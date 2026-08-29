Những địa điểm vui chơi, tham quan miễn phí ở Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng; đồng thời miễn vé 128 tuyến xe buýt và 2 tuyến metro. Thành phố cũng tổ chức bắn pháo hoa tại 5 trận địa.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, trong ngày Quốc khánh 2/9, thành phố mở cửa miễn phí các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa đang thu phí. Tổng cộng có 17 địa điểm.

Trong số này có nhiều điểm đến quen thuộc, thuận tiện cho người dân lựa chọn hành trình khám phá lịch sử, văn hóa Thủ đô.

Hoàng thành Thăng Long là một trong những điểm đến nổi bật. Khu di sản nằm ở trung tâm Hà Nội, lưu giữ nhiều dấu tích quan trọng của các thời kỳ lịch sử Thăng Long - Hà Nội.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là điểm đến phù hợp với những người muốn tìm hiểu truyền thống hiếu học và lịch sử giáo dục Việt Nam. Đây cũng là một trong những địa điểm được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, chụp ảnh trong dịp lễ.

Đền Ngọc Sơn, nằm trên hồ Hoàn Kiếm, là một trong những điểm tham quan mang tính biểu tượng của Hà Nội. Du khách có thể kết hợp tham quan đền với không gian phố đi bộ quanh hồ.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò mang đến một trải nghiệm khác, giúp người dân và du khách tìm hiểu về lịch sử đấu tranh cách mạng qua hệ thống hiện vật, tư liệu được trưng bày tại di tích.

Khu di tích Cổ Loa ở Đông Anh phù hợp với những gia đình muốn kết hợp tham quan, tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm không gian rộng rãi ngoài khu vực trung tâm.

Lăng Bác cũng là điểm đến lý tưởng dịp 2/9. Ảnh: VGP.

Ngoài ra, danh sách miễn vé còn có Khu di tích danh thắng Hương Sơn (Chùa Hương), làng cổ Đường Lâm, Chùa Thầy, Chùa Tây Phương, Bảo tàng Hà Nội, đền Quán Thánh, đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, đền Quan Đế, Trung tâm Giao lưu văn hóa Phố cổ Hà Nội, di tích số 22 Hàng Buồm và ngôi nhà Di sản số 87 Mã Mây....

Như vậy, từ khu vực trung tâm đến ngoại thành, người dân có khá nhiều lựa chọn nếu muốn dành ngày Quốc khánh để tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa mà không phải mua vé vào cửa.

Một lựa chọn đặc biệt trong ngày 2/9 là khu vực Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây cũng là khu vực dự kiến thu hút đông người trong dịp lễ, đặc biệt vào sáng 2/9. Người dân nên chủ động theo dõi thông tin phân luồng giao thông, thời gian tổ chức các hoạt động và lựa chọn phương tiện công cộng để di chuyển.

Bắn pháo hoa tại 5 trận địa

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại 5 trận địa trọng điểm, do Bộ Tư lệnh Thủ đô thực hiện.

Các điểm bắn gồm: trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới và Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm); Đảo Dừa, Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng); đường đua F1, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia (phường Từ Liêm); và Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ).

Pháo hoa diễn ra từ 21h đến 21h15 ngày 2.9.2026. Người dân và du khách có thể lựa chọn các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm, đường ven Hồ Tây hoặc Công viên Thống Nhất để theo dõi. Nên di chuyển sớm để hạn chế ảnh hưởng bởi ùn tắc giao thông.

Đi chơi bằng xe buýt, metro không mất tiền

Không chỉ miễn vé tại các điểm tham quan, Hà Nội còn triển khai chính sách miễn tiền vé đối với 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9/2026. Chính sách áp dụng cho toàn bộ hành khách, gồm cả người dân và du khách.

Hai tuyến metro được miễn vé gồm tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội, đoạn trên cao.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, hai tuyến đường sắt đô thị hoạt động từ 5h30 đến 22h, với giãn cách khoảng 10 phút/chuyến.

Đây là lựa chọn thuận tiện cho người dân muốn hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân khi đến các khu vực trung tâm.