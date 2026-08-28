Sáng 28/8, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và UBND TP Huế khai trương đoàn tàu du lịch “Phong Nha – Cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới”.

Hành trình dài khoảng 190 km kết nối hai trung tâm du lịch hàng đầu miền Trung, đi qua nhiều di sản UNESCO và vùng đất lịch sử.

Các ga dừng đỗ là cửa ngõ đến Quần thể di tích Cố đô Huế, Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, Đồng Hới và Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Đoàn tàu gồm 8 toa. Năm toa trang bị ghế xoay chiều giúp hành khách dễ dàng ngắm cảnh. Toa VIP có 24 chỗ ngồi sang trọng, phục vụ đồ ăn nhẹ và đồ uống miễn phí. Toa cộng đồng dành cho trình diễn ca nhạc dân gian, ẩm thực địa phương và gian hàng OCOP.

Lần đầu tiên, Đường sắt Việt Nam ra mắt toa giải trí đa năng với dịch vụ xem phim, ghế massage, thuê áo dài check-in và may áo veston lấy ngay.

Những hành khách đầu tiên trên đoàn tàu du lịch “Phong Nha – Cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới”. Ảnh Hoàng Lê.

Nhân dịp khai trương, từ 29/8 đến 5/9, hành khách được giảm giá lên tới 50% tất cả hạng vé đôi tàu HQ1/HQ2 và nhận quà lưu niệm.

Từ 6/9 đến hết năm 2026, giảm 15% vé chiều đi và thêm 10% khi mua vé khứ hồi. Hành khách còn được ưu đãi 10–25% tại điểm tham quan, 15–60% dịch vụ lưu trú, 5–10% ăn uống và 10–15% tour tại Quảng Trị, cùng giảm phí tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế. Thông tin ưu đãi cập nhật qua mã QR trên vé và hệ thống bán vé điện tử.

Tàu chạy cố định hằng ngày. Tàu HQ2 xuất phát ga Huế lúc 07:15, đến ga Thọ Lộc lúc 11:55. Tàu HQ1 khởi hành ga Thọ Lộc lúc 13:15, về ga Huế lúc 17:25.

Việc khai thác đôi tàu HQ1/HQ2 trên tuyến Huế – Thọ Lộc kỳ vọng tạo liên kết vùng, thúc đẩy chuỗi dịch vụ lữ hành – lưu trú – nhà hàng và phát triển kinh tế.