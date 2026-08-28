Gấp rút lấy nước hồ chứa Thủy Yên “cứu khát” cho Chân Mây – Lăng Cô

Sau chỉ đạo của UBND TP Huế, Công ty CP Cấp nước Huế đang xây dựng cấp nước bổ sung từ hồ chứa Thủy Yên (xã Chân Mây - Lăng Cô) nhằm cung cấp nước sạch cho người dân thiếu nước nghiêm trọng.

Sáng 28/8, tại khu vực hồ chứa nước Thủy Yên, hàng chục công nhân của HueWaco và Công ty Điện lực Huế (PC Huế) tập trung lắp đặt trạm cấp nước khẩn cấp nhằm bổ sung nguồn nước sạch đang thiếu hụt trầm trọng tại xã Chân Mây – Lăng Cô hơn 1 tuần nay.

Động thái này diễn ra sau khi Chủ tịch UBND thành phố Huế chỉ đạo HueWaco phải phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Chân Mây – Lăng Cô, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi thành phố Huế và PC Huế để khẩn trương xây dựng “Trạm xử lý nước cơ động Thủy Yên” cùng tuyến truyền tải, bảo đảm công suất 4.000 m3/ngày đêm. Mục tiêu là cấp nước an toàn cho người dân xã Chân Mây – Lăng Cô.

HueWaco được yêu cầu lập phương án và tổ chức thi công, hoàn thành đưa công trình vào vận hành trước ngày 31/8/2026, đồng thời bảo đảm an toàn và chất lượng nước cung cấp.

Hồ chứa nước Thủy Yên là công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt trước đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế làm chủ đầu tư. Việc lấy nước tại đây phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện kỹ thuật và quy định pháp luật về thủy lợi, đê điều. Đây là lần thứ hai HueWaco lắp đặt trạm cấp nước lưu động lấy nguồn từ hồ chứa Thủy Yên.

Trong lúc chờ Trạm xử lý nước lưu động Thủy Yên vận hành, người dân Chân Mây - Lăng Cô vẫn phụ thuộc vào các xe bồn chở nước lưu động. Ảnh NL.

Cách đây đúng 5 năm, vào tháng 8/2021, sau khi người dân phản đối việc HueWaco tự ý lấy nước từ sông Thừa Lưu (chưa được cơ quan chức năng chấp thuận), đơn vị này đã ngừng khai thác nguồn nước sông Thừa Lưu. Thay vào đó, HueWaco lắp đặt trạm cấp nước lưu động lấy từ hồ chứa Thủy Yên để bổ sung nguồn nước thiếu hụt cho người dân 4 xã, thị trấn (nay hợp thành xã Chân Mây – Lăng Cô).

Đại diện Xí nghiệp Cấp nước Hương Phú (thuộc HueWaco) cho biết công tác thi công, lắp đặt trạm đang được đẩy mạnh cả ngày lẫn đêm để hoàn thành theo đúng chỉ đạo, đưa trạm vào hoạt động trước ngày 31/8.

Như VietTimes đã đưa tin, hơn một tuần qua, hàng nghìn hộ dân tại xã Chân Mây – Lăng Cô phải sống trong cảnh thiếu nước sạch, nước sinh hoạt nghiêm trọng. Nguyên nhân được xác định là do nắng nóng, khô hạn kéo dài khiến nguồn nước suối đầu nguồn (thác Bồ Ghè, Khe Mệ) cung cấp cho nhà máy bị khô kiệt, dẫn đến áp lực nước giảm sút và thiếu hụt nguồn cun.

Trong thời gian chờ giải pháp dài hạn, công ty đã bố trí 4 xe bồn dung tích 5 m3 chở nước hằng ngày từ nhà máy nước Lộc An về phân bổ cho người dân. Tuy nhiên, lượng nước từ các xe bồn chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu thực tế. Việc lắp đặt trạm cấp nước lưu động từ hồ chứa Thủy Yên được xem là giải pháp ứng phó hữu hiệu và cấp bách nhất hiện nay.

Việc sớm vận hành trạm cấp nước khẩn cấp từ hồ chứa Thủy Yên được kỳ vọng sẽ giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nước sinh hoạt, giúp người dân địa phương ổn định cuộc sống trong những ngày nắng nóng còn tiếp diễn.