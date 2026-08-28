Cụ ông 93 tuổi có tuyến tiền liệt lớn gấp 5 lần bình thường, bác sĩ phải “mổ kép”

Nhập viện vì bí tiểu cấp, cụ ông 93 tuổi được phát hiện tuyến tiền liệt nặng 143 g, kèm thoát vị bẹn trái và nhiều bệnh nền. Dù tuổi cao, đang dùng thuốc chống đông, người bệnh vẫn được phẫu thuật đồng thời hai bệnh lý trong một lần gây mê.

Ngày 28/8, Bệnh viện E thông tin đã điều trị thành công trường hợp cụ ông 93 tuổi bị phì đại tuyến tiền liệt nhiều năm, kèm thoát vị bẹn trái và nhiều bệnh nền. Do ngại can thiệp vì tuổi cao, cụ chỉ nhập viện khi bí tiểu hoàn toàn.

Tại Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, các bác sĩ phát hiện tuyến tiền liệt nặng 143 g, lớn gấp khoảng 5 lần kích thước thông thường 25-30 g. Chỉ số PSA của người bệnh cũng ở mức cao, hơn 90 ng/mL.

Ở tuổi 93, sức khỏe suy yếu, nhiều bệnh nền và đang sử dụng thuốc chống đông, người bệnh có nguy cơ cao gặp biến chứng chảy máu và các vấn đề liên quan gây mê, phẫu thuật.

Cụ ông 93 tuổi đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u lớn gấp 5 lần bình thường. Ảnh: Thanh Xuân.

BSCKI Mai Văn Lực, Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, cho biết với người bệnh rất cao tuổi, nhiều bệnh lý đi kèm, việc thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật có thể tạo thêm áp lực lên cơ thể. Vì vậy, ê-kíp phải cân nhắc kỹ phương án điều trị.

Sau khi hội chẩn nhiều chuyên khoa, các bác sĩ chuẩn bị cho người bệnh trong một tuần, điều chỉnh tình trạng đông máu, huyết áp, rối loạn chuyển hóa và kiểm soát thuốc chống đông trước phẫu thuật.

Ca mổ do TS.BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, trực tiếp chỉ đạo, kéo dài hơn 2 giờ. Trong đó, phẫu thuật thoát vị bẹn mất khoảng 30 phút, xử lý tuyến tiền liệt khoảng 1 giờ 30 phút.

Theo BSCKI Mai Văn Lực, mục tiêu của ê-kíp không phải lấy bỏ tối đa tổ chức tuyến tiền liệt mà ưu tiên khai thông đường tiểu, đồng thời xử lý thoát vị bẹn bằng phẫu thuật nội soi. Cách tiếp cận này giúp hạn chế thời gian gây mê và giảm áp lực lên cơ thể người bệnh.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiểu tiện thông thoáng, vết mổ sạch và phục hồi tốt.

Từ trường hợp này, các bác sĩ lưu ý nam giới lớn tuổi không nên vì tuổi cao mà trì hoãn việc khám và điều trị các bệnh lý tuyến tiền liệt.

BSCKI Mai Văn Lực cho biết Việt Nam đang già hóa dân số, số người trên 80 tuổi ngày càng tăng. Tâm lý “tuổi cao ngại đụng dao kéo” có thể khiến nhiều người chịu đựng bệnh kéo dài, đến khi bí tiểu cấp hoặc xuất hiện biến chứng mới nhập viện.

Hiện nay, nhiều phương pháp ít xâm lấn có thể được lựa chọn cho người bệnh cao tuổi. Việc điều trị cần căn cứ vào tình trạng sức khỏe và mức độ bệnh của từng người, thay vì chỉ dựa vào tuổi.

Đặc biệt, không nên chỉ nhìn kích thước tuyến tiền liệt để quyết định có cần can thiệp hay không.

Theo bác sĩ Lực, việc đánh giá cần dựa trên nhiều yếu tố như mức độ rối loạn tiểu tiện, lượng nước tiểu tồn dư trong bàng quang, mức độ tuyến tiền liệt lồi vào bàng quang, tình trạng thành bàng quang và chỉ số PSA.

PSA tăng cao cũng không đồng nghĩa chắc chắn người bệnh mắc ung thư tuyến tiền liệt, nhưng là dấu hiệu cần được bác sĩ đánh giá kỹ trong từng trường hợp.

Các chuyên gia khuyến cáo nam giới lớn tuổi có biểu hiện tiểu khó, tia tiểu yếu, phải rặn khi tiểu, tiểu nhiều lần về đêm hoặc tiểu không hết nên đi khám thay vì tự chịu đựng. Khám và theo dõi định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường ở tuyến tiền liệt, từ đó lựa chọn phương án điều trị phù hợp.