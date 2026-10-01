Tặng 10.000 liều vaccine cúm cho người cao tuổi trong bối cảnh dịch cúm gia tăng

10.000 liều vaccine cúm được trao tặng người cao tuổi trên toàn quốc mở đầu chương trình chăm sóc sức khỏe liên tục, hướng tới giảm biến chứng, duy trì thể lực và khả năng tự chủ khi tuổi cao.

Ngày 1/10, Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh - VNVC công bố hợp tác triển khai Đề án “Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi Việt Nam”, đồng thời trao tặng 10.000 liều vaccine cúm cho người cao tuổi.

10.000 liều vaccine cúm được trao tặng người cao tuổi trên toàn quốc không chỉ là một hoạt động phòng bệnh, mà còn mở đầu cho mô hình chăm sóc sức khỏe theo hướng “phòng bệnh từ sớm, từ xa”, đặc biệt trong bối cảnh Bộ Y tế vừa cảnh báo về sự gia tăng của dịch cúm mùa.

Tặng 10.000 liều vaccine cho người cao tuổi, có ý nghĩa trong bối cảnh dịch cúm gia tăng

TTND.GS.TS.BS Ngô Quý Châu, Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết người cao tuổi thường mắc đồng thời nhiều bệnh mạn tính, trong khi khả năng phục hồi giảm dần.

Theo GS Quý Châu, chỉ một đợt nhiễm trùng như cúm cũng có thể khiến bệnh nền mất ổn định, dẫn đến nhập viện, hồi sức kéo dài. Sau bệnh nặng, người cao tuổi có thể suy giảm vận động, từ tự chăm sóc chuyển sang cần người thân hỗ trợ.

Vì vậy, phòng cúm ở người cao tuổi không chỉ nhằm tránh một đợt bệnh hô hấp. Quan trọng hơn, đó là cách hạn chế một biến cố có thể làm suy giảm thể lực, khả năng vận động và chất lượng sống.

GS Quý Châu cho rằng chăm sóc người cao tuổi cần kết hợp ba trụ cột là tiêm chủng, vận động và dinh dưỡng với phát hiện sớm, kiểm soát bệnh nền. Mục tiêu không chỉ điều trị bệnh mà còn duy trì khả năng tự chăm sóc khi tuổi cao.

Việt Nam hiện có khoảng 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 16% dân số. Tuổi thọ trung bình đạt 74,7 năm nhưng số năm sống khỏe chỉ khoảng 65,4 năm.

Khoảng 60,9% người cao tuổi mắc từ ba bệnh trở lên; bệnh không lây nhiễm chiếm 95% gánh nặng bệnh tật. Khoảng 55% gặp khó khăn khi đi lại và 45% gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

Những con số này cho thấy bài toán của chăm sóc người cao tuổi không chỉ là kéo dài tuổi thọ, mà còn phải kéo dài thời gian sống khỏe và độc lập.

10.000 liều vaccine cúm vì thế là điểm khởi đầu cho một mục tiêu rộng hơn: phòng những biến cố có thể làm người cao tuổi mất đi thể lực và sự tự chủ, để những năm sống thêm thực sự là những năm có chất lượng.