Không chỉ cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá còn cấm túi ngậm nicotine, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới.

Ngày 21/11, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) sửa đổi với nhiều quy định mới đáng chú ý, nhằm ngăn chặn sản phẩm gây nghiện, bảo vệ sức khoẻ người dân.

Không để sản phẩm mới né lệnh cấm bằng cách đổi hình thức

Luật PCTHCTL sửa đổi đã mở rộng khái niệm thuốc lá, bao gồm thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào, túi ngậm nicotine, shisha, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm khác do Chính phủ quy định.

Luật bổ sung định nghĩa thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và mở rộng khái niệm nguyên liệu thuốc lá.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá sửa đổi. Ảnh: Quốc hội.

Luật nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha cùng các sản phẩm thuốc lá khác thuộc diện cấm.

Lệnh cấm áp dụng với thuốc lá giả; sản phẩm mô phỏng bao, gói, điếu thuốc lá hoặc có cấu tạo, chức năng tương tự thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Thiết bị điện tử, bộ phận chứa nguyên liệu phục vụ các sản phẩm này cũng bị kiểm soát, trừ trường hợp pháp luật cho phép. Luật nghiêm cấm sử dụng các sản phẩm thuộc diện cấm, nguyên liệu thuốc lá nhập lậu và thuốc lá nhập lậu.

Cấm trưng bày, bán thuốc lá trên môi trường điện tử

Luật nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị trực tiếp tới người tiêu dùng và tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử về thuốc lá dưới mọi hình thức.

Việc bán thuốc lá trên thương mại điện tử và các phương thức giao dịch điện tử khác bị cấm, trừ giao dịch, ký hợp đồng giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá hợp pháp.

Luật chuyển từ giới hạn số lượng sang nguyên tắc cấm trưng bày thuốc lá, bao bì, hình ảnh và nhãn thuốc lá nhằm nhận diện sản phẩm tại địa điểm phân phối, bán buôn, bán lẻ và trên môi trường điện tử, trừ trường hợp Chính phủ cho phép.

Trong 6 tháng kể từ ngày Luật có hiệu lực, quy định cũ vẫn được áp dụng: Đại lý, điểm bán lẻ không trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá. Sau thời hạn này, nguyên tắc cấm trưng bày mới được thực hiện, trừ trường hợp Chính phủ cho phép.

Kiểm soát nguồn cung thuốc lá truyền thống

Luật bổ sung biện pháp kiểm soát sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước, gắn sản xuất, nhập khẩu với lộ trình giảm sản lượng. Biện pháp gồm quản lý sản lượng được phép sản xuất, nhập khẩu; dán tem hoặc in mã số, mã vạch; quản lý nguyên liệu, nguồn gốc và tính hợp pháp của thuốc lá.

Bộ trưởng Bộ Công Thương công bố sản lượng từng doanh nghiệp được phép sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ trong nước theo lộ trình của Chính phủ. Sản xuất, kinh doanh thuốc lá, nguyên liệu, máy móc, thiết bị chuyên ngành tiếp tục là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, phải có giấy phép.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Ảnh: Quốc hội.

Tăng trách nhiệm bảo vệ trẻ em và người không hút thuốc

Luật nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá; sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán; bán, cung cấp thuốc lá cho nhóm tuổi này. Người bán buôn, bán lẻ không được bán thuốc lá nếu người mua không chứng minh được đủ tuổi.

Hình ảnh thuốc lá bị cấm trên báo chí, xuất bản phẩm và sản phẩm dành riêng cho người chưa đủ 18 tuổi, trừ trường hợp phục vụ tuyên truyền, phổ biến, thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá.

Luật khẳng định quyền của mọi người, nhất là phụ nữ, trẻ em và nhóm dễ bị tổn thương, được sống, học tập, làm việc trong môi trường không khói thuốc. Cơ sở giáo dục là địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn, cả trong nhà và khuôn viên.

Luật nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá; đe dọa, cản trở, trả thù, xúc phạm hoặc xâm hại người nhắc nhở, phản ánh, tố giác hành vi hút thuốc tại nơi cấm. Luật yêu cầu cung cấp thông tin về tác hại thuốc lá bằng tiếng dân tộc, phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số.

Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Quy định về thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với một số hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/3/2027; quy định về tiêu chuẩn xì gà, thuốc lá sợi có hiệu lực từ ngày 1/1/2028.

Riêng nguyên liệu thuốc lá đã được tổ chức, cá nhân sản xuất thuốc lá nhận chuyển giao trước ngày Luật có hiệu lực nhưng chưa sử dụng hết được tiếp tục sử dụng theo quy định của Chính phủ đến hết ngày 31/12/2027.

