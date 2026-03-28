Quốc lộ 1A do Vingroup đề xuất dự kiến khởi công dịp 30/4

Hà Nội đang đẩy nhanh các thủ tục quy hoạch, đầu tư để triển khai dự án trục không gian dọc Quốc lộ 1A theo hình thức PPP - hợp đồng BT, với mục tiêu khởi công vào ngày 30/4 tới.

UBND TP Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo về triển khai thực hiện dự án đầu tư trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), hình thức BT.

Theo thông báo, UBND TP Hà Nội cơ bản thống nhất về phương án tuyến và vị trí tuyến như báo cáo tại cuộc họp. Thành phố giao đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát kỹ các thông số, đặc biệt tại các nút giao lớn như Pháp Vân, Đại Xuyên, bảo đảm tối ưu công năng trên mặt cắt ngang tuyến 90 m.

Về phân kỳ đầu tư, thành phố yêu cầu tập trung triển khai cấp bách đoạn 1 và đoạn 2, từ nút giao Ngọc Hồi đến nút giao Đại Xuyên, thực hiện trong một dự án đầu tư. Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao khẩn trương tổ chức thẩm định, trình phê duyệt phương án tuyến, vị trí tuyến trong tháng 3/2026. Riêng đoạn 3, từ nút giao Vành đai 1 đến giao với đường Điện Biên Phủ, sẽ thực hiện theo chỉ đạo trước đó của UBND thành phố.

Đối với quy hoạch và kiến trúc cảnh quan dọc tuyến, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất việc kiểm soát quy hoạch không gian hai bên đường, bảo đảm không tồn tại các công trình không phù hợp về hình dáng kỹ thuật. Thành phố cũng yêu cầu làm rõ loại hình quy hoạch áp dụng, đồng thời xác định phương án tái định cư theo hướng nghiên cứu tái định cư dọc hai bên tuyến để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Liên quan đến các dự án khu đô thị đối ứng và dự án BT, Hà Nội yêu cầu nghiên cứu áp dụng cơ chế theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 để triển khai ngay công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các quỹ đất phục vụ thanh toán cho dự án đầu tư BT. Đối với quy hoạch chi tiết 1/500 của 3 khu đất dự kiến đối ứng, các sở, ngành và UBND các xã Thu Lâm, Đông Anh, Phù Đổng, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài được yêu cầu khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo trước đó của thành phố.

Cùng với đó, Quy hoạch - Kiến trúc sẽ chủ trì thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đô thị gồm Liên Hà tại xã Thu Lâm; Yên Thường tại xã Đông Anh; Bắc Hồng tại các xã Phúc Thịnh, Quang Minh và Nội Bài, nhằm bảo đảm phù hợp với quy mô dự án đầu tư lớn, quan trọng của thành phố trước khi trình UBND TP Hà Nội phê duyệt.

Về thủ tục đầu tư, UBND thành phố giao Sở Tài chính khẩn trương chủ trì thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án, bao gồm cả dự án đầu tư trục không gian Quốc lộ 1A và các khu đô thị đối ứng, bảo đảm mục tiêu khởi công ngày 30/4/2026.

Đáng chú ý, Hà Nội cũng yêu cầu chuẩn bị quy hoạch đồng bộ không gian hai bên tuyến dự án, bao gồm cả hệ thống công trình ngầm như tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 1, tuyến ngầm lắp đặt đường dây thông tin, điện lực và các hệ thống kỹ thuật khác, tích hợp trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Đối với các tuyến đường sắt liên quan đến dự án, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu văn bản để UBND TP Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận giao nhiệm vụ và vốn đầu tư công cho thành phố, nhằm sớm chủ động triển khai đầu tư các tuyến đường sắt quốc gia phía Đông đoạn Ngọc Hồi – Kim Sơn – Lạc Đạo và tuyến cải tạo đường sắt quốc gia đoạn từ Ngọc Hồi tới Phú Xuyên.

Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu nghiên cứu biện pháp trung chuyển hàng hóa đường sắt trong thời gian thi công dự án trục không gian Quốc lộ 1A, đồng thời phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu bàn giao đoạn tuyến đường sắt quốc gia trùng với tuyến đường sắt đô thị số 1 Hà Nội để phục vụ cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1A.

Trước đó, Sở Tài chính cho biết đã nhận được đề xuất về việc nghiên cứu đầu tư dự án mở rộng Quốc lộ 1A của Vingroup. Theo đề xuất, tuyến nghiên cứu có tổng chiều dài khoảng 38,8 km. Trong đó, điểm đầu (Km0+000) kết nối với đường Điện Biên Phủ, điểm cuối (Km38+800) kết nối với nút giao cầu Giẽ. ​ Tuyến đường đi qua nhiều quận, huyện cũ của Hà Nội như Ba Đình, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hai Bà Trưng, Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên… ​ Theo phương án sơ bộ, mặt cắt tuyến dự kiến lên tới 90 m. Trong đó, đoạn từ Điện Biên Phủ đến Vành đai 1 có mặt cắt ngang khoảng 50 m. Đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao cầu Giẽ dự kiến mở rộng lên 90 m.

