Thanh Hương, với khóa Bác sĩ Y khoa tại Hà Nội, chương trình tập trung vào khoa học cơ bản, khoa học cơ sở, y học lâm sàng, kỹ năng thực hành, ngoại ngữ chuyên ngành và nghiên cứu khoa học.

Nhà trường coi trọng việc phát triển tay nghề lâm sàng, giao tiếp, y đức, ngoại ngữ và năng lực nghiên cứu. Cách đánh giá tốt nghiệp cũng không dừng ở việc ghi nhớ kiến thức.

Sinh viên phải thi lý thuyết tổng hợp bằng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa, đồng thời được đánh giá qua các tình huống lâm sàng nhằm kiểm tra khả năng phân tích, chẩn đoán. Ngân hàng câu hỏi và các kịch bản lâm sàng được kiểm định, cập nhật hằng năm.

Các sinh viên của khoá học đặc biệt đã trở thành tân bác sĩ. Ảnh: Thanh Hằng.

Tấm bằng là điểm khởi đầu

Điểm đặc biệt của sinh viên khóa này là còn được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động cộng đồng và giao lưu quốc tế.

Nhóm Bác sĩ Y khoa có sinh viên tham gia các hội nghị khoa học bằng tiếng Anh, tiếng Pháp; sinh viên xuất sắc được lựa chọn tham gia đề tài nghiên cứu. Chương trình bác sĩ tăng cường tiếng Pháp tạo cơ hội trao đổi với Đại học Sorbonne và Viện trường Strasbourg.

Trong 303 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp của bốn ngành, có 91 sinh viên thực hiện khóa luận; 13 khóa luận bằng tiếng Anh. Riêng Y học dự phòng có 53 khóa luận, trong đó 9 khóa luận bằng tiếng Anh.

Tại lễ tốt nghiệp, có 70 sinh viên thuộc bốn ngành và 132 sinh viên khóa Bác sĩ Y khoa tại Hà Nội có thành tích nổi bật được vinh danh.

Tại buổi lễ, GS.TS. TTƯT Võ Trương Như Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, nhắn nhủ các tân bác sĩ: Đối với bác sĩ, một ca bệnh có thể chỉ là một phần công việc trong ngày; nhưng đối với người bệnh và gia đình họ, đó có thể là toàn bộ niềm hy vọng. Vì thế, phía sau mỗi bệnh án không chỉ là một con người đang cần được chữa trị, mà còn là một gia đình đang gửi gắm niềm tin vào người thầy thuốc.

Sáu năm trước, các sinh viên bước vào trường giữa đại dịch. Hôm nay, họ chính thức đứng trước một hành trình mới, với trách nhiệm lớn hơn: biến kiến thức, kỹ năng và những trải nghiệm đã tích lũy thành năng lực chăm sóc người bệnh.