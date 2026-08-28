17 tuổi bất ngờ ngừng tim sau triệu chứng giống cảm cúm, cảnh báo viêm cơ tim

Sau khoảng 2 tuần chỉ đau mỏi người, chảy nước mũi, nam sinh 17 tuổi vẫn đi làm thêm bình thường rồi bất ngờ ngất xỉu, ngừng tim. Bác sĩ xác định em bị viêm cơ tim nặng, sốc tim và suy đa tạng.

Nam sinh 17 tuổi tranh thủ kỳ nghỉ hè đi làm thêm phụ giúp người bác thì bất ngờ ngất xỉu rồi ngừng tim. Trước đó khoảng 2 tuần, em chỉ đau mỏi người, chảy nước mũi. Những biểu hiện tưởng như cảm cúm thông thường khiến gia đình không nghĩ em đang gặp vấn đề nghiêm trọng về tim.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, em được cấp cứu ngừng tuần hoàn khoảng 45 phút. Trong quá trình cấp cứu, bệnh nhân liên tục xuất hiện rung thất và phải sốc điện nhiều lần. Khi tim đập trở lại, em vẫn trong tình trạng nguy kịch và được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn.

Nam sinh 17 tuổi bị viêm cơ tim đã được cứu sống. Ảnh: Vân Anh

Từ triệu chứng tưởng bình thường đến cuộc chiến sinh tử

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh nhân được tiếp nhận trong tình trạng tím tái, huyết áp rất thấp, tim đập nhanh nhưng khả năng bơm máu suy giảm nghiêm trọng. Phổi cũng bị tổn thương nặng, kèm chảy máu đường thở, tràn khí và tràn máu màng phổi.

“Nguy cơ lớn nhất tại thời điểm đó là bệnh nhân tử vong ngay lập tức”, ThS.BSNT Phạm Huy Khánh, người trực tiếp cấp cứu, nhớ lại.

Các bác sĩ xác định nam sinh bị viêm cơ tim nặng, khiến tim suy kiệt, dẫn đến sốc tim và suy nhiều cơ quan. Khả năng co bóp của tim chỉ còn khoảng 10-15%, trong khi phổi không đảm bảo cung cấp đủ oxy cho cơ thể.

Trước tình trạng đặc biệt nặng, ê-kíp điều trị sử dụng ECMO V-A-V để hỗ trợ đồng thời tim và phổi. Bệnh nhân cũng phải thở máy, lọc máu, dùng thuốc hỗ trợ tim mạch, dẫn lưu màng phổi, truyền máu và kiểm soát thân nhiệt.

Những ngày tiếp theo, tình trạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Bệnh nhân bị rối loạn đông máu, chảy máu nhiều ở đường thở và xuất huyết tiêu hóa, có thời điểm mất khoảng 2.000 ml máu và phải nội soi cấp cứu ngay tại giường.

Điều các bác sĩ lo ngại nhất sau một thời gian ngừng tim kéo dài là tổn thương não. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực dần xuất hiện. Khi chưa thể nói, bệnh nhân bắt đầu tương tác với bác sĩ. Có lúc được hỏi có đau không, em chỉ chảy nước mắt và gật đầu.

Sau đó, tình trạng từng bước cải thiện. ECMO được rút, tiếp theo là ngừng lọc máu, rút canuyn mở khí quản và dẫn lưu màng phổi. Nam sinh tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp được với người thân và có thể tự sinh hoạt.

Ngày 28/8, sau gần một tháng điều trị kể từ khi nhập viện ngày 31/7, em được xuất viện và chuyển sang Bệnh viện Tim để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên sâu.

Nụ cười đã nở trên môi bệnh nhân, phụ huynh và cả bác sĩ. Ảnh: Vân Anh.

Đừng xem nhẹ cơn ngất ở người trẻ

Theo BS Phạm Huy Khánh, trường hợp nam sinh 17 tuổi cho thấy những triệu chứng ban đầu giống cảm cúm không phải lúc nào cũng đơn giản. Viêm cơ tim có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng co bóp và hoạt động của tim, thậm chí gây rối loạn nhịp, sốc tim và ngừng tim.

Sau một đợt bệnh giống nhiễm virus, nếu xuất hiện mệt nhiều, đau hoặc tức ngực, khó thở, hồi hộp, tim đập nhanh, chóng mặt, choáng hoặc ngất, người bệnh không nên chủ quan mà cần được đánh giá y tế.

“Viêm cơ tim có thể gặp ở người trẻ. Nếu xuất hiện các triệu chứng như mệt nhiều, đau ngực, khó thở, hồi hộp, nhịp tim nhanh hay ngất, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được đánh giá. Thừa còn hơn thiếu”, BS Khánh khuyến cáo.