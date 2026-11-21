Dù từng bị xử phạt, cơ sở của ông Phí Văn Chung tại Hà Nội vẫn tiếp tục đón hàng trăm người bệnh mỗi ngày. Bộ Y tế yêu cầu rà soát hồ sơ, xem xét chuyển công an nếu có dấu hiệu tội phạm.

Ông Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết Cục đã chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội kiểm tra, xác minh và xử lý thông tin phản ánh về cơ sở khám, chữa bệnh không phép trên địa bàn thành phố.

Động thái này được đưa ra sau khi truyền thông đăng tải phóng sự phản ánh cơ sở khám, chữa bệnh của ông Phí Văn Chung tại xã Dương Hòa, Hà Nội, tiếp tục hoạt động dù trước đó đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính.

Ông Phí Văn Chung "điều trị" cho người bệnh. Ảnh cắt từ clip của VTV1.

Theo nội dung phản ánh, cơ sở này mỗi ngày tiếp đón hàng trăm người bệnh. Chủ cơ sở thực hiện tiêm thuốc khi chưa qua thăm khám, tùy tiện thay đổi mũi tiêm và cấp phát thuốc không có nhãn mác, được bảo quản trong điều kiện ẩm mốc. Những hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe, tính mạng người dân.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế Hà Nội khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh đột xuất cơ sở của ông Phí Văn Chung; làm rõ điều kiện hoạt động, giấy phép hành nghề của cá nhân thực hiện khám, chữa bệnh, nguồn gốc xuất xứ và điều kiện bảo quản thuốc, vật tư y tế đang sử dụng, cấp phát tại đây.

Đáng chú ý, Cục yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật; kiên quyết đình chỉ ngay hoạt động khám, chữa bệnh trái phép, thu giữ và xử lý số thuốc không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không bảo đảm chất lượng.

Không dừng ở việc kiểm tra hiện trạng, cơ quan quản lý còn yêu cầu rà soát hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trước đây đối với ông Phí Văn Chung. Sở Y tế Hà Nội phải phối hợp với Công an thành phố và UBND xã Dương Hòa xem xét tính chất tái phạm, quy mô hoạt động và hậu quả.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, hồ sơ cần được chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý theo quy định của pháp luật hình sự. Đồng thời, phải có biện pháp giám sát, hậu kiểm chặt chẽ, không để cơ sở tiếp tục tái diễn hoạt động trái phép.

Việc một cơ sở từng bị xử phạt nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, thậm chí tiếp đón hàng trăm người bệnh mỗi ngày như phản ánh, đặt ra yêu cầu phải làm rõ hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm tại địa phương.

Đối với hoạt động khám, chữa bệnh, việc hành nghề không phép, tiêm thuốc khi chưa thăm khám, sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc và bảo quản không bảo đảm không chỉ là vi phạm hành chính đơn thuần mà còn có thể trực tiếp đe dọa sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng yêu cầu Sở Y tế Hà Nội tăng cường thanh tra, kiểm tra và truyền thông để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các cơ sở hành nghề không phép; cảnh báo người dân lựa chọn khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế đã được cấp giấy phép hoạt động.

Sở Y tế Hà Nội phải khẩn trương thực hiện, thông tin kết quả xử lý đến các cơ quan báo chí theo thẩm quyền và gửi báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 27/11/2026.