OCB tăng cường bảo mật đa tầng, gia tăng bảo vệ khách hàng trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao ngân hàng Phương Đông (OCB) liên tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp công nghệ và đẩy mạnh các hoạt động khuyến cáo nhằm ngăn chặn tối đa rủi ro và mang lại môi trường giao dịch an toàn tuyệt đối cho khách hàng.

Nâng cấp công nghệ, thiết lập “màng lọc” bảo vệ giao dịch đa tầng

Để đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật khắt khe từ Ngân hàng Nhà Nước, OCB không ngừng hoàn thiện nền tảng công nghệ cho toàn bộ hệ sinh thái số. Bên cạnh việc kiểm soát giao dịch thường xuyên nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, đáng chú ý là đợt nâng cấp mới nhất trên ứng dụng OCB OMNI theo Thông tư 77/2025/TT-NHNN. Theo đó, ứng dụng chỉ hỗ trợ 02 phiên bản cập nhật gần nhất trên App Store và Google Play khi khách hàng kích hoạt mới hoặc tái kích hoạt ứng dụng trên thiết bị.

Song song với quá trình quản lý phiên bản này, ứng dụng sẽ tự động thoát hoặc dừng hoạt động nếu phát hiện thiết bị của khách hàng có dấu hiệu mất an toàn. Cụ thể, các dấu hiệu này được hệ thống nhận diện tự động khi thiết bị có sự can thiệp hệ điều hanh, tức là máy đã bị bẻ khóa (Jailbreak đối với iOS và Root đối với Android) làm mất đi lớp màng bảo mật gốc của nhà sản xuất. Đồng thời, ứng dụng OCB OMNI cũng sẽ từ chối hoạt động nếu phát hiện môi trường vận hành không an toàn, điển hình như việc khách hàng sử dụng trình giả lập, máy ảo, đang bật chế độ can thiệp kỹ thuật hoặc sử dụng ứng dụng giả mạo, không chính thống đã bị chỉnh sửa mã nguồn hoặc đóng gói lại. Lớp "màng lọc" thông minh này giúp chặn đứng phần lớn các cuộc tấn công từ phần mềm độc hại, bảo vệ tài khoản ngay cả khi khách hàng chưa kịp nhận ra mối nguy hiểm.

Không dừng lại ở việc áp dụng các lớp phòng vệ kỹ thuật, OCB còn trao quyền chủ động quản lý cho người dùng. Thông qua các tính năng trên ứng dụng, khách hàng có thể dễ dàng thiết lập hạn mức trong ngày cho các giao dịch chuyển tiền, giao dịch thẻ, giao dịch trực tuyến. Người dùng có thể tự cài đặt phương thức xác thực nâng cao hoặc thực hiện khóa/mở thẻ nhanh chóng ngay khi có bất kỳ nghi ngờ nào về sự an toàn của tài khoản. Những cải tiến đồng bộ này không chỉ tạo ra một màng lọc rủi ro vững chắc từ sâu bên trong hệ thống, mà còn mang đến sự an tâm tối đa cho khách hàng.

Xây dựng “lá chắn” kiến thức, đồng hành cùng khách hàng

Thực tế, các đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi kịch bản, từ việc giả danh cơ quan chức năng đến dàn dựng bối cảnh công phu nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị và tài khoản. Để ứng phó trước sự tinh vi của tội phạm mạng ngày này, OCB đã sớm triển khai chuỗi hoạt động truyền thông đa kênh từ việc gửi tin nhắn, thông báo trực tiếp qua ứng dụng OCB OMNI, email, website và fanpage của ngân hàng nhằm tạo nên “lá chắn” kiến thức vững chắc cho người dùng.

Trong các nội dung khuyến cáo, OCB đặc biệt nhấn mạnh các nguyên tắc bảo mật an toàn: không cung cấp các thông tin bảo mật (thông tin thẻ, thông tin đăng nhập, mã OTP) cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng; không quét mã QR, truy cập các đường link lạ và tuyệt đối không nhập hoặc gửi các thông tin cá nhân (bao gồm cả ảnh CCCD, ảnh khuôn mặt) qua các kênh không chính thống của OCB.

Chia sẻ về những nỗ lực này, đại diện OCB cho biết: “Quá trình nâng cấp bảo mật đa tầng đôi khi sẽ mang lại những bất tiện nhất định, đòi hỏi khách hàng phải thay đổi thói quen giao dịch quen thuộc. Tuy nhiên, OCB tin rằng sự thay đổi này là điều kiện tiên quyết để bảo vệ tài sản người dùng một cách tối ưu. Thông qua việc chủ động đưa ra các khuyến cáo, kết hợp cùng các giải pháp công nghệ và kiểm soát giao dịch trực tiếp, OCB mong muốn giúp khách hàng nâng cao khả năng tự vệ trước rủi ro, đồng thời giảm thiểu thiệt hại. Đây không chỉ là một chiến dịch ngắn hạn, mà là chuỗi các hoạt động được OCB duy trì nhằm xây dựng thói quen giao dịch an toàn, bền vững trong dài hạn."

​